Aparentaban “manejo de residuos”, pero vendían huachicol: caen 8 con 250 mil litros

La empresa intervenida simulaba actividades de manejo de residuos peligrosos, pero almacenaba y comercializaba hidrocarburos de forma ilícita.

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Marina (Semar) informó este sábado que logró la detención de ocho personas que presuntamente están relacionadas con el robo de hidrocarburos, además de que decomisaron 250 mil litros de huachicol y una docena de pipas durante un operativo en Veracruz.

El arresto de los presuntos implicados en operaciones de combustible robado se llevó a cabo durante un operativo implementado en una empresa ubicada en el municipio de Perote, misma que supuestamente era usada como fachada para almacenar y vender hidrocarburo ilegal.

Según la estimación de autoridades, el combustible decomisado por las autoridades tiene un valor de 247 millones 581 mil 164 pesos, lo que representa una afectación significativa a las finanzas de la delincuencia organizada.

Autoridades federales detienen a ocho hombres y aseguran 250 mil litros de hidrocarburo, en #Veracruz. https://t.co/oaK2EUWSdq pic.twitter.com/aHGaGbEUR6 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) November 1, 2025

En un comunicado publicado este sábado, la Marina dio a conocer que llevó a cabo un operativo en una empresa de manejo de residuos peligrosos localizada en el municipio de Perote, Veracruz, la cual presuntamente era usada como fachada para el almacenamiento y venta de huachicol.

Como resultado de esta acción, autoridades detuvieron a ocho personas que se encontraban dentro de las instalaciones de la compañía, al tiempo que decomisaron 250 mil litros de combustible ilegal, con valor de casi 250 millones de pesos.

Autoridades también aseguraron 12 pipas de distintas capacidades, un inmueble, varios dispositivos electrónicos y documentación diversa. Los sujetos detenidos al igual que todo lo decomisado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.