Aparentaban “manejo de residuos”, pero vendían huachicol: caen 8 con 250 mil litros

Redacción/SinEmbargo

01/11/2025 - 6:52 pm

La Marina decomisó 250 mil litros de combustible robado y detuvo a ocho personas presuntamente vinculadas al huachicol durante un operativo en Perote, Veracruz.

La empresa intervenida simulaba actividades de manejo de residuos peligrosos, pero almacenaba y comercializaba hidrocarburos de forma ilícita.

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Marina (Semar) informó este sábado que logró la detención de ocho personas que presuntamente están relacionadas con el robo de hidrocarburos, además de que decomisaron 250 mil litros de huachicol y una docena de pipas durante un operativo en Veracruz.

El arresto de los presuntos implicados en operaciones de combustible robado se llevó a cabo durante un operativo implementado en una empresa ubicada en el municipio de Perote, misma que supuestamente era usada como fachada para almacenar y vender hidrocarburo ilegal.

Según la estimación de autoridades, el combustible decomisado por las autoridades tiene un valor de 247 millones 581 mil 164 pesos, lo que representa una afectación significativa a las finanzas de la delincuencia organizada.

En un comunicado publicado este sábado, la Marina dio a conocer que llevó a cabo un operativo en una empresa de manejo de residuos peligrosos localizada en el municipio de Perote, Veracruz, la cual presuntamente era usada como fachada para el almacenamiento y venta de huachicol.

Como resultado de esta acción, autoridades detuvieron a ocho personas que se encontraban dentro de las instalaciones de la compañía, al tiempo que decomisaron 250 mil litros de combustible ilegal, con valor de casi 250 millones de pesos.

Autoridades también aseguraron 12 pipas de distintas capacidades, un inmueble, varios dispositivos electrónicos y documentación diversa. Los sujetos detenidos al igual que todo lo decomisado  fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Opinión

Susan Crowley

Paisajes de esperanza y muerte

"En estos días su pensamiento cobra aún más sentido ante la imagen de un paisaje atroz que...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Nuestra fragilidad informativa

"El sino del escorpión recorre de puntillas la conversación pública en México, campo minado donde la verdad...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Sin política agraria y símbolos desgastados

"El segundo piso de la llamada Cuarta Transformación sostiene el discurso simbólico, sin embargo, lo cierto es...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

¿Primero los pobres? ¿Y los campesinos?

“La consigna de 'Primero los pobres', emblemática del obradorismo, se invierte para proteger la estabilidad de los...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Opinión en Video

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Galileo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

