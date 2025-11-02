Un incendio consume Waldo's y mata a 23 personas en Hermosillo; CSP pide enviar apoyo

El Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, expresó sus condolencias por la muerte de varias personas en el incendio de una tienda Waldo's en Hermosillo.

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- Un incendio registrado este sábado en una tienda Waldo's ubicada en el centro de Hermosillo, Sonora, dejó un saldo de al menos 23 personas muertas, de acuerdo con información de la Cruz Roja.

Usuarios de redes sociales compartieron videos en los que se observa a varias personas huyendo mientras las llamas consumen el establecimiento, generando una enorme columna de humo negro visible a varios metros de altura.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que elementos del Cuerpo de Bomberos, agentes de seguridad y equipos de rescate se desplazaron al lugar para combatir el fuego en la tienda ubicada sobre la calle Doctor Noriega, en el centro de la capital sonorense.

💔 | Terrible explosión en tienda Waldos de #Hermosillo deja daños materiales y víctimas mortales ❤️‍🩹 Elementos de la Policía Estatal se encuentran brindando apoyo Hasta el momento 22 víctimas mortales: 6 Hombre

9 Mujeres

4 Menores masculinos

3 Menores femeninos Se pide a… pic.twitter.com/YCVb6QZigG — CP Janny Barrera (@CPJannyBarrera) November 2, 2025

Expreso mis más profundas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido hoy en el Centro de Hermosillo. El Gobierno del Estado brindará atención puntual e integral a las víctimas y a sus seres queridos. Asimismo, he instruido que… — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 2, 2025

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó sus condolencias por el incendio ocurrido en una tienda del centro de Hermosillo y señaló que ha estado en contacto con el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para brindar apoyo, y que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a enviar equipo de asistencia para atender a los familiares y heridos.

“Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo. He estado en contacto con el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para apoyar en lo que se necesite. Instruí a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que envíe equipo de apoyo a fin de atender a los familiares y heridos”.

Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo. He estado en contacto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para apoyar en lo que se necesite. Instruí a la secretaria de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 2, 2025

Por su parte, el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, publicó un mensaje en redes sociales para expresar sus condolencias por la muerte de varias personas debido a la explosión e incendio de una tienda Waldo's en el centro de Hermosillo.

El mandatario aseguró que el Gobierno estatal brindará apoyo y atención a las víctimas de este percance y a sus familias.

"El Gobierno del Estado brindará atención puntual e integral a las víctimas y a sus seres queridos. Asimismo, he instruido que se lleven a cabo todas las investigaciones correspondientes", informó Durazo.

-Con información de Zeta