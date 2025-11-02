VIDEOS ¬ Explosión e incendio en Waldo’s de Hermosillo deja al menos 22 fallecidos

El Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, expresó sus condolencias por la muerte de varias personas en el incendio de una tienda Waldo's en Hermosillo.

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- Un incendio registrado este sábado en una tienda Waldo's ubicada en el centro de Hermosillo, Sonora, dejó un saldo de al menos 22 personas muertas, de acuerdo con información de medios locales.

Usuarios de redes sociales publicaron varios videos en los que se aprecia a varias personas huyendo, mientras las llamas consumen el establecimiento, provocando una enorme columna de humo negro de varios metros de altura.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que elementos del Cuerpo de Bomberos, agentes de seguridad y equipos de rescate se arribaron al lugar para combatir el fuego que consumió dicha tienda, ubicada en la calle Doctor Noriega, en el centro de la capital sonorense.

