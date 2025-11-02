FOTOGALERÍA ¬ La CdMx se llena de color y tradición en el Desfile de Día de Muertos

Redacción/SinEmbargo

01/11/2025 - 10:40 pm

Las principales calles de la CdMx se llenaron con cientos de coloridas calaveras con motivo del Gran Desfile del Día de Muertos 2025.

El Gran Desfile del Día de Muertos 2025 que recorrió la CdMx rindió un homenaje a algunos de los personajes más destacados de la cultura popular mexicana.

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).-  Las principales calles de la Ciudad de México (CdMx) se llenaron con cientos de coloridas calaveras este sábado con motivo del Gran Desfile del Día de Muertos 2025, el cual reunió a casi un millón y medio de capitalinas y capitalinos.

El evento fue encabezado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien recalcó que las celebraciones con motivo del Día de Muertos son una tradición que sobrevivió a lo largo de los siglos, la cual nació del amor hacia quienes nos dieron vida y nos acompañan más allá del tiempo.

“Hoy, en la Ciudad de México honramos una de las tradiciones más profundas y luminosas de nuestra identidad: el Día de Muertos, una celebración que nos recuerda que la muerte no es ausencia, sino memoria viva; que quienes se han ido siguen habitando entre nosotros en cada flor de cempasúchil, en el aroma del copal, en la ofrenda que preparamos con amor y en la palabra que pronunciamos para nombrarlos”, recalcó.

El Gran Desfile de Día de Muertos 2025 partió de la Puerta de los Leones, entrada al Bosque de Chapultepec, recorrió el Paseo de la Reforma y otras de las principales avenidas del Centro Histórico para concluir en el Zócalo Capitalino.

Este año, el evento rindió un homenaje a algunos de los personajes más destacados de la cultura popular mexicana, a la fundación de la Gran México Tenochtitlán hace 700 años, y a distintos momentos históricos, como el sismo de 1985.

La Secretaría de Cultura de la CdMx informó en un comunicado que este año asistieron un millón 450 mil personas, incluyendo a familias enteras de capitalinas y capitalinos, además de turistas tanto nacionales como del extranjero.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

Susan Crowley

Paisajes de esperanza y muerte

"En estos días su pensamiento cobra aún más sentido ante la imagen de un paisaje atroz que...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Nuestra fragilidad informativa

"El sino del escorpión recorre de puntillas la conversación pública en México, campo minado donde la verdad...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Sin política agraria y símbolos desgastados

"El segundo piso de la llamada Cuarta Transformación sostiene el discurso simbólico, sin embargo, lo cierto es...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

¿Primero los pobres? ¿Y los campesinos?

“La consigna de 'Primero los pobres', emblemática del obradorismo, se invierte para proteger la estabilidad de los...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Opinión en Video

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Galileo

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Las más leídas
Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
1

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

Carlos Manzo
2

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, es asesinado en Festival de Velas; hay 2 detenidos

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
3

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

Un incendio registrado en una tienda Waldo's ubicada en el centro de Hermosillo, Sonora, dejó un saldo de al menos 22 personas muertas.
4

Un incendio consume Waldo's y mata a 23 personas en Hermosillo; CSP pide enviar apoyo

Estudiante se pelean en secundaria.
5

VIDEO ¬ Estudiantes de secundaria pelean en Colima; uno convulsiona y va al hospital

La Marina detuvo a ocho personas que presuntamente están relacionadas con robo de hidrocarburos y decomisaron 250 mil litros de huachicol en Veracruz.
6

Aparentaban “manejo de residuos”, pero vendían huachicol: caen 8 con 250 mil litros

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó que agricultores de diversas entidades mantienen bloqueos en diversos puntos carreteros.
7

Agricultores de Michoacán y Guanajuato extienden bloqueo; exigen subir precio al maíz

La historia de las Tiendas del Bienestar
8

CRÓNICA ¬ Pocos saben, pero rebeliones de los 60 y 70 alientan Tiendas del Bienestar

El portavoz del Gobierno de Madrid exigió la dimisión del Ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, tras disculparse ante México.
9

Albares reconoce agravios de La Conquista y la derecha enfurece; piden su renuncia

10

Oaxaqueño en Los Ángeles reinventa pan de muerto en homenaje a sus raíces y hace arte

11

Lujo y falsedad: Inés Gómez Mont y Álvarez Puga deslumbraron a la élite... con oropel

Alejandro Torres Mora, productor de limón y sobrino de Hipólito Mora, fue asesinado en un ataque contra su casa en La Ruana, Michoacán.
12

Alejandro Torres, sobrino de Hipólito Mora, y su esposa, son asesinados en Michoacán

La FGE de Veracruz emite ficha contra influencer acusado de secuestrar a "Doña Lety".
13

FGE de Veracruz ofrece 350 mil pesos por influencer acusado de secuestrar a Doña Lety

La SSC-CdMx informó que más de 500 motos fueron remitidas al corralón y un sujeto fue detenido durante la "Rodada del Terror 2025".
14

VIDEO ¬ Policías y motociclistas se enfrentan en Rodada del Terror; remiten 511 motos

15

Según Reforma, gerentes de gigantes en EU se quejan con Trump de Reforma Judicial

Las principales calles de la CdMx se llenaron con cientos de coloridas calaveras con motivo del Gran Desfile del Día de Muertos 2025.
1

FOTOGALERÍA ¬ La CdMx se llena de color y tradición en el Desfile de Día de Muertos

El ejército de Israel confirmó que los tres cuerpos entregados el viernes por Hamás a través de la Cruz Roja no pertenecen a rehenes israelíes capturados.
2

Israel confirma error de Hamás en entrega de cuerpos; Gaza sufre nuevos ataques

Carlos Manzo
3

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, es asesinado en Festival de Velas; hay 2 detenidos

El portavoz del Gobierno de Madrid exigió la dimisión del Ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, tras disculparse ante México.
4

Albares reconoce agravios de La Conquista y la derecha enfurece; piden su renuncia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.
5

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Un incendio registrado en una tienda Waldo's ubicada en el centro de Hermosillo, Sonora, dejó un saldo de al menos 22 personas muertas.
6

Un incendio consume Waldo's y mata a 23 personas en Hermosillo; CSP pide enviar apoyo

La Marina detuvo a ocho personas que presuntamente están relacionadas con robo de hidrocarburos y decomisaron 250 mil litros de huachicol en Veracruz.
7

Aparentaban “manejo de residuos”, pero vendían huachicol: caen 8 con 250 mil litros

La SSC-CdMx informó que más de 500 motos fueron remitidas al corralón y un sujeto fue detenido durante la "Rodada del Terror 2025".
8

VIDEO ¬ Policías y motociclistas se enfrentan en Rodada del Terror; remiten 511 motos

Capturan en CdMx a dos fugitivos de EU.
9

Anthony “N” y Pablo “N”, buscados por conspiración criminal en EU, caen en la CdMx

Alejandro Torres Mora, productor de limón y sobrino de Hipólito Mora, fue asesinado en un ataque contra su casa en La Ruana, Michoacán.
10

Alejandro Torres, sobrino de Hipólito Mora, y su esposa, son asesinados en Michoacán

La historia de las Tiendas del Bienestar
11

CRÓNICA ¬ Pocos saben, pero rebeliones de los 60 y 70 alientan Tiendas del Bienestar

Claudia Sheinbaum mostró al pueblo de México la ofrenda de Día de Muertos que se colocó en Palacio Nacional.
12

VIDEO ¬ Sheinbaum dedica ofrenda de Día de Muertos a las mujeres indígenas de México