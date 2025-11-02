FOTOGALERÍA ¬ La CdMx se llena de color y tradición en el Desfile de Día de Muertos

El Gran Desfile del Día de Muertos 2025 que recorrió la CdMx rindió un homenaje a algunos de los personajes más destacados de la cultura popular mexicana.

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- Las principales calles de la Ciudad de México (CdMx) se llenaron con cientos de coloridas calaveras este sábado con motivo del Gran Desfile del Día de Muertos 2025, el cual reunió a casi un millón y medio de capitalinas y capitalinos.

El evento fue encabezado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien recalcó que las celebraciones con motivo del Día de Muertos son una tradición que sobrevivió a lo largo de los siglos, la cual nació del amor hacia quienes nos dieron vida y nos acompañan más allá del tiempo.

“Hoy, en la Ciudad de México honramos una de las tradiciones más profundas y luminosas de nuestra identidad: el Día de Muertos, una celebración que nos recuerda que la muerte no es ausencia, sino memoria viva; que quienes se han ido siguen habitando entre nosotros en cada flor de cempasúchil, en el aroma del copal, en la ofrenda que preparamos con amor y en la palabra que pronunciamos para nombrarlos”, recalcó.

El Gran Desfile de Día de Muertos 2025 partió de la Puerta de los Leones, entrada al Bosque de Chapultepec, recorrió el Paseo de la Reforma y otras de las principales avenidas del Centro Histórico para concluir en el Zócalo Capitalino.

Este año, el evento rindió un homenaje a algunos de los personajes más destacados de la cultura popular mexicana, a la fundación de la Gran México Tenochtitlán hace 700 años, y a distintos momentos históricos, como el sismo de 1985.

La Secretaría de Cultura de la CdMx informó en un comunicado que este año asistieron un millón 450 mil personas, incluyendo a familias enteras de capitalinas y capitalinos, además de turistas tanto nacionales como del extranjero.