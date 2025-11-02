Los Dodgers vencen a los Blue Jays en dramática final y se llevan la Serie Mundial

La Opinión

01/11/2025 - 11:37 pm

Los Dodgers siempre fueron favoritos para ganar la Serie Mundial por segundo año consecutivo. Pero para hacerlo, tuvieron que mostrar grandeza y mucho corazón.

Miguel Rojas y Will Smith batean épicos jonrones y Yoshinobu Yamamoto saca los últimos innings para una improbable coronación de los Dodgers, que hacen historia.

Por Ricardo López Juárez

Los Ángeles, 1 de noviembre (SinEmbargo).- Tras armar un equipo con grandes estrellas, incluyendo varios futuros miembros del Salón de la Fama, los Dodgers siempre fueron los favoritos para ganar la Serie Mundial por segundo año consecutivo. Pero para hacerlo, ellos realmente tuvieron que mostrar grandeza y sobre todo mucho corazón para imponerse a unos súper aguerridos Blue Jays de Toronto.

Yoshinobu Yamamoto lanzó 2.2 innings (34 lanzamientos) en relevo un día después de tirar 96 pitcheadas y los Dodgers de Los Ángeles se convirtieron en el primer equipo en ganar la Serie Mundial dos años en fila desde 2000 con un triunfo de 5-4 en 11 entradas la noche del sábado en Toronto. Es el noveno título del equipo.

Fue uno de los juegos 7 más dramáticos de todos los tiempos y Yamamoto fue premiado como el MVP luego de ganar su tercer partido de la serie, al dominar al mexicano Alejandro Kirk a batear para doble play cuando los Blue Jays tenían a dos corredores en base en la undécima. El batazo al shortstop fue con el bat roto y el tijuanense no pudo vencer el tiro de Mookie Betts a Freddie Freeman.

Will Smith dio el batazo de la victoria, un jonrón en la undécima entrada contra Shane Bieber, la primera ventaja del equipo en el partido. Pero el verdadero drama comenzó desde la novena entrada.

Con un out en la novena y los fans de Toronto acariciando la gloria del título, Miguel Rojas, considerado el bateador más débil de los Dodgers, conectó un jonrón en cuenta llena contra el taponero Jeff Hoffman para empatar el juego 4-4. El hombre que había sido salvador del equipo con su fino guante tantas veces, dio el batazo de su vida para inmortalizarse como Dodger.

Además, en el cierre de la décima entrada, Rojas fue parte de un escape milagroso de los Dodgers. Con las bases llenas de Azulejos, Daulton Varsho conectó una fuerte rola a segunda base donde Rojas fildeó y logró poner out al corredor en home. Rojas ya había sido uno de los héroes con su defensiva en el triunfo del juego seis.

El siguiente bateador, Ernie Clement -quien estableció un nuevo récord con 30 hits en esta postemporada- sacó un batazo profundo por el callejón del izquierdo. Andy Pages, que acababa de entrar en lugar de Tommy Edman como jardinero central, llegó arrollando a Kiké Hernández, quien parecía vencido, y atrapó la pelota para evitar la coronación de Toronto.

Shohei Ohtani dura 2.1 innings como pitcher abridor

Ohtani, con tres aperturas seguidas de al menos 6 innings en estos playoffs, abrió el partido con sencillo y minutos después se quitó las protecciones y el casco para caminar al montículo, donde fue saludado por sencillo de George Springer.

Pero el japonés se repuso de gran forma ponchando a Nathan Lukes con una bola lenta y luego al jonronero Guerrero Jr. con una recta de 100 millas por hora, jugada en la que Springer fue atrapado corriendo a segunda base para el segundo doble play seguido de los Dodgers contando la noche anterior.

Los Blue Jays llenaron las bases en la segunda contra Ohtani, pero el derecho ponchó a Andrés Giménez con su lanzamiento 43 para salir de la seria amenaza.

Y luego en el tercer inning, el equipo de casa volvió a poner gente en base. Springer abrió con sencillo, avanzó a segunda en toque de sacrificio y a tercera en wild pitch. Los Dodgers, contemplando sus dificultades para hacer carreras, le dieron la base intencional a Guerrero Jr.

Pero la estrategia fue arruinada por Bichette, quien aprovechó un slider colgado por el centro del home y desapareció la pelota a 442 pies de distancia por arriba del jardín central para adelantar a su equipo 3-0 y concluir la actuación de Ohtani como pitcher.

Dodgers responden, pero la defensa de Toronto brilla

Los Dodgers, que tuvieron solo un buen inning a la ofensiva en el juego 6 (3 de sus 4 hits), respondieron en la apertura del cuarto episodio.

Doble de Will Smith, sencillo de Freddie Freeman y base por bolas a Max Muncy tras un out llenaron las bases. El apagado Teoscar Hernández conectó una línea al central que el patrullero Daulton Varsho atrapó en una jugada de verdadera fantasía. Smith anotó en pisa y corre, pero si la pelota hubiera picado, el marcador pudo haberse empatado.

La amenaza concluyó con otra gran atrapada, ahora del primera base Guerrero Jr. en línea de Edman al lanzarse como felino sobre la raya de foul a pesar de su corpulencia.

Los engarces de los Blue Jays impidieron un ataque mucho mayor de parte de los Dodgers, que conectaron realmente sólido contra Scherzer, quien fue cambiado luego de 4.1 entradas (4 hits, 1 carrera). El abridor de mayor edad en iniciar un juego decisivo de Serie Mundial (41 años, 97 días) hizo un buen trabajo.

Dodgers y Blue Jays intercambian carreras en la sexta

Los Dodgers se acercaron a 3-2 en la sexta contra el bullpen de los Blue Jays. Mookie Betts, quien abrió la entrada con base por bolas y que avanzó a tercera por hit de Max Muncy y una rola de out, anotó en elevado de sacrificio al central de Tommy Edman en contra de Chris Bassitt, posiblemente el mejor relevista de Toronto en estos playoffs.

En el cierre del inning, Toronto también anotó una carrera para recuperar la anotación. El venezolano Andrés Giménez, que unos innings antes había provocado que las bancas se vaciaran al reclamar un pelotazo que recibió del pitcher Justin Wrobleski, conectó doble al callejón del derecho para impulsar a Ernie Clement con el 4-2 en la pizarra. Éste había iniciado la entrada con hit frente a Tyler Glasnow, tercer pitcher de Los Ángeles.

Los Blue Jays empezaron a acariciar la gloria cuando en la séptima entrada, con Trey Yasavage en la loma, lograron una doble matanza con otra brillante acción de Vladimir Guerrero Jr. en rola de Freddie Freeman cuando Ohtani corría desde primera base con un out.

Bombazo de Max Muncy acerca a Los Ángeles

Yesavage fue sacudido en la octava entrada por Max Muncy, quien luego de un out envió la pelota al segundo piso detrás del jardín derecho para poner el juego 4-3. El lanzador novato sacó otro out y luego fue relevado por su manager para el ingreso del taponero Jeff Hoffman, quinto pitcher de Toronto, quien retiró la entrada.

Pero luego vino el noveno inning de locura, uno más en esta gran Serie Mundial, y los extrainnings con desenlace que va directo al libro de grandes hazañas.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

