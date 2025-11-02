No hay indicio de que incendio en Waldo’s fuera intencional, dice Fiscalía de Sonora

A través de sus redes sociales, la Fiscalía de Sonora ha estado compartiendo actualizaciones de la tragedia que estremeció ayer a Hermosillo: el incendio que consumió un Waldo’s y dejó 23 muertos.

Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó este domingo que no se ha detectado ningún indicio de que el incendio de ayer en el Waldo’s de Hermosillo haya sido intencional, por lo que "la hipótesis de trabajo es que el evento fue accidental y la línea de investigación versa respecto de un transformador que se encontraba en el interior del establecimiento comercial".

"Hasta el momento no tenemos ningún indicio que nos haga presumir que el incendio fue de naturaleza intencional. No descartamos ninguna línea de investigación, sin embargo, queremos ser muy responsables y ser enfáticos en que no tenemos ningún elemento de prueba, ni siquiera indiciario, que nos permita pensar en esa posibilidad", dijo Gustavo Salas Chávez, titular de la FGJE.

En un video compartido en la cuenta de X de la dependencia sobre una entrevista que tuvo con medios de comunicación, confirmó que los hechos dejaron un saldo de 23 personas muertas, las cuales están en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), y 12 heridas. De estas últimas, sólo seis permanecen hospitalizadas.

Entrevista del Fiscal General de Justicia de Sonora, Gustavo Salas Chávez, sobre incendio en tienda de autoservicio en Hermosillo:

Cuando se le preguntó si entre las víctimas había menores, Salas Chávez compartió que "hay varios", pero que "la mayoría son mayores de edad". Sin embargo, pidió esperar a que las autoridades terminen de hacer el recuento y la identificación de los cuerpos para dar una cifra exacta. Respecto a la existencia de mujeres embarazadas, contestó: "No tenemos ese dato".

Al cuestionarle si han tenido dificultades para identificar a las personas que perdieron la vida por el siniestro, detalló que sólo una "presenta circunstancias particulares", motivo por el que se le "realizarán algunos otros mecanismos", como pruebas de huellas o ADN. "Pero en su mayoría, están en condiciones de ser identificados por sus familiares, ya que fallecieron por inhalación de gases tóxicos", apuntó.

Al abundar en la causa de muerte de los fallecidos, el Fiscal de Sonora insistió en que "las condiciones por las cuales en su mayoría fallecieron fue por inhalación de gases tóxicos, por lo cual será posible su identificación".

Actualización sobre el incidente en Hermosillo: Hermosillo, Sonora; 1 de noviembre de 2025.- La hipótesis de trabajo es que el evento fue accidental y la línea de Investigación versa respecto de un transformador que se encontraba en el interior del establecimiento comercial.

"Aquí estamos en el Servicio Médico Forense de la Fiscalía, en donde tenemos ahorita ocho familias que están viniendo a buscar a 14 familiares que presuntivamente los tenemos en calidad de desconocidos en las instalaciones del Semefo. En las próximas horas seguramente los van a identificar. Los estamos ordenando primero fotográficamente y posteriormente seguramente harán el reconocimiento físico", explicó.

Gustavo Salas Chávez anunció que la Comisión Estatal para Atención a Víctimas publicará en unos momentos más la información para que los familiares puedan buscar a las personas lesionadas en los nosocomios donde reciben atención médica.

"El Secretario de Salud, por instrucciones del Gobernador [Alfonso Durazo], está personalmente atendiendo el tema en la Comisión de Atención de Servicios de Salud que se ha formado hace unas horas por indicaciones del titular del Ejecutivo", precisó.

*Actualización sobre el incendio en tienda de autoservicio en Hermosillo:* -Según información proporcionada por la Secretaría de Salud, sube el número a 6 hospitalizados por un reingreso que ya habiendo sido dado de alta de la UMF 37 del IMSS volvió a solicitar valoración en el…

-¿Se conoce si este lugar tenía alguna salida de emergencia? -lanzó la prensa.

-Es parte de la investigación que estamos realizando en su momento. En estas circunstancias y por la naturaleza misma del evento, vamos a entrar hasta que los bomberos nos permitan ingresar. Siguen removiendo escombros. Y tenemos que revisar que la estructura del lugar nos permita ingresar con seguridad a los peritos, a efecto de evitar otro accidente de mayores consecuencias. Pero por supuesto que se realizarán las indagaciones respectivas para que queden perfectamente aclaradas las circunstancias y condiciones en que sucedió esta lamentable desgracia -concluyó el Fiscal General de Justicia de Sonora.