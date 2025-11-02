Trabajadores de la UNAM son procesados por el homicidio del aficionado de Cruz Azul

Los cuatro trabajadores de vigilancia de la UNAM acusados por la muerte de Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul, permanecerán en prisión preventiva.

Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).- Un Juez de control determinó el sábado vincular a proceso a cuatro trabajadores de vigilancia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por su presunta participación en el homicidio calificado de Rodrigo Mondragón, un aficionado del Cruz Azul que fue detenido la semana pasada en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario.

El juzgador también impuso a los acusados la medida de prisión preventiva, por lo que deberán permanecer recluidos en una cárcel de la Ciudad de México (CdMx) mientras se lleva a cabo el proceso en su contra. Además, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul, falleció luego de ser sometido por personal de seguridad del Estadio Olímpico Universitario, supuestamente debido a que se vio involucrado en una riña tras el partido entre “La Máquina” y Monterrey, celebrado el pasado 25 de octubre.

La necropsia realizada por el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo) reveló que el hombre murió por asfixia causada por estrangulamiento, por lo que las autoridades procedieron con la aprehensión del personal de seguridad de la UNAM que participó en la detención.

Durante la audiencia celebrada el 1 de noviembre, el Juez de control con sede en el Reclusorio Oriente consideró que el Ministerio Público (MP) presentó los datos de prueba suficientes para vincular a proceso a los cuatro vigilantes por el delito de homicidio calificado.

La muerte de Rodrigo Mondragón, un asiduo aficionado del Cruz Azul, luego de su detención en el estacionamiento de Ciudad Universitaria (CU) el sábado pasado, ha abierto una serie de dudas sobre lo que le pasó al hombre, ya que hay versiones encontradas entre las autoridades, sus amigos y familia, mientras la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina investiga el caso.