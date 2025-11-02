Carlos Manzo en VIDEOS: En un momento, pide ayuda. En otro, criminales lo asesinan

Redacción/SinEmbargo

02/11/2025 - 10:00 am

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, denunció la situación de violencia que vive la comunidad y pidió ayuda a la Presidenta Sheinbaum para combatir al crimen.

Alejandro Torres, sobrino de Hipólito Mora, y su esposa, son asesinados en Michoacán

Bernardo defendió a limoneros de la extorsión. Lo amenazaron y acabaron con su vida

Harfuch promete reforzar seguridad en Michoacán por el asesinato de líder limonero

Habitantes de Uruapan realizarán distintos homenajes en memoria del Presidente Municipal Carlos Manzo, quien fue asesinado a balazos durante un evento público.

Ciudad de México, 2 de noviembre (Ciudad de México).- Carlos Manzo, Presidente Municipal de Uruapan, Michoacán, denunció desde hace tiempo la situación de violencia que vive la comunidad e incluso pidió ayuda al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum para combatir al crimen organizado. El 1 de noviembre el edil fue asesinado a tiros en un evento público.

En redes sociales circulan varios videos que capturaron el momento exacto en el que el Alcalde es ultimado a tiros durante el Festival de las Velas, celebrado en la explanada de la Inmaculada de dicha localidad. Estas grabaciones muestran los momentos de terror y desconcierto que se vivieron tras el atentado.

Hace un par de meses, en septiembre, el Presidente Municipal de Uruapan compartió un video en redes sociales en el que hizo un llamado urgente a la Presidenta Sheinbaum y al gobierno federal para solicitar el apoyo de las fuerzas federales para combatir a la delincuencia organizada en la entidad.

El Edil michoacano también pidió al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, que visite su municipio para conocer de primera mano la situación de violencia que vive la entidad.

"Sabemos que queremos riesgos, no queremos ser un alcalde más asesinado que se encuentra en la estadística. No queremos más policías asesinados que se encuentren en la estadística; le pido que urgentemente usted haga presencia en Uruapan", dijo Manzo.

 

Preparan homenaje para Carlos Manzo y exigen justicia

La cuenta oficial de Carlos Manzo en Facebook compartió una publicación para convocar a las y los habitantes de Uruapan a asistir al funeral del Presidente Municipal este domingo 2 de noviembre, el cual se llevará a cabo en la funeraria San José.

Además, alrededor de las 11:30 horas las y los asistentes al velorio tienen planeado trasladarse a la Pérgola Municipal para realizar un homenaje póstumo en honor del Alcalde.

"Acompañemos con respeto, cariño y gratitud a nuestro presidente, amigo y servidor del pueblo", señala el mensaje.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

