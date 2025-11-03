Un apuñalamiento múltiple en un tren deja 10 heridos en Reino Unido; hay 2 detenidos

Europa Press

02/11/2025 - 9:07 pm

La Policía británica informó que 10 personas resultaron heridas tras un apuñalamiento múltiple ocurrido en el interior de un tren en Reino Unido.

Dos hombres fueron detenidos por policías de Reino Unido por ser los presuntos responsables de un apuñalamiento múltiple en un tren, que dejó 10 personas heridas.

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS).- La Policía británica informó que 10 personas resultaron heridas, dos de ellas se reportan en estado crítico, tras un apuñalamiento múltiple ocurrido en el interior de un tren --que fue detenido después del incidente-- en la estación de Huntingdon (Reino Unido), a unos 120 kilómetros al norte de Londres, descartado por ahora como ataque terrorista.

Aunque en un principio se dio a conocer que la vida de nueve de los heridos corría peligro, el portavoz policial, John Loveless, confirmó esta mañana que cuatro de los lesionados recibieron ya el alta, pero dos personas siguen en estado crítico.

La Policía del condado de Cambridgeshire especificó que los hechos tuvieron lugar alrededor de las 19:30 horas (hora local) y que dos individuos fueron arrestados. El trayecto cubría la ruta de la ciudad de Doncaster con destino a la capital, Londres.

Los detenidos fueron identificados como dos hombres de nacionalidad británica, "un ciudadano negro de 32 años y otro de ascendencia caribeña de 35 años", ratificó Loveless, quien además descartó cualquier tipo de naturaleza terrorista sobre el ataque.

 "En este momento no hay nada que deje entrever que estamos ante un incidente terrorista y ahora mismo no queremos especular sobre las causas", añadió en rueda de prensa.

Los cuerpos policiales adelantaron que "varias personas" tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios tras resultar heridas en el apuñalamiento. Asimismo, las autoridades cerraron al tráfico la carretera A-1307, que conduce a Huntingdon.

El Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra habló del despliegue de un "operativo a gran escala" para el transporte de los heridos que incluyó "numerosas ambulancias, comandantes tácticos, nuestro Equipo de Respuesta en Áreas Peligrosas y equipos de cuidados intensivos".

 "El terrible incidente ocurrido en un tren cerca de Huntingdon es profundamente preocupante. Mis pensamientos están con todos los afectados, y agradezco la respuesta de los servicios de emergencia. Cualquier persona que se encuentre en la zona debe seguir las indicaciones de la Policía", sostuvo el Primer Ministro de Reino Unido, Keir Starmer, en un mensaje desde su cuenta de X.

De la misma forma, el Alcalde de Cambridgeshire y Peterborough, Paul Bristow, expresó sus condolencias a los heridos en el apuñalamiento. "Mis pensamientos y oraciones están con todos los afectados", aseveró.

