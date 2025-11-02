FOTOS ¬ Uruapan da último adiós a Alcalde con mariachi y reclamos contra la violencia

Redacción/SinEmbargo

02/11/2025 - 5:22 pm

El cortejo fúnebre que acompañó el cuerpo del Alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, arribó la tarde de este domingo al centro histórico del municipio.

El asesinato de Manzo Rodríguez se produjo a pesar de la presencia de policías municipales y elementos de la Guardia Nacional encargados de protegerlo.

Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).- El cortejo fúnebre que acompañó el cuerpo del Alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, arribó la tarde de este domingo al centro histórico donde fue recibido por habitantes de este municipio michoacano para despedir al Edil y exigir justicia por el crimen.

El cortejo partió desde la funeraria donde la familia y las amistades del exfuncionario se encontraban velando al difunto con dirección al centro del municipio.

Uruapan despide al Alcalde Carlos Manzo Rodríguez.
Agentes municipales y elementos de la Guardia Nacional resguardaban la zona al momento del ataque contra el alcalde de Uruapan. Foto: Juan José Estrada Serafín, Cuartoscuro

 

Previo a la salida de los acompañantes, el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se apersonó para rendir respeto y homenaje al difunto. Sin embargo, no fue bien recibido por los presentes, quienes rechazaron la presencia del mandatario con abucheos y condenas por el asesinato de Manzo Rodríguez. Ramírez Bedolla permaneció sólo unos minutos en la funeraria y se retiró.

La carrosa fúnebre, encabezada por el caballo personal de Mazno, estuvo resguardado por patrullas de la policía municipal durante su trayecto. La caminata fue amenizada por música de mariachi y gente que continuó a pie el recorrido, incluidos trabajadores del ayuntamiento de Uruapan, quienes hicieron una valla alrededor del vehículo donde se trasladó el féretro.

Uruapan despide al Alcalde Carlos Manzo Rodríguez.
Ciudadanos observan consternados la escena donde fue asesinado el alcalde Carlos Manzo Rodríguez. Foto: Juan José Estrada Serafín, Cuartoscuro

En medio de loas y condenas por el homicidio de Manzo, las y los uruapenses se congregaron en la plaza central al grito de "¡viva, viva!" y elogios al difunto con expresiones de "¡presidente, presidente!".

En el primer cuadro del municipio la esposa de Manzo Rodríguez se manifestó y con visibles muestras de dolor dijo: "Mataron al mejor Presidente de México, al único quién se atrevió a levantar la voz , al único que se atrevió a debatir, a hablar con la verdad, a decir siempre la verdad sin temor a nada, sin temor a perder su vida, sin temor a dejar a sus hijos huérfanos el día de hoy".

Uruapan despide al Alcalde Carlos Manzo Rodríguez.
Velas y flores fueron colocadas en memoria de Carlos Manzo en el lugar donde perdió la vida. Foto: Juan José Estrada Serafín, Cuartoscuro

La esposa del difunto agradeció la presencia de las y los ciudadanos. "Hoy agradezco a toda la gente que está aquí reunida porque sé que esta gente lo apoyó siempre en todo momento, desde que recaudamos las firmas, desde que caminamos en las calles para pedir su apoyo, pero un apoyo que era para cambiar muchas cosas que él quería".

"Aunque apagaron su voz, no apagarán esta lucha, no la pagarán porque seguiremos su legado, porque seguiremos luchando junto con el movimiento del sombrero, junto con la ciudadanía que hoy está aquí, que está cansada de tanta violencia, que está cansada de que nos arrebaten a nuestros hijos, a nuestros hermanos a nuestros padres a nuestros niños y niñas", subrayó la esposa de Manzo.

Las autoridades informaron que hasta el momento han sido detenidas dos personas por estos hechos y el agresor perdió la vida. "Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida", señaló el Gabinete de Seguridad en su cuenta oficial de X.

Los pobladores de Uruapan convocaron para este domingo a una marcha a las 16:00 horas para exigir justicia, tanto en la capital del estado como en esta región oriente. Mientras, las actividades culturales programadas, como la IV Feria del Atole, fueron suspendidas.

