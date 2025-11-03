Pumas golea 4-1 a Xolos en su último juego en casa; sueñan clasificar al Play-In

Los Pumas se impusieron frente a los Xolos y cerraron el marcador con cuatro goles frente al gol "de la honra" por parte de los rojos de Tijuana.

Por Javier Cardoso

Ciudad de México, 2 de noviembre (AsMéxico).- Pumas cerró en casa su participación en el torneo regular con una goleada. Los dirigidos por Efrain Juárez recibieron en la fecha 16 del Apertura 2025 a los Xolos en el Estadio Olímpico Universitario y los humillaron 4-1 con tantos de JJ Macias, Álvaro Ángulo, Rodrigo López y Rubén Duarte. Kevin Castañeda hizo el tanto de la visita. El árbitro del partido fue Maximiliano Quintero.

Primer Tiempo

Pablo Bennevendo al minuto nueve del primer tiempo tuvo la primera opción de gol del conjunto del Pedregal, el defensor tuvo una llegada por el costado de la derecha su disparo fue a las manos de José Antonio Rodríguez. El gol de la UNAM llegó al minuto 16, un pase de Álvaro Angulo de izquierda al centro del área, el balón por alto lo remató José Juan Macías, que llegó a su cuarto tanto del Apertura 2025. El marcador se colocaba Pumas 1-0 Tijuana.

Keylor Navas al minuto 29 atrapó un remate de cabeza de la ofensiva del cuadro fronterizo. Al minuto 31, Jorge Ruvalcaba no pudo resolver, instantes después Rodrigo López sólo ante el portero de Xolos y su tiro fue a un costado del poste derecho del arco visitante. Álvaro Angulo al minuto 42 aprovechó una pelota en el área para colocar el marcador, Pumas 2-0 Xolos. Inmediatamente después Rodrigo López marcó el tercer tanto y el marcador se colocó Pumas 3-0 Xolos. Por cierto, Frank Boya resultó lesionado en el encuentro.

Segundo Tiempo

Kevin Castañeda entró al área estudiantil. Por izquierda, se quitó a un rival y su impacto lo atajó en 2 tiempos Keylor Navas, esto sucedió iniciando el segundo tiempo. Pumas generó una jugada de gol al minuto 54 qué el cuadro visitante sacó casi en la línea. Tijuana mejoró y Kevin Castañeda anotó el gol de Xolos de Tijuana al minuto 64 vía penal al vencer al portero Keylor Navas disparando a su mano derecha, el marcador se colocaba Pumas 3-1 Xolos.

Rubén Duarte al minuto 70 colocó el marcador Pumas 4-1 Tijuana. Efrain Juárez debutó a Dennis Ramírez. El marcador finalizó Pumas 4-1 Xolos. Los dirigidos por el "Loco" Abreu cerrarán el torneo ante el Atlas y la Universidad visitará al Cruz Azul en Puebla. Universidad llegó a 18 puntos por 21 de Tijuana. Los del Pedregal pueden llegar al Play-In.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.