México elimina a Italia y consigue pase a las semifinales del Mundial Femenil Sub-17

Tras imponerse a Italia en una intensa tanda de penales, el equipo femenil mexicano se prepara para el duelo contra Países Bajos que definirá su paso a la final.

Por Aram Ledezma

Ciudad de México, 2 de noviembre (AsMéxico).- México está entre los cuatro mejores equipos del planeta a nivel femenil Sub-17. Este domingo, en la Copa del Mundo de la categoría celebrada en Marruecos, el Tricolor superó en la tanda de penales a Italia, en un juego verdaderamente dramático que se definió hasta las últimas instancias.

En el tiempo regular, Valentina Murrieta, arquera del América, logró contener al combinado europeo desde el manchón penal, y por partida doble: un primer intento al minuto 20 y, de nueva cuenta, al 41, para darle oxígeno al equipo comandado por Miguel Gamero, conocido por su cábala de llevar consigo un medallón en todos sus proyectos.

Durante la segunda mitad, ambos conjuntos se neutralizaron, pero con la confianza a tope en el caso de las mexicanas, luego de las portentosas actuaciones de Valentina Murrieta, que todavía tendría preparado un truco final para la tanda de penales decisiva.

Desde los once pasos, Italia comenzó pateando primero; por México anotaron Lali Reyes, Berenice Ibarra, Mía Villalpando, Valeria Alvarado y Leila Ávila. La mencionada Murrieta, hoy convertida en heroína, detuvo el tercer cobro de las italianas para un corte final de tres penales atajados en el mismo partido.

Ahora, ya instaladas en semifinales, el equipo femenil se medirá ante Países Bajos, que viene de eliminar a Francia de la misma manera: por la vía de los penales, luego de haber empatado 2-2 en el tiempo regular.

En su caso, la serie fue definida en la muerte súbita, para un marcador final en penales de 6-7. El juego será el próximo miércoles 5 de noviembre, en punto de las 13:00 horas, tiempo de México.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.