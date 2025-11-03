Encapuchados queman Palacio en Michoacán. Identifican a líderes locales de PRI y PAN

Tras forzar el acceso principal, los manifestantes irrumpieron en el Palacio de Gobierno y vandalizaron oficinas, rompiendo ventanas y destruyendo mobiliario.

Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).- La marcha que se llevó a cabo en Morelia la tarde este domingo, para protestar por el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, concluyó con la irrupción de un grupo de encapuchados al Palacio de Gobierno.

La mayoría de los manifestantes se retiraron del lugar en el momento en que las puertas del palacio fueron derribadas por los protestantes. El acto resultó en la destrucción parcial de las oficinas de este recinto administrativo.

En videos que circulan por redes sociales puede verse una manifestación que avanza pacíficamente por las calles de la capital michoacana. Al llegar al Centro Histórico de Morelia, el grueso de las personas que protestaban coreaba el Himno Nacional cuando un grupo de manifestantes decidió a arremeter contra el Palacio de Gobierno.

De acuerdo con los videos difundidos, el grupo que arremetió contra el recinto municipal se trató de manifestantes, encapuchados unos, y otros no, que portaban palos, piedras y bombas molotov; objetos con los que lograron derribar uno de los accesos al edificio para ingresar y realizar los destrozos.

Manifestantes en Morelia entran a Palacio de Gobierno! Así se inicia una revolución ! 🇲🇽 Fuera Morena! Fuera Bedolla, Fuera Sheimbaum y fuera el crimen organizado ! pic.twitter.com/527op0iARN — Alejandro (@alexwayduff) November 3, 2025

En uno de los videos difundidos desde el interior del Palacio se puede apreciar a los manifestantes destruyendo ventanas y aventando mobiliario hacia el exterior.

Los encapuchados también prendieron fuego a distintas oficinas de la sede y realizaron pintas en las paredes del lugar. Ante estos hechos, fuerzas policiales acudieron al lugar para contener a los manifestantes y dispersar a las personas que lograron abrir las puertas del recinto gubernamental.

Entre gritos de “¡Justicia!”, “¡Asesinos!” y “¡Uruapan no está solo!”, los equipos antimotines detuvieron a distintos manifestantes con el uso de gas lacrimógeno y balas de goma. Tras la intervención de los oficiales, varias personas resultaron detenidas.

Identifican a líderes políticos

De acuerdo con un reporte de las autoridades estatales, la manifestación, que comenzó como una marcha pacífica en protesta por el asesinato del Alcalde de Uruapan, derivó en la irrupción violenta al Palacio de Gobierno: oficinas vandalizadas, mobiliario incendiado y siete personas puestas a disposición del Ministerio Público.

🗳️📌 Vista aérea de los miles de manifestantes por el asesinato de Carlos Manzo en Morelia, Michoacán. Previo a la toma de Palacio de Gobierno. 📹 Asaid Castro - Agencia de Comunicación Gráfica. pic.twitter.com/WAKO3VnQQ6 — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) November 3, 2025

El informe detalla que alrededor de 800 personas se congregaron en la plaza ecuestre a José María Morelos para iniciar la marcha “Basta de omisiones y de abusos”.

Al llegar al Palacio de Gobierno, cerca de las 16:44 horas, un grupo de aproximadamente 150 personas derribó el acceso principal e ingresó al recinto, donde se registraron daños materiales y actos vandálicos.

La movilización fue encabezada por líderes vinculados a partidos políticos como el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Entre los nombres identificados por las autoridades estatales se encuentran: Mauricio Hernández Salmerón y Raúl Meza Avance, integrantes del grupo Revolución Social vinculado al PRI; el exmagistrado federal Froilán Muñoz; y Alan Juárez, actual Director de Preservación y Fomento al Arte Popular del Ayuntamiento de Morelia (2024–2027), afiliado al PAN.