¿Te gusta andar en bicicleta? Experiencia para redescubrir Mérida y sus alrededores

Redacción/SinEmbargo

03/11/2025 - 7:00 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Antojo de pan de muerto? Aquí cinco lugares para disfrutar de la deliciosa tradición

Pátzcuaro, el lugar en el que lo ancestral y lo contemporáneo se entrelazan

Yucatán está pedaleando hacia un nuevo tipo de turismo: consciente, activo y libre.

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- ¿Qué tal conocer Mérida, Yucatán, en bicicleta? Esta experiencia resulta muy sensorial, cercana y memorable. El estado abre cada vez más rutas para quienes desean recorrer sus calles históricas, adentrarse en comunidades rurales o conectar con la naturaleza de una manera auténtica y sostenible.

Desde las coloridas calles de Mérida hasta los caminos blancos que conectan cenotes, haciendas y pueblos mágicos, la bicicleta se ha vuelto una aliada del viajero moderno. No se trata solo de movilidad si no de vivir el destino con los cinco sentidos, al ritmo del paisaje y con la posibilidad de parar a saborear una marquesita, visitar una iglesia colonial, descubrir un mural callejero o simplemente dejarse sorprender por la vida cotidiana yucateca.

Bici-rutas en Mérida: cultura, convivencia y noches mágicas

La capital del estado, Mérida, ha sido reconocida como una de las ciudades más seguras y con mejor calidad de vida de México. Pero también es una ciudad que se transforma al andar en bici. Uno de sus eventos más populares es la “Bici-ruta Nocturna”, que cada miércoles y primer sábado del mes cierra el tránsito de autos en avenidas emblemáticas como el Paseo de Montejo para dar paso a ciclistas de todas las edades. Familias, parejas, grupos de amigos y viajeros ruedan entre casonas porfirianas, música en vivo, food trucks y un ambiente que combina bienestar, historia y comunidad.

Además de esta ruta, Mérida cuenta con infraestructura creciente para ciclistas: ciclo estaciones de renta pública, carriles compartidos y tours guiados que te llevan desde los barrios más antiguos hasta nuevos íconos culturales como el Gran Parque La Plancha.

Yucatán
Centro Histórico de Mérida. Foto: Cortesía Yucatán

Más allá de la ciudad: rutas que conectan con la naturaleza y la historia

El verdadero encanto del ciclismo en Yucatán se extiende más allá de la ciudad. Diversas operadoras locales ofrecen recorridos en bicicleta que combinan turismo cultural, naturaleza y aventura ligera.

Algunos ejemplos:

  • Izamal en bici: Este Pueblo Mágico, conocido como "la ciudad amarilla", invita a recorrer en bicicleta sus calles empedradas, visitar el majestuoso exconvento franciscano y descubrir talleres de artesanía local. Algunos tours incluyen paradas en cenotes o haciendas cercanas.
  • Ruta de los cenotes en Homún: Un circuito perfecto para quienes desean combinar la emoción del ciclismo con un baño en las aguas cristalinas de los cenotes. Muchos de estos caminos aún conservan su traza tradicional maya.
  • Haciendas y caminos blancos: Desde Mérida parten recorridos hacia antiguas haciendas henequeneras, muchas hoy convertidas en hoteles boutique, spas o museos. Los llamados "sacbés" (caminos blancos mayas) conectan puntos llenos de historia que se disfrutan mejor al ritmo de los pedales.

Valladolid y sus alrededores: Otra joya para los cicloturistas. Desde esta ciudad colonial se pueden hacer rutas hacia cenotes, zonas arqueológicas como Ek Balam y pueblos con encanto como Temozón, famoso por sus embutidos y maderas talladas.

Una experiencia para todos los viajeros

El cicloturismo en Yucatán no es exclusivo para deportistas ni requiere gran condición física. Hay rutas pensadas para todos los niveles, desde principiantes que desean paseos tranquilos hasta aventureros que buscan experiencias más largas. Muchas agencias locales ofrecen renta de bicicletas, cascos, agua y guías certificados.

Yucatán inspira a detenerse por un agua de chaya recién hecha, a conversar con un artesano, descubrir una iglesia escondida o escuchar el canto de los pájaros en una reserva natural. Es una invitación a vivir con calma, con respeto por el entorno y con el corazón abierto.

 

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Los ataques de EU y recursos de AL

“El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado al menos quince ataques en contra...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La ciclovía de Tlalpan

"Mi amigo urbanista me explica que, cuando se creó la ciclovía en Insurgentes, todos se quejaron, pero...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Paisajes de esperanza y muerte

"En estos días su pensamiento cobra aún más sentido ante la imagen de un paisaje atroz que...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

+ Sección

Galileo

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ciclovía Tlalpan
1

La ciclovía de Tlalpan

Encapuchados vandalizan el Palacio de Gobierno en Michoacán.
2

Encapuchados queman Palacio en Michoacán. Identifican a líderes locales de PRI y PAN

Gobierno bajo presión tras asesinato de Alcalde.
3

El asesinato del Alcalde de Uruapan presiona al Gobierno y da alas a la oposición

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
4

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
5

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Ahora puede entender que hay quienes impulsan la narrativa de que las encuestas de Massive Caller y la narcodictadura son reales.
6

Massive Caller y la narcodictadura

Cronología de acciones del Alcalde de Uruapan.
7

CRONOLOGÍA ¬ Carlos Manzo reclamó ayuda a CSP, pero luego también le agradeció apoyo

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Michoacán, tenía un cerco de la Policía Municipal y 14 elementos federales, reveló Omar García Harfuch, titular de la SSPC.
8

Carlos Manzo tenía cerco de policía local y 14 federales: Harfuch. El asesino lo cazó

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
9

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

La Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana A.C denunció el día de ayer la desaparición de uno de sus miembros, Fernando Galindo.
10

Transportistas anuncian bloqueos en Edomex y CdMx por la desaparición de un operador

11

La Presidenta reflexiona sobre el asesinato de Manzo. “Buitres”, reclama a opositores

La historia de las Tiendas del Bienestar
12

CRÓNICA ¬ Pocos saben, pero rebeliones de los 60 y 70 alientan Tiendas del Bienestar

El Secretario de Gobierno de Sonora, Adolfo Salazar Razo, instruyó el día de hoy a la cadena de tiendas de autoservicio Waldo´s, el cierre de las 68 sucursales.
13

Sonora: Cierran 68 tiendas Waldo’s tras incendio; investigan falla en transformador

14

CRÓNICA ¬ Tiendas del Bienestar conquistan a mexicanos con café, chocolate, miel...

¿DE QUÉ MUEREN LOS MEXICANOS? DIABETES Y ENFERMEDADES DEL CORAZÓN SON LAS PRINCIPALES CAUSAS
15

DATOS ¬ ¿De qué morimos los mexicanos? De enfermedades... originadas por el mal comer

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

La Presidenta reflexiona sobre el asesinato de Manzo. “Buitres”, reclama a opositores

Gobierno bajo presión tras asesinato de Alcalde.
2

El asesinato del Alcalde de Uruapan presiona al Gobierno y da alas a la oposición

La Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana A.C denunció el día de ayer la desaparición de uno de sus miembros, Fernando Galindo.
3

Transportistas anuncian bloqueos en Edomex y CdMx por la desaparición de un operador

4

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

Encapuchados vandalizan el Palacio de Gobierno en Michoacán.
5

Encapuchados queman Palacio en Michoacán. Identifican a líderes locales de PRI y PAN

México está entre los cuatro mejores equipos del planeta a nivel femenil sub 17. Este domingo, el Tricolor superó en la tanda de penales a Italia.
6

México elimina a Italia y consigue pase a las semifinales del Mundial Femenil Sub-17

Juan Gabriel sigue sonando nueve años después.
7

DATOS ¬ Eterno Juan Gabriel: cada segundo suena una canción, según Youtube y Spotify

El Secretario de Gobierno de Sonora, Adolfo Salazar Razo, instruyó el día de hoy a la cadena de tiendas de autoservicio Waldo´s, el cierre de las 68 sucursales.
8

Sonora: Cierran 68 tiendas Waldo’s tras incendio; investigan falla en transformador

Cronología de acciones del Alcalde de Uruapan.
9

CRONOLOGÍA ¬ Carlos Manzo reclamó ayuda a CSP, pero luego también le agradeció apoyo

La Semovi de la CdMx reveló cuáles fueron las condiciones que aceptaron los choferes de transporte público para aprobar el aumento de 1.50 pesos en la tarifa.
10

CdMx: Choferes de transporte público deben traer uniforme, tener unidades limpias...

El cortejo fúnebre que acompañó el cuerpo del Alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, arribó la tarde de este domingo al centro histórico del municipio.
11

FOTOS ¬ Uruapan da último adiós a Alcalde con mariachi y reclamos contra la violencia

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora no ha detectado ningún indicio de que el incendio en el Waldo’s de Hermosillo haya sido intencional.
12

No hay indicio de que incendio en Waldo’s fuera intencional, dice Fiscalía de Sonora