Toque de queda para menores en Washington: no saldrán por comportamiento desordenado

La medida se implementó tras los reportes de peleas entre jóvenes durante los festejos de Halloween.

Los Ángeles, 2 de noviembre (LaOpinión).- Las autoridades de Washington D.C. declararon “toque de queda limitado” con efecto inmediato para menores de 18 años, tras varias semanas de “comportamiento desordenado”, así lo dio a conocer la Alcaldesa Muriel Bowser.

“Estamos declarando un toque de queda juvenil limitado en Washington, DC.”, señaló la Alcaldesa a través de sus redes sociales.

La funcionaria estadounidense precisó que la medida se aplica a todos los menores desde las 23:00 horas del sábado 1 de noviembre hasta las 06:00 horas de la mañana del domingo 2 de noviembre, y continuará hasta el miércoles 5 de noviembre.

“Con efecto inmediato, todos los menores de 18 años están sujetos a un toque de queda desde las 23:00 horas hasta las 06:00 horas, el cual se extenderá hasta el 5 de noviembre. Esto es en respuesta a varias semanas de comportamiento juvenil desordenado que puso en peligro tanto a ellos mismos como a otros”, precisó.

Esta declaratoria de toque de queda se emitió luego de que se registraron varias peleas entre jóvenes en el Navy Yard la noche de Halloween.

La medida permitirá a la policía petropolitana designar ciertas zonas de Washington D.C. como de “alto riesgo de alteración del orden”, entre ellas: Navy Yard, el Centro Recreativo Banneker —cerca de la Universidad Howard—, el corredor de U Street y el área de Union Station, entre otras.

