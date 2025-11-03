Toque de queda para menores en Washington: no saldrán por comportamiento desordenado

02/11/2025 - 10:20 pm

Washington D.C. declaró “toque de queda limitado” con efecto inmediato para menores de 18 años tras varias semanas de “comportamiento desordenado".

La medida se implementó tras los reportes de peleas entre jóvenes durante los festejos de Halloween.

Los Ángeles, 2 de noviembre (LaOpinión).- Las autoridades de Washington D.C. declararon “toque de queda limitado” con efecto inmediato para menores de 18 años, tras varias semanas de “comportamiento desordenado”, así lo dio a conocer la Alcaldesa Muriel Bowser.

“Estamos declarando un toque de queda juvenil limitado en Washington, DC.”, señaló la Alcaldesa a través de sus redes sociales.

La funcionaria estadounidense precisó que la medida se aplica a todos los menores desde las 23:00 horas del sábado 1 de noviembre hasta las 06:00 horas de la mañana del domingo 2 de noviembre, y continuará hasta el miércoles 5 de noviembre.

“Con efecto inmediato, todos los menores de 18 años están sujetos a un toque de queda desde las 23:00 horas hasta las 06:00 horas, el cual se extenderá hasta el 5 de noviembre. Esto es en respuesta a varias semanas de comportamiento juvenil desordenado que puso en peligro tanto a ellos mismos como a otros”, precisó.

Esta declaratoria de toque de queda se emitió luego de que se registraron varias peleas entre jóvenes en el Navy Yard la noche de Halloween.

La medida permitirá a la policía petropolitana designar ciertas zonas de Washington D.C. como de “alto riesgo de alteración del orden”, entre ellas: Navy Yard, el Centro Recreativo Banneker —cerca de la Universidad Howard—, el corredor de U Street y el área de Union Station, entre otras.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

