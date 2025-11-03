Transportistas anuncian bloqueos en Edomex y CdMx por la desaparición de un operador

Redacción/SinEmbargo

02/11/2025 - 10:31 pm

La Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana A.C denunció el día de ayer la desaparición de uno de sus miembros, Fernando Galindo.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Líderes del PRI y PAN y hasta sobras del PRD se asoman a las protestas campesinas

Los transportistas sueltan carreteras. El Gobierno ofrece alternativas para el maíz

Sheinbaum anuncia 700 mdp para producción de carne en Durango, Coahuila y Sonora

La Administración de Claudia Sheinbaum enfrenta las protestas de los agricultores que han afectado la movilidad en varias entidades de la República. 

Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).- La Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana A.C denunció el día de ayer la desaparición de uno de sus miembros, el transportista Fernando Galindo, originario de Jilotepec, Estado de México, por lo que emprenderá una megamarcha el lunes 3 de noviembre con destino a la Ciudad de México. 

"Exigimos a los tres niveles de Gobierno, Federal, Estatal y Municipal, su inmediata intervención para localizarlo con vida y garantizar la seguridad de todas y todos los transportistas que diariamente recorremos las carreteras del país", indicó en un comunicado.

Esta organización se quejó de la inseguridad los secuestros y las extorsiones qué han estado golpeando al Estado de México y a sus habitantes. Los transportistas se quejan de que ya no pueden seguir siendo víctimas de la impunidad que impera contra este gremio y sus trabajadoras y trabajadores.

Ante la desaparición de Fernando Galindo, la alianza de transportistas convocó a una megamarcha para el próximo lunes 3 de noviembre que tendrá como destino el Zócalo capitalino. En el comunicado, la organización informó que esta movilización partirá desde distintos puntos del Estado de México comenzando por Jilotepec, localidad de donde es originario el transportista desaparecido.

La Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana A.C denunció el día de ayer la desaparición de uno de sus miembros, Fernando Galindo.
Los trasportistas denuncian la violencia y el acoso criminal mediante desapariciones, secuestro y extorsiones. Foto: Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana

Además de este punto, la marcha anunciada tendrá otros puntos de partida como Atlacomulco, Lerma, Santiago Tianguistenco, Valle de Bravo, Toluca, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Coyotepec, Tepotzotlán, entre otros puntos desde donde partirán.

Movilizaciones campesinas afectan al autotransporte

Luego de una semana de cierres carreteros y bloqueos por parte de campesinos de distintas entidades de la república, los transportistas han enfrentado una serie de dificultades para realizar sus labores.

Apenas el pasado viernes 31 de octubre fueron liberados 2 puntos en el arco norte y Querétaro. La tarde de este día concluyeron dos bloqueos que sostenían los agricultores en el arco norte y la carretera Querétaro-Irapuato; mientras se mantiene un cierre parcial en la autopista 45D que va de Salamanca a Celaya, en el estado de Guanajuato.

A través de sus redes sociales, la administración del Arco Norte publicó una actualización sobre la situación en la que se encontraban las autopistas bajo su concesión. A las 15:27 horas del viernes, la administración informó la liberación de la autopista en el kilómetro 195 en el tramo Calpulalpan-Sanctorum. De acuerdo con la administración de esta autopista de paga los manifestantes se retiraron del kilómetro 195 en ambas direcciones.

Por otro lado, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que la circulación en ambos sentidos de la autopista Querétaro-Irapuato, a la altura del kilómetro 64, fue liberada tras el retiro de los manifestantes.

De igual forma, la Secretaría de Seguridad y Paz del estado de Guanajuato emitió una alerta en la que informó que los inconformes mantenían un bloqueo parcial sobre la carretera 45D que va de Salamanca hacia Celaya a la altura de la comunidad Santiago de Cuenda.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó el pasado 28 de octubre que agricultores de diversas entidades del país mantenían bloqueados diversos puntos carreteros en el país.

"La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informa sobre el cierre de carreteras en diferentes estados del país debido a movilizaciones de productores agrarios, por lo que se recomienda a los usuarios tomar sus previsiones", indicó la dependencia.

De acuerdo con autoridades federales, los bloqueos de campesinos tienen lugar en estados como Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Morelos. En total, se han registrado cierres en al menos 33 puntos carreteros por las manifestaciones de las y los trabajadores del campo. Los agricultores exigen que el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum aumente los precios de garantía de sus productos, sobre todo del maíz.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Los ataques de EU y recursos de AL

“El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado al menos quince ataques en contra...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La ciclovía de Tlalpan

"Mi amigo urbanista me explica que, cuando se creó la ciclovía en Insurgentes, todos se quejaron, pero...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Paisajes de esperanza y muerte

"En estos días su pensamiento cobra aún más sentido ante la imagen de un paisaje atroz que...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Nuestra fragilidad informativa

"El sino del escorpión recorre de puntillas la conversación pública en México, campo minado donde la verdad...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

+ Sección

Galileo

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Encapuchados vandalizan el Palacio de Gobierno en Michoacán.
1

Encapuchados queman Palacio en Michoacán. Identifican a líderes locales de PRI y PAN

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
2

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

Ciclovía Tlalpan
3

La ciclovía de Tlalpan

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
4

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
5

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Michoacán, tenía un cerco de la Policía Municipal y 14 elementos federales, reveló Omar García Harfuch, titular de la SSPC.
6

Carlos Manzo tenía cerco de policía local y 14 federales: Harfuch. El asesino lo cazó

Cronología de acciones del Alcalde de Uruapan.
7

CRONOLOGÍA ¬ Carlos Manzo reclamó ayuda a CSP, pero luego también le agradeció apoyo

Estudiante se pelean en secundaria.
8

VIDEO ¬ Estudiantes de secundaria pelean en Colima; uno convulsiona y va al hospital

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, fue corrido este domingo entre insultos y gritos del funeral del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
9

VIDEOS ¬ “¡Fuera, fuera!”, le gritan a Bedolla en el funeral. “¡Asesino, asesino!”

10

CRÓNICA ¬ Tiendas del Bienestar conquistan a mexicanos con café, chocolate, miel...

La Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana A.C denunció el día de ayer la desaparición de uno de sus miembros, Fernando Galindo.
11

Transportistas anuncian bloqueos en Edomex y CdMx por la desaparición de un operador

Alejandro Torres Mora, productor de limón y sobrino de Hipólito Mora, fue asesinado en un ataque contra su casa en La Ruana, Michoacán.
12

Alejandro Torres, sobrino de Hipólito Mora, y su esposa, son asesinados en Michoacán

Carlos Manzo
13

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, es asesinado en Festival de Velas; hay 2 detenidos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.
14

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

La historia de las Tiendas del Bienestar
15

CRÓNICA ¬ Pocos saben, pero rebeliones de los 60 y 70 alientan Tiendas del Bienestar

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana A.C denunció el día de ayer la desaparición de uno de sus miembros, Fernando Galindo.
1

Transportistas anuncian bloqueos en Edomex y CdMx por la desaparición de un operador

2

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

Encapuchados vandalizan el Palacio de Gobierno en Michoacán.
3

Encapuchados queman Palacio en Michoacán. Identifican a líderes locales de PRI y PAN

México está entre los cuatro mejores equipos del planeta a nivel femenil sub 17. Este domingo, el Tricolor superó en la tanda de penales a Italia.
4

México elimina a Italia y consigue pase a las semifinales del Mundial Femenil Sub-17

Juan Gabriel sigue sonando nueve años después.
5

DATOS ¬ Eterno Juan Gabriel: cada segundo suena una canción, según Youtube y Spotify

El Secretario de Gobierno de Sonora, Adolfo Salazar Razo, instruyó el día de hoy a la cadena de tiendas de autoservicio Waldo´s, el cierre de las 68 sucursales.
6

Sonora: Cierran 68 tiendas Waldo’s tras incendio; investigan falla en transformador

Cronología de acciones del Alcalde de Uruapan.
7

CRONOLOGÍA ¬ Carlos Manzo reclamó ayuda a CSP, pero luego también le agradeció apoyo

La Semovi de la CdMx reveló cuáles fueron las condiciones que aceptaron los choferes de transporte público para aprobar el aumento de 1.50 pesos en la tarifa.
8

CdMx: Choferes de transporte público deben traer uniforme, tener unidades limpias...

El cortejo fúnebre que acompañó el cuerpo del Alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, arribó la tarde de este domingo al centro histórico del municipio.
9

FOTOS ¬ Uruapan da último adiós a Alcalde con mariachi y reclamos contra la violencia

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora no ha detectado ningún indicio de que el incendio en el Waldo’s de Hermosillo haya sido intencional.
10

No hay indicio de que incendio en Waldo’s fuera intencional, dice Fiscalía de Sonora

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, fue corrido este domingo entre insultos y gritos del funeral del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
11

VIDEOS ¬ “¡Fuera, fuera!”, le gritan a Bedolla en el funeral. “¡Asesino, asesino!”

12

CRÓNICA ¬ Tiendas del Bienestar conquistan a mexicanos con café, chocolate, miel...