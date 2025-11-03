Transportistas anuncian bloqueos en Edomex y CdMx por la desaparición de un operador

La Administración de Claudia Sheinbaum enfrenta las protestas de los agricultores que han afectado la movilidad en varias entidades de la República.

Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).- La Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana A.C denunció el día de ayer la desaparición de uno de sus miembros, el transportista Fernando Galindo, originario de Jilotepec, Estado de México, por lo que emprenderá una megamarcha el lunes 3 de noviembre con destino a la Ciudad de México.

"Exigimos a los tres niveles de Gobierno, Federal, Estatal y Municipal, su inmediata intervención para localizarlo con vida y garantizar la seguridad de todas y todos los transportistas que diariamente recorremos las carreteras del país", indicó en un comunicado.

Esta organización se quejó de la inseguridad los secuestros y las extorsiones qué han estado golpeando al Estado de México y a sus habitantes. Los transportistas se quejan de que ya no pueden seguir siendo víctimas de la impunidad que impera contra este gremio y sus trabajadoras y trabajadores.

Ante la desaparición de Fernando Galindo, la alianza de transportistas convocó a una megamarcha para el próximo lunes 3 de noviembre que tendrá como destino el Zócalo capitalino. En el comunicado, la organización informó que esta movilización partirá desde distintos puntos del Estado de México comenzando por Jilotepec, localidad de donde es originario el transportista desaparecido.

Además de este punto, la marcha anunciada tendrá otros puntos de partida como Atlacomulco, Lerma, Santiago Tianguistenco, Valle de Bravo, Toluca, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Coyotepec, Tepotzotlán, entre otros puntos desde donde partirán.

Movilizaciones campesinas afectan al autotransporte

Luego de una semana de cierres carreteros y bloqueos por parte de campesinos de distintas entidades de la república, los transportistas han enfrentado una serie de dificultades para realizar sus labores.

Apenas el pasado viernes 31 de octubre fueron liberados 2 puntos en el arco norte y Querétaro. La tarde de este día concluyeron dos bloqueos que sostenían los agricultores en el arco norte y la carretera Querétaro-Irapuato; mientras se mantiene un cierre parcial en la autopista 45D que va de Salamanca a Celaya, en el estado de Guanajuato.

A través de sus redes sociales, la administración del Arco Norte publicó una actualización sobre la situación en la que se encontraban las autopistas bajo su concesión. A las 15:27 horas del viernes, la administración informó la liberación de la autopista en el kilómetro 195 en el tramo Calpulalpan-Sanctorum. De acuerdo con la administración de esta autopista de paga los manifestantes se retiraron del kilómetro 195 en ambas direcciones.

🟢ACTUALIZACIÓN🟢 Se abre la circulación, manifestantes se retiran de km 195 (Sanctorum), en ambas direcciones. 🟠Carga vehicular en caseta Sanctórum y Texmelucan con dirección a Puebla. Extreme precaución. https://t.co/ZFRvQ9X7Vj — Arco Norte (@arconorte) October 31, 2025

Por otro lado, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que la circulación en ambos sentidos de la autopista Querétaro-Irapuato, a la altura del kilómetro 64, fue liberada tras el retiro de los manifestantes.

De igual forma, la Secretaría de Seguridad y Paz del estado de Guanajuato emitió una alerta en la que informó que los inconformes mantenían un bloqueo parcial sobre la carretera 45D que va de Salamanca hacia Celaya a la altura de la comunidad Santiago de Cuenda.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó el pasado 28 de octubre que agricultores de diversas entidades del país mantenían bloqueados diversos puntos carreteros en el país.

"La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informa sobre el cierre de carreteras en diferentes estados del país debido a movilizaciones de productores agrarios, por lo que se recomienda a los usuarios tomar sus previsiones", indicó la dependencia.

#AlertaVial 🚧 📍Se abre parcialmente un carril en ambos sentidos en #JuventinoRosas, en la autopista federal 45D #Salamanca - #Celaya a la altura de la comunidad Santiago de Cuenda. Este es el último punto de bloqueo activo en el estado de #Guanajuato. Debido a accidente vial,… pic.twitter.com/sQd35E9MWD — Secretaría de Seguridad y Paz (@pazgobgente) October 31, 2025

De acuerdo con autoridades federales, los bloqueos de campesinos tienen lugar en estados como Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Morelos. En total, se han registrado cierres en al menos 33 puntos carreteros por las manifestaciones de las y los trabajadores del campo. Los agricultores exigen que el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum aumente los precios de garantía de sus productos, sobre todo del maíz.