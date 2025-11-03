La FGE identifica al asesino del Edil Carlos Manzo: es Osvaldo Gutiérrez, "El Cuate"

Redacción/SinEmbargo

03/11/2025 - 5:40 pm

Las autoridades identificaron este lunes a Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias “El Cuate”, como responsable del asesinato del Alcalde de Uruapan, Michoacán.

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- Las autoridades de seguridad identificaron este lunes a Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias “El Cuate”, como responsable del asesinato contra el Alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, registrado el pasado 1 de noviembre.

De acuerdo con información federal, Gutiérrez Vázquez era originario de la colonia Miguel Hidalgo, en Apatzingán, Michoacán, y tenía vínculos con un hombre conocido como “El Prángana”, operador de los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, alias “R1” y “R2”, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Previamente, Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, informó la mañana de este lunes que se desconocía el nombre del presunto asesino del edil, por lo que pidió ayuda al Instituto Nacional Electoral (INE) para identificarlo mediante una serie de fotografías de varios tatuajes del responsable, con el fin de que la ciudadanía pudiera aportar información que ayudara a reconocerlo.

"De acuerdo a los datos objetivos que se han obtenido en estas investigaciones y labores de inteligencia, entrevistas y revisión sobre todo de videos del C5, se establece que hubo una planeación del homicidio en el que intervinieron al menos dos personas. Una de ellas el autor material y, como lo mencionó el Gobernador, que fue abatido en el mismo momento. No se ha logrado identificar al agresor. Ya se solicitaron algunas informaciones, al INE, por ejemplo, para que nos pueda dar y aportar elementos de acuerdo a las huellas dactilares", dijo al destacar que el agresor era una persona de entre 17 y 19 años de edad, según la necropsia y las evaluaciones de las áreas periciales

Torres Piña reiteró que "hasta esta mañana no se había logrado identificar al agresor" y que "tampoco había sido reclamado el cuerpo". "Les decía hace rato que se envió una petición al INE para ver si dentro de estas huellas dactilares pudiera revisar o identificarse al agresor. De manera oficial no nos han respondido. De manera extraoficial, por ser fin de semana, nos comentaron que no había registros", detalló en aquella ocasión.

"Esto puede establecer que el agresor a lo mejor es menor de edad o no contaba con su credencial del INE. Vamos a esperar la notificación formal. Y de acuerdo también a la necropsia y las evaluaciones que hay por parte de las áreas periciales, en el rango de edad que señalan, habla de que era una persona de edad entre 17 y 19 años", mencionó durante una conferencia de prensa.

Asimismo, el Fiscal señaló en la mañana que se realizaron las pruebas de rodizonato de sodio al presunto asesino de Manzo en ambas manos, las cuales "salieron positivas, así como también a lo que hace referencia de ingesta de algunas drogas, como anfetaminas y también mariguana". "El hecho de que haya dado positivo a la prueba de rodizonato de sodio pues afianza esta hipótesis de que fue el autor material de estos hechos", sostuvo.

Por otra parte, comentó que "el ejecutor de estos hechos se hospedó en un hotel ubicado en el centro de la ciudad aproximadamente a las 16:00 horas, ahí en el centro de la ciudad, en la Plaza Morelos, en la plaza principal, donde inclusive realizó algunas compras y también donde al salir, minutos antes de perpetuar este hecho, se colocó una sudadera de color blanca con capucha".

Para acompañar la narración, se mostraron imágenes del trayecto del agresor hacia la plaza. "Fue aproximadamente a las 20:10 horas, una vez que concluyó este evento público, que el hombre se aproxima, en este caso, a la víctima, donde acciona el arma. Ahí ustedes lo ven salir de ese portal que se ve en la parte de abajo del video, cómo camina, se mete al cuadro de la plaza principal", describió Carlos Torres Piña.

En otro clip que se proyectó, "se le da el seguimiento de cómo se va acercando hacia el lugar del altar de la catrina, donde está el evento, donde está la inauguración de este Festival de las Velas". "Ahí se aprecia en la parte superior del video", apuntó.

"Hay otro video más, donde, por la presencia de la gente, no se podía acercar. Y posteriormente hace un recorrido hacia el jardín de la parte superior, donde no hay mucha gente, y es donde logra acercarse al Alcalde. Ahí había unas vallas en esa parte de ahí y no logra acercarse en ese momento. Entonces el agresor se sube al jardín, que está más arriba del video, que es donde logra avanzar rápidamente y se acerca a la víctima", continuó el funcionario estatal.

"Sí, hay otro video. Ahí es donde se acerca, acciona el arma, por lo menos en siete ocasiones, de acuerdo a las pruebas balísticas. Corre y ahí, segundos después, es sometido y también es abatido en el mismo lugar el agresor. Esta arma que se utilizó ha sido vinculada a otros hechos anteriormente, que ahorita vamos a mencionar. Pero, de acuerdo a la necropsia que se le hizo al Alcalde, se aprecian siete heridas en diferentes partes del cuerpo y una de ellas es la que le ocasiona la muerte, la que es ingresada por la parte del tórax, a la altura del abdomen", agregó en su declaración de esta mañana.

Frente a los medios de comunicación, el titular de la FGE expuso que “en esta agresión también resultaron heridas dos personas más, una de gravedad: un elemento de Protección Civil que estaba en calidad de investigado. Posteriormente, ya con las propias declaraciones de su familiar, de su esposa, estaban en el lugar de los hechos. No estaban involucrados. Y el otro herido es el Regidor Víctor Hugo [de la Cruz Saucedo], que él solamente fue una lesión menor”.

En el sitio, precisó, se aseguró un arma de fuego calibre nueve milímetros, la cual se encuentra relacionada con otros dos hechos violentos registrados en las últimas semanas en el municipio de Uruapan: el doble homicidio ocurrido el 16 de octubre en la colonia Tierra y Libertad, y el ataque armado del 23 de octubre en un bar de la colonia La Gran Parada, donde dos trabajadores resultaron lesionados. Uno de ellos falleció mientras recibía atención médica.

Finalmente, Torres Piña reiteró que la Fiscalía General del Estado continuará agotando todas las líneas de investigación, y utilizando cada herramienta técnica y científica disponible para lograr el esclarecimiento total de este hecho, en el que se advierte la posible participación del crimen organizado, sin descartar alguna otra línea.

