Revelan tatuajes pero aún no identifican al asesino de Manzo. Tiene de 17 a 19 años

Redacción/SinEmbargo

03/11/2025 - 11:09 am

Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía de Michoacán, informó que todavía se desconoce el nombre del presunto asesino de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan.

La Fiscalía de Michoacán cuenta hasta el momento con más de 40 dictámenes de pruebas periciales, las cuales se han recolectado desde que se perpetró el ataque contra el Alcalde Carlos Manzo.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, informó la mañana de este lunes que todavía se desconoce el nombre del presunto asesino de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, y que tampoco ha sido reclamado su cuerpo. Por ello, se pidió ayuda al Instituto Nacional Electoral (INE) para identificarlo y se revelaron fotografías de algunos de sus tatuajes para que la ciudadanía aporte datos que permitan saber de quién se trata. Según la necropsia y las evaluaciones de las áreas periciales, el agresor era una persona de entre 17 y 19 años de edad.

"De acuerdo a los datos objetivos que se han obtenido en estas investigaciones y labores de inteligencia, entrevistas y revisión sobre todo de videos del C5, se establece que hubo una planeación del homicidio en el que intervinieron al menos dos personas. Una de ellas el autor material y como lo mencionó el Gobernador, que fue abatido en el mismo momento. no se ha logrado identificar al agresor. Ya se solicitaron algunas informaciones, al INE, por ejemplo, para que nos pueda dar y aportar elementos de acuerdo a las huellas dactilares", dijo.

Torres Piña reiteró que "hasta esta mañana no se ha logrado identificar al agresor" y que "tampoco ha sido reclamado el cuerpo". "Les decía hace rato que se envió una petición al INE para ver si dentro de estas huellas dactilares pudiera revisar o identificarse al agresor. De manera oficial no nos han respondido. De manera extraoficial, por ser fin de semana, nos comentaron que no había registros", detalló.

 

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

