FGE de Michoacán reporta desaparición de Alejandro Correa, exalcalde de Zinapécuaro

La Fiscalía de Michoacán informó que Alejandro Correa, exalcalde de Zinapécuaro, fue visto por última vez la madrugada del 2 de noviembre en el municipio de Hidalgo.

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- Alejandro Correa Gómez, expresidente municipal de Zinapécuaro, fue reportado como desaparecido, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán emitió una ficha de búsqueda.

De acuerdo con la dependencia, el exedil fue visto por última vez el domingo 2 de noviembre a las 2:00 horas en la comunidad de Tierras Coloradas, en el municipio de Hidalgo; se teme que haya sido víctima de algún delito.

Según los primeros reportes, Alejandro Correa acudió a dicha localidad para participar en las festividades por la Noche de Ánimas y posteriormente se retiró en compañía de un conocido.

Tras el reporte de la desaparición del exalcalde de Zinapécuaro, la Fiscalía de Michoacán lanzó una ficha de búsqueda y solicitó al apoyo de la comunidad para dar con su paradero.

Alejandro Correa, de 41 años, tiene una estatura de 1.78 metros y pesa 85 kilos. Es de piel blanca, cara redonda, cabello lacio y corto, cejas semiarqueadas y pobladas, ojos cafés y medianos.

Como señas particulares, el hombre tiene dos cicatrices, una entre la nariz y el párpado derecho, y otra en la ceja derecha.

Además, tiene varios tatuajes que pueden ayudar a su identificación: uno en el antebrazo derecho con la frase “Mamá”, otro en el mismo brazo que dice “No temas porque yo estoy contigo” (Isaías 41:10), la figura de un ave fénix en la cadera derecha y la leyenda “Todo lo puedo en Cristo” en el pecho.

Cabe mencionar que el exalcalde de Zinapécuaro, Alejandro Correa, habría desaparecido un día después de que ocurrió el asesinato del Presidente Municipal de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue atacado a balazos durante la celebración del Festival de Velas.