VIDEO ¬ Un carro alegórico explota durante desfile en Morelos; PC reporta 10 heridos

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES.

Las 10 personas que resultaron lesionadas por la explosión de un carro alegórico en el desfile del Día de Muertos en Mazatepec están fuera de peligro, informó Protección Civil de Morelos.

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- Durante el desfile por el Día de Muertos celebrado en el municipio de Mazatepec, ocurrió una explosión ocasionada por pirotecnia en un carro alegórico, lo que dejó un saldo de 10 personas heridas, informó Protección Civil de Morelos.

Un video que circula en redes sociales logró captar el momento exacto en el que una falla en los fuegos artificiales instalados en uno de los vehículos que participaron en el evento provocó tres fuertes explosiones.

En la grabación se observa a un tractor arrastrando una plataforma decorada con motivos del Día de Muertos, como una enorme calavera y papel picado, a bordo de la cual viajaban cuatro personas, aparentemente mujeres, quienes estaban disfrazadas de catrinas.

#Video #ULTIMAHORA #explosión #Mazatepec Sin ninguna medida de seguridad y supervisión, lo que era de esperar, explota carro alegórico #DiadeMuertos en Mazatepec, Mor. Y como ya es costumbre, Hospital Tetecala colapsa por cantidad de lesionados a falta de médicos. #Morelos pic.twitter.com/63kravBMNP — X Un MoReLoS + SeGuRo. (@Mor_en_lucha) November 3, 2025

A cada lado de la calle se encontraban decenas de personas, entre adultos y menores, que se dieron cita para disfrutar del desfile del Día de Muertos que recorrió las calles del municipio de Mazatepec la noche del domingo 2 de noviembre.

Mientras el desfile avanzaba, los fuegos artificiales de uno de los carros alegóricos se encendieron y segundos después empezaron a fallar, lo que ocasionó una gran explosión que prácticamente destruyó el vehículo.

A raíz de este incidente, el recorrido fue suspendido. En tanto, equipos de emergencia se trasladaron al lugar para brindar atención a las personas lesionadas, informó el Ayuntamiento de dicha localidad.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos confirmó que la explosión de un carro alegórico en el desfile del Día de Muertos en Mazatepec dejó un saldo de 10 personas lesionadas, quienes recibieron atención médica y se encuentran fuera de peligro.