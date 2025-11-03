VIDEO ¬ Un carro alegórico explota durante desfile en Morelos; PC reporta 10 heridos

Redacción/SinEmbargo

03/11/2025 - 2:37 pm

Durante el desfile por el Día de Muertos en Mazatepec ocurrió una explosión en un carro alegórico, lo que dejó 10 personas lesionadas, informó PC de Morelos.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

FOTOGALERÍA ¬ La CdMx se llena de color y tradición en el Desfile de Día de Muertos

VIDEO ¬ Policías y motociclistas se enfrentan en Rodada del Terror; remiten 511 motos

Un incendio consume Waldo's y mata a 23 personas en Hermosillo; CSP pide enviar apoyo

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES.

Las 10 personas que resultaron lesionadas por la explosión de un carro alegórico en el desfile del Día de Muertos en Mazatepec están fuera de peligro, informó Protección Civil de Morelos.

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- Durante el desfile por el Día de Muertos celebrado en el municipio de Mazatepec, ocurrió una explosión ocasionada por pirotecnia en un carro alegórico, lo que dejó un saldo de 10 personas heridas, informó Protección Civil de Morelos.

Un video que circula en redes sociales logró captar el momento exacto en el que una falla en los fuegos artificiales instalados en uno de los vehículos que participaron en el evento provocó tres fuertes explosiones.

En la grabación se observa a un tractor arrastrando una plataforma decorada con motivos del Día de Muertos, como una enorme calavera y papel picado, a bordo de la cual viajaban cuatro personas, aparentemente mujeres, quienes estaban disfrazadas de catrinas.

A cada lado de la calle se encontraban decenas de personas, entre adultos y menores, que se dieron cita para disfrutar del desfile del Día de Muertos que recorrió las calles del municipio de Mazatepec la noche del domingo 2 de noviembre.

Mientras el desfile avanzaba, los fuegos artificiales de uno de los carros alegóricos se encendieron y segundos después empezaron a fallar, lo que ocasionó una gran explosión que prácticamente destruyó el vehículo.

A raíz de este incidente, el recorrido fue suspendido. En tanto, equipos de emergencia se trasladaron al lugar para brindar atención a las personas lesionadas, informó el Ayuntamiento de dicha localidad.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos confirmó que la explosión de un carro alegórico en el desfile del Día de Muertos en Mazatepec dejó un saldo de 10 personas lesionadas, quienes recibieron atención médica y se encuentran fuera de peligro.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Los ataques de EU y recursos de AL

“El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado al menos quince ataques en contra...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La ciclovía de Tlalpan

"Mi amigo urbanista me explica que, cuando se creó la ciclovía en Insurgentes, todos se quejaron, pero...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Paisajes de esperanza y muerte

"En estos días su pensamiento cobra aún más sentido ante la imagen de un paisaje atroz que...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

+ Sección

Galileo

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ciclovía Tlalpan
1

La ciclovía de Tlalpan

Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía de Michoacán, informó que todavía se desconoce el nombre del presunto asesino de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan.
2

Revelan tatuajes pero aún no identifican al asesino de Manzo. Tiene de 17 a 19 años

El gobierno de EU planifica una nueva misión para enviar tropas y oficiales de inteligencia a México con el objetivo de combatir a los cárteles, reportó NBC.
3

Después de Landau, ahora NBC dice que EU analiza invadir México para “atacar narcos”

Encapuchados vandalizan el Palacio de Gobierno en Michoacán.
4

Encapuchados queman Palacio en Michoacán. Identifican a líderes locales de PRI y PAN

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
5

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
6

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

El domingo en la tarde ocurrió una riña entre turistas en la playa Las Gatas, en la bahía de Zihuatanejo; se reportaron cuatro hombres muertos.
7

Una riña termina en enfrentamiento a balazos en playa de Zihuatanejo; hay 4 muertos

La Presidenta Claudia Sheinbaum reflexionó sobre el asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, y reclamó a opositores que se comportaran como "buitres".
8

La Presidenta reflexiona sobre el asesinato de Manzo. “Buitres”, reclama a opositores

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
9

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

La Secretaría de Bienestar publicó el nuevo calendario de pagos de las pensiones y los programas que entrega a la población que más lo necesita.
10

¿Recibes pensión o programa del Bienestar? Checa cuándo pagan último bimestre del año

Alejandro Correa Gómez, expresidente municipal de Zinapécuaro, fue reportado como desaparecido, por lo que la FGE de Michoacán emitió una ficha de búsqueda.
11

FGE de Michoacán reporta desaparición de Alejandro Correa, exalcalde de Zinapécuaro

Ahora puede entender que hay quienes impulsan la narrativa de que las encuestas de Massive Caller y la narcodictadura son reales.
12

Massive Caller y la narcodictadura

13

CRÓNICA ¬ Tiendas del Bienestar conquistan a mexicanos con café, chocolate, miel...

14

Oaxaqueño en Los Ángeles reinventa pan de muerto en homenaje a sus raíces y hace arte

Estudiante se pelean en secundaria.
15

VIDEO ¬ Estudiantes de secundaria pelean en Colima; uno convulsiona y va al hospital

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Durante el desfile por el Día de Muertos en Mazatepec ocurrió una explosión en un carro alegórico, lo que dejó 10 personas lesionadas, informó PC de Morelos.
1

VIDEO ¬ Un carro alegórico explota durante desfile en Morelos; PC reporta 10 heridos

2

El regreso de las pruebas nucleares de EU traerá daños ambientales y a la salud

Donald Trump afirmó, durante entrevista en programa “60 Minutes” de la cadena CBS, que cree que los días del líder de Venezuela, Nicolás Maduro, están contados.
3

Trump cree que los días de Maduro como Presidente de Venezuela están contados

La Secretaría de Bienestar publicó el nuevo calendario de pagos de las pensiones y los programas que entrega a la población que más lo necesita.
4

¿Recibes pensión o programa del Bienestar? Checa cuándo pagan último bimestre del año

El gobierno de EU planifica una nueva misión para enviar tropas y oficiales de inteligencia a México con el objetivo de combatir a los cárteles, reportó NBC.
5

Después de Landau, ahora NBC dice que EU analiza invadir México para “atacar narcos”

El domingo en la tarde ocurrió una riña entre turistas en la playa Las Gatas, en la bahía de Zihuatanejo; se reportaron cuatro hombres muertos.
6

Una riña termina en enfrentamiento a balazos en playa de Zihuatanejo; hay 4 muertos

Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía de Michoacán, informó que todavía se desconoce el nombre del presunto asesino de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan.
7

Revelan tatuajes pero aún no identifican al asesino de Manzo. Tiene de 17 a 19 años

Alejandro Correa Gómez, expresidente municipal de Zinapécuaro, fue reportado como desaparecido, por lo que la FGE de Michoacán emitió una ficha de búsqueda.
8

FGE de Michoacán reporta desaparición de Alejandro Correa, exalcalde de Zinapécuaro

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, descartó que haya un vínculo entre escoltas del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, e integrantes del crimen organizado.
9

Harfuch descarta vínculos de escoltas de Carlos Manzo con la delincuencia organizada

La Presidenta Claudia Sheinbaum reflexionó sobre el asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, y reclamó a opositores que se comportaran como "buitres".
10

La Presidenta reflexiona sobre el asesinato de Manzo. “Buitres”, reclama a opositores

Gobierno bajo presión tras asesinato de Alcalde.
11

El asesinato del Alcalde de Uruapan presiona al Gobierno y da alas a la oposición

La Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana A.C denunció el día de ayer la desaparición de uno de sus miembros, Fernando Galindo.
12

Transportistas anuncian bloqueos en Edomex y CdMx por la desaparición de un operador