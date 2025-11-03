El mexicano Gonzalo Celorio gana el Premio Cervantes 2025 por su "hondura reflexiva"

Europa Press

03/11/2025 - 3:23 pm

El jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana "Miguel de Cervantes" eligió al autor mexicano Gonzalo Celorio como ganador de la edición de este año.

El jurado reconoció la prominente obra de Gonzalo Celorio por su hondura reflexiva que conjuga la lucidez crítica con una sensibilidad que contribuye a la preservación de la memoria del México moderno.

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS).- El jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana "Miguel de Cervantes", correspondiente a 2025, eligió al ensayista, autor mexicano y director de la Academia Mexicana de la Lengua, Gonzalo Celorio, como ganador de la edición de este año. El premio está dotado con 125 mil euros y constituye el más prestigioso galardón de las letras en español.

El jurado destacó su "excepcional obra literaria y labor intelectual con la que ha contribuido de manera profunda y sostenida al enriquecimiento del idioma y de la cultura hispana". El fallo destacó su "figura de escritor integral, creador, maestro y lector apasionado". "Constructor de un legado invaluable que honra la lengua española y la mantiene viva en su forma más alta: la de la palabra que piensa, siente y perdura", prosigue.

"A lo largo de más de cinco décadas, Gonzalo Celorio ha consolidado una voz literaria de notable elegancia y hondura reflexiva en la que conjuga la lucidez crítica con una sensibilidad que mejora los matices de la identidad, la educación sentimental y la pérdida", añadió en rueda de prensa celebrada este lunes el Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al anunciar al ganador.

Por su parte, el jurado destacó que la obra de Celorio es "una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana", y que en sus libros "resuenan la ironía, la ternura y la erudición trazando un mapa emocional y cultural que ha influido en generaciones de lectores y escritores".

Gonzalo Celorio nació en la Ciudad de México en 1948. Es narrador, ensayista, cronista y una de las figuras más destacadas de la literatura mexicana contemporánea.

Doctor en Lengua y Literaturas Hispánicas, especializado en Literatura Hispanoamericana por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha desarrollado una extensa labor académica y docente. Desde 1974, ha impartido clases en diversas instituciones, entre ellas la Universidad Iberoamericana, el Instituto Politécnico Nacional y El Colegio de México.

Ha ejercido numerosos cargos académicos y culturales, como el de secretario académico y director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (1998- 2000); director de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes; coordinador de Difusión Cultural de la UNAM (1989 1998); y director general del Fondo de Cultura Económica (2000-2002).

Actualmente es profesor de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde dirige la cátedra extraordinaria "Maestros del Exilio Español". Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, de la que es su director, y también miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Cubana de la Lengua.

Entre sus obras más reconocidas se encuentran las novelas Amor propio, El viaje sedentario, Y retiemble en sus centros la tierra, El metal y la escoria y Mentideros de la memoria, así como los ensayos Los subrayados son míos y Cánones subversivos.

Su obra, caracterizada por la erudición, el rigor estilístico y la reflexión sobre la memoria, la identidad y la tradición literaria hispanoamericana, lo sitúa entre los autores más relevantes de la literatura mexicana actual.

El jurado estuvo compuesto por la directora General del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura, María José Gálvez; el Premio Cervantes 2023, Luis Mateo Díaz; la académica Aurora Egido por la Real Academia Española (RAE); Bruno Rosario Candelier, en representación de la Academia Dominicana de la Lengua; Ana María Gallego Cuiñas, por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), José Luis Mauricio Carrera Guerrero por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC); Raquel Caleya Caña, por el Instituto Cervantes; María del Carmen Marín López (Karmentxu Marín), por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

También conformaron el jurado Pablo Rubén Villalobos Hernández, por la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP); María Teresa Alves de Araújo, por la Asociación Internacional de Hispanistas (AIH); Araceli Iravedra Valea, por la Asociación Española de Críticos Literarios (AECL); Rico Rego, por la Asociación de Escritoras y Escritores de España (ACE); y Constantino Bértolo Cadenas, por el Ministerio de Cultura.

43 premiados: 21 españoles y otros 22 hispanoamericanos

El Cervantes premió el año pasado al escritor español Álvaro Pombo y el anterior a Luis Mateo Díez. Anteriormente, recayó en el venezolano Rafael Cadenas (2022), la autora uruguaya Cristina Peri Rossi (2021), otros dos escritores españoles consecutivamente -Francisco Brines (2020) y Joan Margarit (2019)- y dos latinoamericanos -la uruguaya Ida Vitale (2018) y el nicaragüense Sergio Ramírez (2017)-, rompiendo la habitual alternancia del premio.

El palmarés de los últimos años se completa con los nombres de Eduardo Mendoza (2016), Fernando del Paso (2015), Juan Goytisolo (2014), Elena Poniatowska (2013), José Manuel Caballero Bonald (2012) y Nicanor Parra (2011), entre otros.

En 1976, Jorge Guillén, una de las máximas figuras de la Generación del 27, recibió el primero de estos galardones y, desde entonces, se han sucedido otros 43 premiados: 21 españoles y otros 22 hispanoamericanos. Únicamente en 1979 hubo dos ganadores, al concederse ex aequo a Gerardo Diego y Jorge Luis Borges.

Europa Press

Europa Press

