VERSUS ¬ EU acecha. No hay tiempo. México debe acelerar la estrategia de seguridad

El homicidio de Carlos Manzo volvió a colocar a México en un punto de tensión: mientras la violencia persiste en estados como Michoacán, la oposición aprovecha políticamente la tragedia y Estados Unidos reaviva su discurso de “cooperación” en seguridad. En medio de esa doble presión, el gobierno federal enfrenta el desafío de acelerar su estrategia antes de que otros actores marquen la agenda. De esto trata el tema de hoy en VERSUS.

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- El asesinato de Carlos Manzo, Presidente Municipal de Uruapan, Michoacán, ha encendido alertas no sólo por la violencia que persiste en regiones del país, sino por la forma en que diversos actores políticos y mediáticos, e incluso el gobierno de Estados Unidos (EU), buscan sacar provecho de la tragedia. Los periodistas Ana Lilia Pérez, Alina Duarte, Perla Velázquez y Alejandro Páez coincidieron en que el crimen confirma la urgencia de que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debe consolidar de manera urgente su estrategia de seguridad para evitar la intromisión extranjera bajo cualquier pretexto.

"Yo creo que sí hay una prisa del Gobierno de la Presidenta Sheinbaum, una prisa porque funcione la estrategia, la estrategia tiene que funcionar, no hay manera de que no funcione. Omar García Harfuch tiene que hacer su papel, las Fuerzas Armadas tienen que hacer su papel", afirmó Alejandro Páez.

El periodista alertó que la violencia en Michoacán vuelve a abrir la puerta a los intereses injerencistas de Washington en nuestro país.

“El tema de Michoacán es muy viejo, pero ahora tenemos un problema real: los gringos están buscando cualquier justificación para meter mano en México. Quieren estar aquí; cualquier pretexto es bueno porque ven negocio”, advirtió.

Por su parte, Perla Velázquez advirtió que la oposición intenta utilizar el caso como un nuevo instrumento de ataque político, sin reconocer el origen histórico de la violencia.

“Estamos empezando a ver el actuar de cada una de las personas de la oposición, cómo toman estos elementos para empezar con el olvido de lo que deja la guerra contra el narcotráfico”, señaló.

Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó esa actitud como “carroñera”, al señalar que “actúan como buitres” más interesados en golpear al gobierno que en lamentar el asesinato.

“Creo que la Presidenta deja muchos puntos claros esta mañana, de cómo su estrategia de seguridad se basa en inteligencia y no en ejecuciones extrajudiciales, como anteriormente vimos con la guerra de Felipe Calderón”, subrayó Velázquez.

Este fin de semana, a raíz del asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Christopher Landau, Subsecretario de Estado de Estados Unidos, dijo que su país "está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera".

En tanto, Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México, declaró: "Estamos unidos con México como socios soberanos y amigos, con el firme compromiso de asegurar la justicia y fortalecer la seguridad que nuestras comunidades merecen".

"La intervención no. México es un país libre y soberano. Como dijo Omar [García Harfuch] ayer, aceptamos la ayuda en información, en inteligencia, pero la intervención no. La única manera de construir paz y seguridad es la justicia, la justicia social y un verdadero sistema de justicia en donde haya cero impunidad", indicó este lunes.

Al respecto, Alina Duarte señaló que los medios de comunicación también han contribuido a desvirtuar el contexto de la violencia en México.

“Una cosa es la estrategia de seguridad y otra son los medios de comunicación, que están ahí esperando como buitres cualquier cosa. Ni siquiera hay condolencias, es hacer escándalo de esto y poco se retoma de la memoria de cómo llegamos aquí”, dijo.

Duarte añadió que más allá del papel que ejecutan algunos medios de comunicación ante este tipo de sucesos, existe otro actor que se monta en todo esto: Estados Unidos.

Recordó que durante la llamada “guerra contra el narco”, el país vecino “jugó un papel fundamental presionando para que se llevara a cabo”, y que hoy vuelve a aparecer con el mismo discurso intervencionista.

Finalmente, Ana Lilia Pérez insistió en que el crimen de Carlos Manzo debe verse como una tragedia humana y no como un botín político.

“El asesinato de Carlos Manzo es una tragedia que debemos plantear desde ese punto de vista, porque ya es un mensaje muy grave este crimen y todo lo que hay alrededor”, sostuvo.

Lamentó que “parte de la clase política esté esperando esta clase de tragedias para llevar agua a su molino”, y recordó que Manzo denunciaba extorsiones que afectaban directamente a la población.

“Ojalá tuviéramos una clase política a la altura, para no pretender sacar raja política”, agregó.