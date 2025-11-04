VIDEO ¬ Derrumbe en la Torre dei Conti de Roma deja 4 heridos y un trabajador muerto

Las obras de mantenimiento cimbraron la estructura de la torre y provocaron un derrumbe parcial del monumento, que dejó como saldo a varios trabajadores lesionados.

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS).- La Torre dei Conti de Roma, levantada en el siglo XIII por orden del Papa, registro este lunes hasta dos derrumbes parciales durante unas obras de remodelación, lo que provocó heridas a varios trabajadores, uno de los cuales quedó sepultado bajo los escombros.

La torre, de cerca de 30 metros de altura -pese a que en su origen llegaba al medio centenar-, está situada cerca del Coliseo y del Foro Romano y las autoridades iniciaron sobre ella un proceso de reforma para potenciar su aprovechamiento turístico.

Varios trabajadores se encontraban sobre un andamio cuando se produjo el primero de los derrumbes, mientras que el segundo tuvo lugar en plenas operaciones de rescate, con efectivos de los Bomberos ya desplegados para atender a las primeras víctimas, según la cadena RAI.

❗ Una torre medieval de Roma levantada en el siglo XIII cerca del Coliseo sufre un derrumbe parcial durante unas obras. Hay varios trabajadores heridos y uno de ellos ha quedado sepultado bajo los escombros https://t.co/e4fiOSDOCh pic.twitter.com/zExNoFt5qv — Europa Press (@europapress) November 3, 2025

El Alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y el Ministro de Cultura, Alessandro Giuli, se desplazaron a la zona para seguir en persona estos trabajos.

Al momento del derrumbe una densa nube de humo blanco se desprendió del sitio y cubrió varios metros a la redonda. Al disiparse, la nube dejó expuestos los escombros en la calle. De acuerdo con los reportes oficiales, el segundo derrumbe se habría suscitado aproximadamente a las 13:00 horas.

La torre está ubicada en uno de los puntos más transitados de la ciudad por su belleza arquitectónica que hace juego con el Coliseo y el Foro Romano, sitios ampliamente visitados por le turismo internacional.