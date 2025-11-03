Perú rompe relaciones con México. Exjefa de gabinete de Castillo se asila en Embajada

Chávez, cercana al expresidente Pedro Castillo, enfrenta procesos por su presunta participación en el golpe de Estado de 2022.

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno de Perú anunció este lunes la ruptura de relaciones diplomáticas con México, luego de que el Canciller Hugo de Zela confirmara que la exprimera ministra Betssy Chávez, quien es investigada por el intento de golpe de Estado de 2022, se asiló en la residencia de la Embajada mexicana en Lima.

El Ministro de Relaciones Exteriores informó que la decisión “lamentable, pero inevitable” se tomó tras la “persistente e inaceptable posición” del Gobierno mexicano, que otorgó refugio a la exjefa de Gabinete del expresidente Pedro Castillo.

“Lamento que el Gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual, hasta antes de estos hechos, teníamos una relación fraternal y de múltiples coincidencias”, declaró De Zela en conferencia de prensa.

#LOÚLTIMO | El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, anunció que Betssy Chávez se asiló en la residencia de la Embajada de México. Como se sabe, la expremier castillista viene siendo investigada por el golpe de Estado. pic.twitter.com/nJ6tiefSUf — Luigui Torres (@LuiguiTorres23) November 3, 2025

El Canciller explicó que, pese a la ruptura diplomática, se mantendrán las relaciones consulares para garantizar la protección de los ciudadanos de ambos países: “Los mexicanos que viven en el Perú continuarán bajo la protección de las autoridades consulares mexicanas en nuestro país".