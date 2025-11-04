Zohran Mamdani se perfila como el político favorito para el electorado neoyorkino

Si Mamdani gana los comicios, se convertirá en el Alcalde de uno de los grandes centros económicos y culturales del mundo, con 133 mil millones de dólares de presupuesto a su disposición y 300 mil funcionarios públicos a sus órdenes.

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- Zohran Mamdani, joven político estadounidense de origen ugandés, se perfila como la figura favorita de los electores neoyorquinos que el próximo martes acudirán a las urnas para designar al siguiente gobernante que dirigirá esta importante Alcaldía de los Estados Unidos (EU).

Mamdani, de 33 años, llegó a a este importante periodo electoral acosado por ataques desde distintos frentes políticos que arremetieron en su contra ya sea por su origen extranjero hasta por su ideario político-ideológico que lo ubica como un político identificado con principios de justicia social y económica para los sectores desfavorecidos de la sociedad estadounidense.

Los ataques en su contra son propinados por diversas personalidades, desde el exgobernador Andrew Cuomo,- actual rival con quien se someterá a la voluntad popular en las urnas- hasta las diatribas del Presidente Donald Trump, quien no se ha cansado de calificarlo como un "socialista peligroso" y que recientemente amenazó con meterlo a la cárcel si impide, como prometió en campaña, las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York.

Early this morning, our city still in darkness, I set off to walk the Brooklyn Bridge. As the sun came up, we were joined by canvassers, labor leaders, elected officials, working people — a movement to bring a new day to our city. Tomorrow, we win it together. pic.twitter.com/tGw0VcwAVb — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) November 3, 2025

La popularidad que ha logrado reunir se debe al programa político que esgrime en favor de sectores vulnerables. Entre las promesas más sobresalientes, está la reducción del coste de la vivienda en una de las ciudades con el metro cuadrado más caro del mundo.

Zohran Mamdani es percibido por sus simpatizantes como un ejemplo de la nueva corriente progresista, joven y multicultural del partido que

representa un antídoto simultáneo contra el anquilosamiento de su partido (el demócrata) y contra el movimiento Make America Great Again (MAGA , por sus siglas en inglés) de Trump.

Su ascenso en las encuestas, que lo colocan con una ventaja de 15 puntos porcentuales sobre su rival Cuomo, así como su aplastante victoria en las primarias demócratas a la Alcaldía, han demostrado que Mamdani, ha encarado sin pestañear una avalancha de críticas que habrían supuesto la perdición de cualquier otro candidato.

El político progresista protagonizó uno de los momentos estelares de su campaña durante una entrevista a Fox News, el canal favorito de Trump, donde respondió a las acusaciones de antisemitismo por caracterizar como un genocidio la campaña militar israelí en Gaza, argumentando que condenaba igualmente los ataques previos de Hamás contra Israel como crímenes contra el Derecho Internacional por parte de la élite de la nación judía.

El "lunático comunista", como lo califica Trump, ha logrado sortear varios ataques que incluso lo amenazan con ser deportado; esfuerzos de la ultraderecha estadounidense impulsado por el congresista por Tennessee Andy Ogles, que solo han redundado en un nuevo impulso del joven de 33 años en las encuestas.

A tal punto llegó la situación que el propio Trump, de puertas adentro y según fuentes del Wall Street Journal, confesó a su círculo de allegados que Mamdani parece imbatible y que todo parece indicar que se llevará por delante a Cuomo y al excéntrico candidato republicano Curtis Sliwa, otra rareza en el panorama electoral estadounidense: parte del electorado se ha enamorado de su espíritu moderado, alejado del movimiento MAGA.

NEW YORK CITY, get out there and VOTE! Remember I’m on the second line of the ballot under Fight & Deliver.#VoteforCuomo pic.twitter.com/f656SOl3zp — Andrew Cuomo (@andrewcuomo) November 3, 2025

No obstante, Mamdani tampoco ha recibido el apoyo esperado de sus correligionarios. El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, cuyos críticos le afean su negativa a condenar la actuación israelí en Gaza y la recepción de cuantiosas donaciones recibidas del principal lobby judío del país, el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC, por sus siglas en inglés), le dedicó a finales del mes pasado un tibio mensaje de apoyo a su campaña a favor de una vivienda asequible.

Ni siquiera exponentes del progresismo como el senador Bernie Sanders o la congresista Alexandra Ocasio-Cortez han gozado de tal autoridad, y ni de lejos conectan con la comunidad musulmana con tanta claridad como el candidato socialdemócrata, que vuelve a poner a su confesión en primera línea.

"Ya no nos esconderemos en las sombras", afirmó en su discurso de finales de octubre en el Centro Cultural Islámico del Bronx; un mensaje que resuena en estados como Detroit, donde la localidad de Dearborn se convirtió a principios de esta década en la primera ciudad de mayoría árabe del país.

Zohran Mamdani representa el símbolo de la renovación del Partido Demócrata a través del alejamiento del centro y la proximidad al progresismo de izquierdas "en un momento peligroso para el país y en el precipicio de su esperanza", como lo describió Ocasio-Cortez.

La victoria de Mamdani "va a mandar un claro mensaje a Trump", añadió la Congresista mientras acompañaba por el Bronx al candidato socialdemócrata: "Existió un día antes de que llegara a la Presidencia, y existirá un día después".