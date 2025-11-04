Las fuerzas federales abaten a 13 agresores y rescatan a 9 secuestrados en Sinaloa

Elementos federales repelieron una emboscada en Guasave, Sinaloa; aseguraron vehículos, armas largas y equipo táctico.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- Una ataque armado contra personal del Gabinete de Seguridad en Guasave, Sinaloa, dejó un saldo de 13 presuntos agresores muertos, cuatro detenidos y nueve personas liberadas que se encontraban secuestradas.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó: "Siendo aproximadamente las 12:45 horas, en patrullajes en La Brecha, Guasave, Sinaloa, personal operativo del Gabinete de Seguridad de México fue agredido por un grupo armado oculto bajo un puente".

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:45 horas, cuando elementos federales realizaban patrullajes en la zona y fueron atacados por un grupo armado que se encontraba oculto bajo un puente. La respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad permitió neutralizar la agresión y asegurar el área.