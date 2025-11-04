El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Redacción/SinEmbargo

03/11/2025 - 10:29 pm

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

#GALILEO ¬ Miscelánea científica: Groenlandia se derrite y un agujero negro despierta

GALILEO ¬ ¿Las lunas de Júpiter son habitables? ¬ El misterio de la "materia oscura"

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre. A continuación te explicamos cómo verlo.

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- El cielo nocturno ofrecerá un espectáculo único durante noviembre con el paso del cometa C/2025 A6, conocido como cometa Lemmon. Este cuerpo celeste de largo período fue descubierto el 3 de enero de 2025 por el astrónomo Carson Fuls en el observatorio Mount Lemmon, en Arizona, Estados Unidos, y desde entonces ha despertado gran interés entre la comunidad astronómica.

El cometa Lemmon recorre una órbita altamente excéntrica que lo aleja hasta 36 mil millones de kilómetros del Sol y tarda aproximadamente mil 350 años en completarla. Por esa razón, su aparición representa una oportunidad única para observarlo, ya que volverá a acercarse a la Tierra dentro de más de un milenio. A continuación te explicamos cómo verlo.

¿Cuándo ver el cometa Lemmon?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Lemmon alcanzará su perihelio, es decir, el punto más cercano al Sol, el próximo 8 de noviembre de 2025. En ese momento se ubicará a unos 79 millones de kilómetros del astro rey.

Antes de ese evento, el cometa tuvo su máximo acercamiento a la Tierra el 21 de octubre, cuando pasó a 90 millones de kilómetros del planeta. Aunque esa distancia ya disminuyó, los especialistas aseguran que aún podrá observarse durante las primeras semanas de noviembre.

El doctor René Ortega Minakata, académico del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la UNAM, explicó que el cometa podría alcanzar una magnitud aparente de entre 3.5 y 4.5, lo que lo haría visible a simple vista bajo condiciones óptimas y cielos muy oscuros.

El especialista destacó que la visibilidad no está garantizada, pues los cometas son objetos difusos, no puntos brillantes como las estrellas. Su brillo se distribuye en un área amplia, lo que puede dificultar su observación sin instrumentos ópticos.

¿A qué hora ver el cometa?

En la Ciudad de México y otras zonas del país, el fenómeno podrá observarse aproximadamente una hora después del atardecer del 8 de noviembre. Se recomienda mirar en la dirección donde se oculta el Sol, cerca del horizonte oeste, y en lugares alejados de la contaminación lumínica.

Para disfrutar mejor el espectáculo, los astrónomos aconsejan ubicarse en sitios con cielo despejado, baja humedad y un horizonte libre de obstáculos como montañas o edificios. Además, sugieren el uso de binoculares o telescopios para apreciar con mayor detalle la estructura del cometa.

Las imágenes recientes captadas por observatorios y aficionados muestran que el cometa Lemmon presenta una tonalidad verdosa, producto de la emisión de gas diatómico de carbono (C₂) al interactuar con la radiación solar. Este efecto crea una apariencia luminosa que resalta en el firmamento.

Aunque la cola del cometa no será tan visible a simple vista, con ayuda de binoculares se podrá distinguir como una pequeña mancha con un leve resplandor. Las fotografías de larga exposición revelan colas más extensas y coloridas, generadas por la sublimación del hielo y el polvo que lo componen.

Los astrónomos consideran este fenómeno una oportunidad científica y visual excepcional. Su estudio permitirá conocer más sobre la composición de los cometas y los materiales que formaron los planetas, mientras que los aficionados podrán disfrutar de uno de los espectáculos más notables del año en los cielos mexicanos.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Los ataques de EU y recursos de AL

“El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado al menos quince ataques en contra...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La ciclovía de Tlalpan

"Mi amigo urbanista me explica que, cuando se creó la ciclovía en Insurgentes, todos se quejaron, pero...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Paisajes de esperanza y muerte

"En estos días su pensamiento cobra aún más sentido ante la imagen de un paisaje atroz que...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

+ Sección

Galileo

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ciclovía Tlalpan
1

La ciclovía de Tlalpan

La FGE identifica al asesino del Edil Carlos Manzo: es Osvaldo Gutiérrez, "El Cuate"
2

Osvaldo Gutiérrez, alias “El Cuate”, sería el presunto asesino del Alcalde de Uruapan

Perú rompe relaciones con México.
3

Perú rompe relaciones diplomáticas con México. La SRE rechaza "decisión unilateral"

Encapuchados vandalizan el Palacio de Gobierno en Michoacán.
4

Encapuchados queman Palacio en Michoacán. Identifican a líderes locales de PRI y PAN

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
5

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

Corporativos de EU acusan a México de medidas fiscales “agresivas”.
6

#PuntosyComas ¬ Corporativos estadounidenses atacan reformas de Sheinbaum

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
7

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

8

CRÓNICA ¬ Tiendas del Bienestar conquistan a mexicanos con café, chocolate, miel...

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, denunció la situación de violencia que vive la comunidad y pidió ayuda a la Presidenta Sheinbaum para combatir al crimen.
9

VERSUS ¬ EU acecha. No hay tiempo. México debe acelerar la estrategia de seguridad

El gobierno de EU planifica una nueva misión para enviar tropas y oficiales de inteligencia a México con el objetivo de combatir a los cárteles, reportó NBC.
10

Después de Landau, ahora NBC dice que EU analiza invadir México para “atacar narcos”

Ataque en Sinaloa: 13 agresores muertos y 9 víctimas liberadas.
11

Las fuerzas federales abaten a 13 agresores y rescatan a 9 secuestrados en Sinaloa

La Presidenta Claudia Sheinbaum reflexionó sobre el asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, y reclamó a opositores que se comportaran como "buitres".
12

La Presidenta reflexiona sobre el asesinato de Manzo. “Buitres”, reclama a opositores

13

VIDEOS revelan la ruta del agresor antes de disparar contra el Alcalde de Uruapan

Ha comenzado a circular en redes sociales la convocatoria para la llamada “Marcha Generación Z”, un movimiento que generado dudas sobre su autenticidad.
14

De Carlos Manzo a la Generación Z: La derecha usa la tragedia para reposicionarse

La historia de las Tiendas del Bienestar
15

CRÓNICA ¬ Pocos saben, pero rebeliones de los 60 y 70 alientan Tiendas del Bienestar

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.
1

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

2

Apatzingán arde tras el asesinato de Carlos Manzo; Palacio Municipal es incendiado

Corporativos de EU acusan a México de medidas fiscales “agresivas”.
3

#PuntosyComas ¬ Corporativos estadounidenses atacan reformas de Sheinbaum

Perú rompe relaciones con México.
4

Perú rompe relaciones diplomáticas con México. La SRE rechaza "decisión unilateral"

5

VIDEOS revelan la ruta del agresor antes de disparar contra el Alcalde de Uruapan

Ataque en Sinaloa: 13 agresores muertos y 9 víctimas liberadas.
6

Las fuerzas federales abaten a 13 agresores y rescatan a 9 secuestrados en Sinaloa

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, denunció la situación de violencia que vive la comunidad y pidió ayuda a la Presidenta Sheinbaum para combatir al crimen.
7

VERSUS ¬ EU acecha. No hay tiempo. México debe acelerar la estrategia de seguridad

Ha comenzado a circular en redes sociales la convocatoria para la llamada “Marcha Generación Z”, un movimiento que generado dudas sobre su autenticidad.
8

De Carlos Manzo a la Generación Z: La derecha usa la tragedia para reposicionarse

La FGE identifica al asesino del Edil Carlos Manzo: es Osvaldo Gutiérrez, "El Cuate"
9

Osvaldo Gutiérrez, alias “El Cuate”, sería el presunto asesino del Alcalde de Uruapan

La tarde del pasado sábado 2 de noviembre una familia fue atacada por un enjambre de abejas durante su visita al Panteón Municipal de la ciudad de Puebla.
10

VIDEO ¬ Abejas atacan a una familia en panteón de Puebla; hay niños y adultos heridos

11

Humo tóxico impidió salir a las 23 víctimas del Waldo's; 2 jóvenes siguen graves: FGE

Marcelo Ebrard compartió su balance sobre la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en Corea del Sur.
12

Ebrard destaca "exitosa" Cumbre de APEC en Corea del Sur; México será su sede en 2028