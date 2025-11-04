El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre. A continuación te explicamos cómo verlo.

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- El cielo nocturno ofrecerá un espectáculo único durante noviembre con el paso del cometa C/2025 A6, conocido como cometa Lemmon. Este cuerpo celeste de largo período fue descubierto el 3 de enero de 2025 por el astrónomo Carson Fuls en el observatorio Mount Lemmon, en Arizona, Estados Unidos, y desde entonces ha despertado gran interés entre la comunidad astronómica.

El cometa Lemmon recorre una órbita altamente excéntrica que lo aleja hasta 36 mil millones de kilómetros del Sol y tarda aproximadamente mil 350 años en completarla. Por esa razón, su aparición representa una oportunidad única para observarlo, ya que volverá a acercarse a la Tierra dentro de más de un milenio. A continuación te explicamos cómo verlo.

¿Cuándo ver el cometa Lemmon?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Lemmon alcanzará su perihelio, es decir, el punto más cercano al Sol, el próximo 8 de noviembre de 2025. En ese momento se ubicará a unos 79 millones de kilómetros del astro rey.

Antes de ese evento, el cometa tuvo su máximo acercamiento a la Tierra el 21 de octubre, cuando pasó a 90 millones de kilómetros del planeta. Aunque esa distancia ya disminuyó, los especialistas aseguran que aún podrá observarse durante las primeras semanas de noviembre.

¡Mira al cielo en noviembre! 🔭 Este mes ofrecerá un repertorio excepcional de fenómenos visibles desde México. En orden de llegada: la superluna más brillante del año 🌕, el cometa Lemmon ☄️, las Leónidas 🌠, la conjunción de Venus y Mercurio… Aquí, la lista completa 👇.… — UNAM (@UNAM_MX) November 3, 2025

El doctor René Ortega Minakata, académico del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la UNAM, explicó que el cometa podría alcanzar una magnitud aparente de entre 3.5 y 4.5, lo que lo haría visible a simple vista bajo condiciones óptimas y cielos muy oscuros.

El especialista destacó que la visibilidad no está garantizada, pues los cometas son objetos difusos, no puntos brillantes como las estrellas. Su brillo se distribuye en un área amplia, lo que puede dificultar su observación sin instrumentos ópticos.

¿A qué hora ver el cometa?

En la Ciudad de México y otras zonas del país, el fenómeno podrá observarse aproximadamente una hora después del atardecer del 8 de noviembre. Se recomienda mirar en la dirección donde se oculta el Sol, cerca del horizonte oeste, y en lugares alejados de la contaminación lumínica.

Para disfrutar mejor el espectáculo, los astrónomos aconsejan ubicarse en sitios con cielo despejado, baja humedad y un horizonte libre de obstáculos como montañas o edificios. Además, sugieren el uso de binoculares o telescopios para apreciar con mayor detalle la estructura del cometa.

Y, después de muchas noches con cielos cubiertos, por fin se dejó ver el cometa C/2025 A6 (Lemmon). ¡¡Y menudo espectáculo!!

No esperaba que se viera con tanto detalle, así que además de la foto planificada, no pude irme sin un autorretrato con el clásico postureo.#cielosESA pic.twitter.com/2izzrcHopt — Javier Rosano (@Javi_Rosano) November 2, 2025

Las imágenes recientes captadas por observatorios y aficionados muestran que el cometa Lemmon presenta una tonalidad verdosa, producto de la emisión de gas diatómico de carbono (C₂) al interactuar con la radiación solar. Este efecto crea una apariencia luminosa que resalta en el firmamento.

Aunque la cola del cometa no será tan visible a simple vista, con ayuda de binoculares se podrá distinguir como una pequeña mancha con un leve resplandor. Las fotografías de larga exposición revelan colas más extensas y coloridas, generadas por la sublimación del hielo y el polvo que lo componen.

Los astrónomos consideran este fenómeno una oportunidad científica y visual excepcional. Su estudio permitirá conocer más sobre la composición de los cometas y los materiales que formaron los planetas, mientras que los aficionados podrán disfrutar de uno de los espectáculos más notables del año en los cielos mexicanos.