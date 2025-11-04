¿En busca de adrenalina? Cinco parques de aventura extrema para una gran experiencia

Además de una aventura llena de adrenalina, estos parques nos llevan a disfrutar de los hermosos paisajes de ese estado y nos brindan la posibilidad de ver animales como venados, armadillos o de darse un chapuzón en una cascada.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- Para los amantes de la adrenalina y las emociones fuertes, hay un lugar muy especial que permite disfrutar de varios parques para liberar emociones, visitar cascadas, manantiales, paisajes llenos de selva, ríos y playas: Nayarit. Así que aquí hay cinco increíbles destinos imperdibles.

Ojo de Cielo

Ubicado en el bello municipio costero de San Blas, el parque Ojo de Cielo es una eco aldea dentro de una reserva natural de 50 hectáreas de bosque tropical, donde puedes estar en contacto con la naturaleza, ya que la zona está habitada por venados, armadillos, coyotes, ocelotes, mapaches, tejones, aves y muchas otras especies, con flora tan variada entre árboles maderables y plantas.

El principal atractivo de este parque ecológico es una bellísima cascada rodeada de varios manantiales, ideales para darse un chapuzón después de haber practicado tirolesa, senderismo o rápel. También cuenta con un restaurante para desayunar (los sábados y domingos cuentan con buffet) o comer delicioso, área de temazcal, alberca, juegos para niños, lugar para acampar y cabañas ecológicas.

Ubicación: Autopista Nueva a San Blas, kilómetro 11, a sólo 20 minutos de Tepic. Instagram: ojodelcielomx.

Arcadia Park

El segundo sitio en esta lista es Arcadia Adventure Park, ubicado en Real de Acuitapilco en el municipio de Santa María del Oro, es un escenario en donde puedes hacer tirolesa, rappel, pasear a caballo, gotcha, tiro al blanco, y desafiar los puentes colgantes de la impresionante Cascada de la Silla. También hay alberca climatizada, chapoteaderos, columpios, lindas terrazas y muchos spots instagrameables.

Además, cuentan con servicio de restaurante donde sirven exquisitos platillos ideales para reponer energías y consentir al estómago como mariscos, ensaladas y snacks. Lo mejor es que al hospedarte en las cabañas de este lugar, ya está incluida la entrada, las actividades en el parque de cascadas y el desayuno.

Ubicación: En El Real de Acuitlapico, camino a la Laguna de Samao. Abren de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Instagram: arcadia.adventurepark.

La Montaña Parque Natural

El Parque Natural La Montaña es una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) donde su prioridad es la conservación de la flora y fauna, que además es un espacio de convivencia familiar con la naturaleza perfecta para la aventura extrema, el descanso y la educación ambiental.

Ubicado muy cerca de la capital nayarita, en el municipio de Xalisco, ofrece paseos a caballo, rutas de senderismo, ciclismo de montaña, vuelos en tirolesa y avistamiento astronómico y de aves (cuando es temporada). Todo el paquete completo de adrenalina, emoción y aventura. Las instalaciones también incluyen servicio de spa al aire libre, balneario de agua fresca de manantial, un restaurante campestre, espacios para camping bajo las estrellas y cabañas perfectas para descansar en medio de la naturaleza.

Ubicación: Abren de miércoles a lunes de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. El costo de acceso por persona es de 50 pesos para adultos y 35 pesos para niños (de 5 a 12 años). Instagram: montana_parque.

Mi Chaparrita

Otro sitio para la aventura extrema es el Rancho ecoturístico Mi Chaparrita – localizado en el Pueblo Mágico de Sayulita, en el corazón de Riviera Nayarit – donde se puede disfrutar de paisajes llenos de selva, ríos y playas, así como practicar diversas actividades acuáticas y terrestres como surf, paddle, snorkel, senderismo, tirolesa, motociclismo, pesca deportiva y paseos a caballo a través de la selva que te llevan a una playa secreta.

También ofrecen degustación de tequila, servicio de fotografía profesional y guías certificados en todas las actividades.

Ubicación: Carretera Higuera Blanca kilómetro 1.3, Sayulita. Abren de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Facebook: Rancho Mi Chaparrita.

Kilómetro X

Cerramos este top de parques perfectos para la aventura extrema con Kilómetro X, un estupendo spot en la capital de Nayarit para los amantes de la acción. Localizado en el poblado El Aguacate, dentro de la Sierra de San Juan en Tepic, tiene la combinación perfecta de adrenalina, naturaleza y cultura.

En este sitio puedes poner a poner a prueba los límites de tu cuerpo con las tirolesas que alcanzan hasta 35 metros de altura, haciendo rafting o kayak por el Río San Pedro, desafiando los puentes colgantes, o descendiendo por paredes rocosas junto a una cascada natural a través de escalada y rappel. También hay paddle, surf, cañonismo y campos de gotcha.

En este lugar puedes cargarte de energía completa para vencer todos estos retos, por eso ofrecen un desayuno típico nayarita que incluye delicias como borrego a la plancha, barbacoa, pastor y otros productos frescos de la región. Es la manera ideal de poner al 100 tu cuerpo antes de comenzar la jornada de aventura.

Ubicación: Avenida Heroico Colegio Militar, Tepic.