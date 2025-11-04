¿Cuáles son las bandas que encabezan este Corona Capital y a qué hora tocarán?

Horarios Corona capital 2025

Ya se revelaron los horarios del Corona Capital, aquí te contamos a qué hora tocan los Foo Fighters, Chapell Roan y todas las bandas de esta edición.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- El Festival Corona Capital se realizará los próximos 14, 15 y 16 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez con un cartel que trae a bandas como AFI, Vampire Weekend, Aurora, Weezer, James, Of Monsters and Men, entre muchas otras, pero ¿qué bandas encabezan cada día y a qué hora tocarán?

Foo Fighters cierra el primer día

El viernes 14 de noviembre se presentarán bandas como Kaiser Chiefs, Leisure, Circa Waves, Aluna y Bad Bad Hats entre otras; pero las que destacan son Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, Garbage y Foo Fighters, quienes cerrarán en el escenario principal.

Para este día es importante mencionar que el escenario Doritos y el Corona Sunset tienen exactamente los mismos horarios lo que implica que las bandas a presentarse en ellos quedan empalmadas, así que Circa Waves y Lucy Rose se presentarán al mismo tiempo aunque en diferentes escenarios, a las 4 de la tarde, y así con todas las siguientes.

En el escenario principal Franz Ferdinand se presentará a las 8:10 pm y Foo Fighters cerrarán a las 11 de la noche.

Horarios Corona capital 2025
Horarios del día viernes del Corona Capital 2025. Foto: Corona Capital

Chapell Roan encabeza el sábado

El cartel del día lo encabeza Chapell Roan que cierra el escenario a las 11 de la noche a 1 am, Vampire Weekend tocará en el escenario Doritos a las 9:30 pm, mientras que Aurora estará en el escenario Corona a as 8:10 pm, Damiano David a las 7:10 pm en el escenario Doritos. Aquí te dejamos la imagen con todas las bandas:

Horarios Corona capital 2025
Horarios del día sábado del Corona Capital 2025. Foto: Corona Capital

Linkin Park: de los más esperados

El cierre con broche de oro lo dará Linkin Park, la banda encabezada por Mike Shinoda se presentó en la Ciudad de México en enero de este año, ya con Emily Armstrong, la nueva voz del grupo, ahora regresan para tocar el domingo en el Corona Capital. Mientras que Deftones y Of Monsters and Men se presentarán a las 9:30 de la noche, el primero en el escenario Doritos y el otro en el escenario Corona Sunsets.

Horarios Corona capital 2025
Horarios del día domingo del Corona Capital 2025. Foto: Corona Capital

