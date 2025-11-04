Gobierno de Perú expulsa a Karla Ornelas, encargada de la Embajada mexicana en Lima

03/11/2025 - 11:09 pm

Karla Ornelas, encargada de la Embajada de México en Perú

El Presidente de Perú, José Jerí, exigió "respeto" para su país y anunció la expulsión de dicho territorio de Karla Ornelas, encargada de la Embajada mexicana en Lima.

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Perú, José Jerí, anunció una orden de expulsión en contra la encargada de la Embajada mexicana en Lima, Karla Ornelas, luego de que el Gobierno de dicho país declaró una ruptura de relaciones con México debido a que la exprimera Ministra Betssy Chávez, quien es investigada por el intento de golpe de Estado de 2022, se asiló en la residencia del complejo antes mencionado.

Por medio de su cuenta de X, el mandatario informó que Karla Ornelas cuenta con una plazo perentorio para abandonar Perú, en tanto que el Ministro de Relaciones Exteriores informó que la decisión es “lamentable, pero inevitable” a causa de la “persistente e inaceptable posición” del Gobierno de México por otorgarle refugio a la exjefa de Gabinete del expresidente Pedro Castillo.

