Gobierno de Perú expulsa a Karla Ornelas, encargada de la Embajada mexicana en Lima

El Presidente de Perú, José Jerí, exigió "respeto" para su país y anunció la expulsión de dicho territorio de Karla Ornelas, encargada de la Embajada mexicana en Lima.

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Perú, José Jerí, anunció este lunes una orden de expulsión en contra la encargada de la Embajada mexicana en Lima, Karla Ornelas, luego de que el gobierno de dicho país declarara una ruptura de relaciones con México debido a que la exprimera Ministra Betssy Chávez, quien es investigada por el intento de golpe de Estado de 2022, se asiló en la residencia del complejo antes mencionado.

Por medio de su cuenta de X, el mandatario informó que Karla Ornelas cuenta con una plazo perentorio para abandonar Perú, en tanto que el Ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, informó que la decisión es “lamentable, pero inevitable”, a causa de la “persistente e inaceptable posición” del Gobierno de México por otorgarle refugio a la exjefa de Gabinete del expresidente Pedro Castillo.

El Canciller peruano explicó en conferencia de prensa que, pese a la ruptura diplomática, se mantendrán las relaciones consulares con México para garantizar la protección de los ciudadanos de ambos países. “Los mexicanos que viven en el Perú continuarán bajo la protección de las autoridades consulares mexicanas en nuestro país", precisó el Ministro, pero también dijo lamentar la decisión del Gobierno de México.

“Lamento que el Gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual, hasta antes de estos hechos, teníamos una relación fraternal y de múltiples coincidencias”, declaró.

En el mismo mensaje, el funcionario confirmó que Betssy Chávez se encuentra asilada en la residencia de la Embajada de México, pero aclaró que el proceso formal aún no ha comenzado.

La decisión del gobierno de Perú se dio en un marco de tensiones con México, luego de que Dina Boluarte asumiera la Presidencia de dicho país en diciembre de 2022 ante la destitución de Pedro Castillo, a quien el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le refrendó su apoyo en distintas ocasiones.

También en diciembre de 2022, López Obrador recordó que México tiene como principio de política exterior la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, pero señaló que la destitución de Pedro Castillo obedeció a intereses de las élites económicas y políticas de Perú.

"Consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas, desde el comienzo de la Presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución con el sui géneris precepto de ‘incapacidad moral”, dijo en su conferencia matutina.

México lamenta decisión de Perú

Luego de que el gobierno de Perú decidiera romper relaciones con el Gobierno de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado con el que rechazó esta determinación unilateral, considerándola excesiva y desproporcionada.

"México rechaza la decisión unilateral del Perú, al ser excesiva y desproporcionada frente a un acto legítimo de México y apegado a derecho internacional, el cual en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos del Perú", sostuvo la Cancillería.

A su vez, argumentó que se "otorgó asilo diplomático a la exprimera Ministra del Perú Betssy Chávez Chino en pleno apego al derecho internacional, en particular, a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas)", de la que ambas naciones son parte.

En este sentido, se explicó que México actuó conforme al Artículo 11 de la Constitución, y en estricta observancia de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, “en atención a los principios constitucionales de política exterior, el humanismo mexicano, y la vocación del país en materia de asilo y refugio”.