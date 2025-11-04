Gobierno de Río de Janeiro difunde imágenes del operativo contra el Comando Vermelho

Redacción/SinEmbargo

04/11/2025 - 2:42 am

Policía de Río de Janeiro, Brasil.

IMÁGENES FUERTES

Tras el operativo contra el Comando Vermelho en Brasil, la policía de Río de Janeiro difundió videos de las acciones de los agentes, quienes resultaron heridos en distintos enfrentamientos contra narcotraficantes.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno de Río de Janeiro difundió este lunes imágenes de la operación más letal en la historia de Brasil, la cual ha dejado 121 personas fallecidas, entre ellas cuatro policías, según cifras confirmadas por las autoridades, luego de una incursión que llevó a cabo la policía en las favelas del Complexo do Alemão y del Complexo da Penha, la semana pasada, en contra el grupo criminal llamado "Comando Vermelho" ("Comando Rojo", en español).

Las imágenes fueron captadas por cámaras corporales que los agentes portaban en sus uniformes. No obstante, el secretario de la Policía Militar, Marcelo de Menezes, reconoció que muchas cámaras podrían no haber funcionado debido a que se les agotó la batería durante la operación que duró 18 horas. De acuerdo con las autoridades, todos los sospechosos que fueron detenidos en el operativo tenían relación con el Comando Vermelho y contaban con antecedentes penales graves.

El cabo Oliveira, integrante del Batallón de Operaciones Especiales (Bope) de la Policía Militar, es el protagonista de un video, en el cual fue herido de bala en el muslo izquierdo en la zona boscosa de la Sierra de la Misericordia que divide Alemão y Penha, por lo que el agente fue socorrido por un grupo de policías que improvisaron una camilla para levantarlo. No obstante, el sargento Cleiton Serafim Gonçalves, otro miembro de este cuerpo de élite que participó en estas tareas, murió poco después en los enfrentamientos.

En otro video, el sargento Walner Santana, del grupo de acciones con perros, también fue herido de bala durante un enfrentamiento con narcotraficantes de la favela de Vila Cruzeiro, en el Complexo da Penha, pero pudo recibir los primeros auxilios y después fue retirado por sus compañeros en medio de una balacera.

La operación, inédita incluso para la escala brasileña, movilizó en Río de Janeiro a más de dos mil 500 agentes de las policías Civil y Militar en las favelas Complexo do Alemão y Complexo do Penha, donde ya habían ocurrido en años anteriores otras masacres, en la zona norte de la ciudad. Juntas tienen 26 comunidades, reductos del narcotráfico, acusan las autoridades estatales.

Entre los 113 detenidos hasta ahora, de acuerdo con reportes, figura un presunto líder del "Comando Vermelho" señalado como responsable de la violencia en el conjunto de favelas: Thiago do Nascimento Mendes, alias "Belao do Qutungo". Por su parte, el Gobernador de Río de Janeiro, el conservador Cláudio Castro, aliado del expresidente golpista Jaír Bolsonaro, calificó la operación como una respuesta del Estado al "narcoterrorismo" y afirmó que es "una guerra".

"Río de Janeiro está solo. Esta situación excede nuestras competencias. Ya debería existir una integración con las fuerzas federales", acusó al Gobierno de Lula, que rechazó la noción más tarde e incluso llamó a que el Gobernador "tire la toalla" y permita la entrada de las autoridades federales.

"Quiero expresar mi solidaridad con las familias de los cuatro valientes que perdieron su vida para liberar a la población. Ellos fueron las verdaderas víctimas. Las únicas víctimas de ayer fueron los policías", dijo el ultraderechista al calificar como un "éxito" la operación en las favelas.

En cuanto al "Comando Vermelho", según el especialista en crimen Ian Grillo, dicho grupo se formó en los años 70 del siglo pasado, cuando los ladrones de bancos fueron encarcelados junto con los presos políticos y se convirtió en una "extensa mafia de la droga". Se trata del grupo criminal más antiguo de Brasil, conformado en una prisión de Río de Janeiro como un grupo de autoprotección de los prisioneros, de acuerdo con Insight Crime.

"Comenzó con delitos menores, como asaltos y robos a bancos, pero en los años ochenta el grupo incursionó en el tráfico de cocaína, trabajando con carteles de la droga colombianos y asumiendo un rol de liderazgo social en muchos de los barrios marginados de Río", explicó el especialista.

El capo Edgar Alves Andrade, conocido como "Doca", o "Urso", es señalado como el principal líder del Comando Vermeho. De acuerdo con los reportes de la prensa brasileña, a diferencia de "Belao", su mando derecha, "Doca" logró huir del operativo del martes, aunque perdió una parte de su bloque de seguridad, compuesto por al menos 70 hombres armados.

De acuerdo con los medios, "Doca" está relacionado con al menos un centenar de asesinatos y controla las favelas donde la operación sacudió el martes. Pero no fue capturado, ni lo ha sido en los últimos años, a pesar de tener una veintena de órdenes de aprehensión en su contra.

Las autoridades han ofrecido incluso una jugosa recompensa por información que lleve a la captura de "Doca": 100 mil reales brasileños, unos 18 mil 500 dólares, unos 350 mil pesos mexicanos.

La operación del martes buscaba sobre todo capturar a los líderes del Comando Vermelho: lograron detener a "Belao", el número dos, pero no al principal líder del CV.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

