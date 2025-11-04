Michoacán y el desafío de la prevención.

Hace cuatro años, desde la tribuna de San Lázaro, Carlos Manzo hizo una pregunta incómoda viralizada ahora tras su asesinato en Uruapan: “¿En dónde empezó la tragedia?”. Él mismo dio respuesta. “Empezó en Michoacán el 11 de diciembre de 2006”.

Aquel pasaje, rescatado por Álvaro Delgado en su cuenta de X, resume una herida sin cerrar. El momento cuando inició en esa entidad la llamada “guerra contra el narco”.

Los homicidios dolosos se dispararon con un incremento de 192 por ciento al término del sexenio de Felipe Calderón, con más de 120 mil. Con Enrique Peña, aunque se intentó un discurso de “normalización institucional”, la cifra llegó a más de 156 mil asesinatos, y con Andrés Manuel López Obrador cerraron en más de 199 mil.

Ahora, bajo la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, los números del primer año muestran una reducción nacional de 32 por ciento entre septiembre de 2024 y el mismo mes de 2025.

Aún falta por hacer. A nivel municipal, este año han sido asesinados siete alcaldes, tres de ellos, considerando a Manzo, eran de Michoacán: Salvador Bastida, de Tacámbaro, y Martha Laura Mendoza, de Tepalcatepec.

La seguridad, aunque la incidencia delictiva mantenga una tendencia a la baja, es la principal preocupación ciudadana y uno de los pendientes sobre los cuales despliega estrategia el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Territorios como Michoacán, Sinaloa o Oaxaca —donde dos munícipes han sido asesinados este 2025— requieren acompañamiento federal y una dimensión preventiva a partir de una estrategia integral donde la paz se construya con inteligencia policial, atención social y participación comunitaria.

La Ciudad de México ofrece ejemplo concreto de cómo ese principio puede materializarse en política pública. Bajo la jefatura de Clara Brugada, el modelo de seguridad ha transformado la relación entre ciudadanía y autoridad. El espacio público se ilumina, se vigila, pero sobre todo se acompaña. Cierto, las condiciones y el contexto son diferentes.

Frente a la violencia, la construcción de paz es opción. “La guerra contra el narco, las ejecuciones extrajudiciales, esas no llevaron a nada”, afirmó ayer en su conferencia mañanera la Presidenta Sheinbaum. El asesinato del alcalde puede ser punto de inflexión para transformaciones institucionales, creación de mecanismos de coordinación entre niveles de gobierno, fiscalías especializadas y protocolos de protección municipal.

La coyuntura coloca a Michoacán en el centro de atención, aunque el reto de fortalecimiento de la seguridad y prevención implica a todas las entidades.

