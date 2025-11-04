Presunto responsable feminicidio en Monterrey, Nuevo León es hallado muerto en hotel

Tras el hallazgo de una presunta víctima de feminicidio en Monterrey, las autoridades localizaron muerto al principal sospechoso. Un video previo captó las agresiones que sufrió la víctima.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- Alejandro, un hombre de 40 años de edad que fue señalado como presunto responsable del feminicidio de Yaneli Pardo, de 38 años de edad, fue hallado muerto este lunes al interior de una habitación del hotel Plaza de Oro, en la colonia Cumbres Mediterráneo de Monterrey, Nuevo León. Las autoridades aún investigan las causas de su fallecimiento.

El caso de feminicidio trascendió debido a que una cámara de seguridad captó, a las 8:10 horas, a un hombre vestido de negro atacando a la mujer cerca de de una camioneta gris que, aparentemente, conducía la víctima. Posteriormente, se escucharon detonaciones de un arma de fuego y se apreció a la mujer intentando huir de su agresor, quien buscó calmarla para después ayudarla a ponerse de pie, y luego ambos subieron al vehículo.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que una mujer fue agredida por un hombre que aparentemente la amenazaba con un arma de fuego, en la colonia Cumbres Mediterráneo, en #Monterrey. En el video, se ve al sujeto disparar varias veces mientras ella intentaba escapar.… pic.twitter.com/2JPL8hOmH2 — Nacho Lozano (@nacholozano) November 4, 2025

En primera instancia, el caso de la víctima fue reportado como un accidente de tránsito. No obstante, las indagatorias concluyeron que la mujer presentaba un impacto de bala en la cabeza, por lo que su fallecimiento se investiga como un posible feminicidio. Cabe señalar que antes de la abandonar el escena de la agresión, el hombre vestido de negro tomó un objeto de un auto blanco para luego dirigirse al asiento del copiloto de la camioneta gris.

Yaneli Pardo fue hallada muerta en la misma camioneta, la cual fue localizada volcada en un arroyo ubicado en Córcega Avenida Hacienda de Peñuelas, en la colonia Cumbres Mediterráneo 2, mientras que el principal sospechoso del feminicidio abandonó su vehículo Audi en calles cercanas a dicho sector de Monterrey, aproximadamente, a 100 metros del lugar del ataque.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León inició una carpeta de investigación antes de localizar sin vida al hombre de 40 años de edad, además de llevar a cabo la recolección de evidencia balística y forense, así como un análisis de las cámaras de seguridad que captaron la agresión en la colonia Cumbres Mediterráneo.

Cae joven relacionado con ataque en bar de Juárez

También este lunes, la policía municipal de Juárez, Nuevo León detuvo a un joven presuntamente relacionado en un ataque armado en un restaurante bar conocido como “El Ovni 2”, el cual ocurrió durante la madrugada del lunes 1 de noviembre, específicamente en el cruce de la calle Alejandro Garza Leal y el Libramiento Julio Cisneros, en la colonia Joaquín Garza y Garza.

El ataque dejó tres mujeres muertas y seis hombres heridos. Las víctimas mortales fueron identificadas como Yahaira (o Yajaira), de 18 años; Abril, de 20 años; y Lucero, de entre 22 y 28 años, quienes fueros trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica, pero esto fue inútil.

La detención del joven ocurrió durante la tarde del domingo 2 de noviembre, cuando las autoridades realizaban un operativo en las calles Fresnos y Palo Blanco, en la colonia Colinas de la Morena. Fue en este punto que se identificó a un sujeto con actitud sospechosa y con una apariencia similar a la de la persona buscada por el delito en el restaurante bar “El Ovni 2”.

El hombre, identificado como Jaziel "N", de 20 años de edad, fue encontrado en posesión de 45 bolsas de aparente marihuana, 95 dosis de cristal, 15 bolsitas de aparente cocaína entre otras sustancias ilícitas que le fueron decomisadas, así como 500 pesos en efectivo.