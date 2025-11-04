Presunto responsable feminicidio en Monterrey, Nuevo León es hallado muerto en hotel

Redacción/SinEmbargo

04/11/2025 - 4:09 am

Víctima de feminicidio en Monterrey, Nuevo León fue atacada previamente.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Anthony “N” y Pablo “N”, buscados por conspiración criminal en EU, caen en la CdMx

“El Charro”, líder del CJNG en Aguascalientes, es capturado; lo ligan a “El Mencho”

La FGR extradita a EU a operador financiero del CJNG, acusado de lavado de dinero

Tras el hallazgo de una presunta víctima de feminicidio en Monterrey, las autoridades localizaron muerto al principal sospechoso. Un video previo captó las agresiones que sufrió la víctima.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- Alejandro, un hombre de 40 años de edad que fue señalado como presunto responsable del feminicidio de Yaneli Pardo, de 38 años de edad, fue hallado muerto este lunes al interior de una habitación del hotel Plaza de Oro, en la colonia Cumbres Mediterráneo de Monterrey, Nuevo León. Las autoridades aún investigan las causas de su fallecimiento.

El caso de feminicidio trascendió debido a que una cámara de seguridad captó, a las 8:10 horas, a un hombre vestido de negro atacando a la mujer cerca de de una camioneta gris que, aparentemente, conducía la víctima. Posteriormente, se escucharon detonaciones de un arma de fuego y se apreció a la mujer intentando huir de su agresor, quien buscó calmarla para después ayudarla a ponerse de pie, y luego ambos subieron al vehículo.

En primera instancia, el caso de la víctima fue reportado como un accidente de tránsito. No obstante, las indagatorias concluyeron que la mujer presentaba un impacto de bala en la cabeza, por lo que su fallecimiento se investiga como un posible feminicidio. Cabe señalar que antes de la abandonar el escena de la agresión, el hombre vestido de negro tomó un objeto de un auto blanco para luego dirigirse al asiento del copiloto de la camioneta gris.

Yaneli Pardo fue hallada muerta en la misma camioneta, la cual fue localizada volcada en un arroyo ubicado en Córcega Avenida Hacienda de Peñuelas, en la colonia Cumbres Mediterráneo 2, mientras que el principal sospechoso del feminicidio abandonó su vehículo Audi en calles cercanas a dicho sector de Monterrey, aproximadamente, a 100 metros del lugar del ataque.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León inició una carpeta de investigación antes de localizar sin vida al hombre de 40 años de edad, además de llevar a cabo la recolección de evidencia balística y forense, así como un análisis de las cámaras de seguridad que captaron la agresión en la colonia Cumbres Mediterráneo.

Cae joven relacionado con ataque en bar de Juárez

También este lunes, la policía municipal de Juárez, Nuevo León detuvo a un joven presuntamente relacionado en un ataque armado en un restaurante bar conocido como “El Ovni 2”, el cual ocurrió durante la madrugada del lunes 1 de noviembre, específicamente en el cruce de la calle Alejandro Garza Leal y el Libramiento Julio Cisneros, en la colonia Joaquín Garza y Garza.

El ataque dejó tres mujeres muertas y seis hombres heridos. Las víctimas mortales fueron identificadas como Yahaira (o Yajaira), de 18 años; Abril, de 20 años; y Lucero, de entre 22 y 28 años, quienes fueros trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica, pero esto fue inútil.

La detención del joven ocurrió durante la tarde del domingo 2 de noviembre, cuando las autoridades realizaban un operativo en las calles Fresnos y Palo Blanco, en la colonia Colinas de la Morena. Fue en este punto que se identificó a un sujeto con actitud sospechosa y con una apariencia similar a la de la persona buscada por el delito en el restaurante bar “El Ovni 2”.

El hombre, identificado como Jaziel "N", de 20 años de edad, fue encontrado en posesión de 45 bolsas de aparente marihuana, 95 dosis de cristal, 15 bolsitas de aparente cocaína entre otras sustancias ilícitas que le fueron decomisadas, así como 500 pesos en efectivo.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Riesgo Moral

“No es exagerado decir que grandes decisiones tienen grandes consecuencias”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Michoacán y el desafío de la prevención

“Hace cuatro años, desde la tribuna de San Lázaro, Carlos Manzo hizo una pregunta incómoda viralizada ahora...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Los ataques de EU y recursos de AL

“El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado al menos quince ataques en contra...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

+ Sección

Galileo

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
1

Gran vida la de Inés: Champán, avión, de comadre con Ninfa Salinas, Yadhira Carrillo

Ciclovía Tlalpan
2

La ciclovía de Tlalpan

La FGE identifica al asesino del Edil Carlos Manzo: es Osvaldo Gutiérrez, "El Cuate"
3

Osvaldo Gutiérrez, alias “El Cuate”, sería el presunto asesino del Alcalde de Uruapan

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, denunció la situación de violencia que vive la comunidad y pidió ayuda a la Presidenta Sheinbaum para combatir al crimen.
4

VERSUS ¬ EU acecha. No hay tiempo. México debe acelerar la estrategia de seguridad

Karla Ornelas, encargada de la Embajada de México en Perú
5

Gobierno de Perú expulsa a Karla Ornelas, encargada de la Embajada mexicana en Lima

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
6

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
7

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Más allá de Carlos Manzo.
8

Más allá de Carlos Manzo

Perú rompe relaciones con México.
9

Perú rompe relaciones diplomáticas con México. La SRE rechaza "decisión unilateral"

Riesgo Mortal.
10

Riesgo Moral

11

CRÓNICA ¬ Tiendas del Bienestar conquistan a mexicanos con café, chocolate, miel...

12

VIDEOS revelan la ruta del agresor antes de disparar contra el Alcalde de Uruapan

las defensoras
13

Carne con superbacterias: un peligro para las familias en México

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
14

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

Policía de Río de Janeiro, Brasil.
15

Gobierno de Río de Janeiro difunde imágenes del operativo contra el Comando Vermelho

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Víctima de feminicidio en Monterrey, Nuevo León fue atacada previamente.
1

Presunto responsable feminicidio en Monterrey, Nuevo León es hallado muerto en hotel

Policía de Río de Janeiro, Brasil.
2

Gobierno de Río de Janeiro difunde imágenes del operativo contra el Comando Vermelho

La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
3

Gran vida la de Inés: Champán, avión, de comadre con Ninfa Salinas, Yadhira Carrillo

Karla Ornelas, encargada de la Embajada de México en Perú
4

Gobierno de Perú expulsa a Karla Ornelas, encargada de la Embajada mexicana en Lima

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.
5

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

6

Apatzingán arde tras el asesinato de Carlos Manzo; Palacio Municipal es incendiado

Corporativos de EU acusan a México de medidas fiscales “agresivas”.
7

#PuntosyComas ¬ Corporativos estadounidenses atacan reformas de Sheinbaum

Perú rompe relaciones con México.
8

Perú rompe relaciones diplomáticas con México. La SRE rechaza "decisión unilateral"

9

VIDEOS revelan la ruta del agresor antes de disparar contra el Alcalde de Uruapan

Ataque en Sinaloa: 13 agresores muertos y 9 víctimas liberadas.
10

Las fuerzas federales abaten a 13 agresores y rescatan a 9 secuestrados en Sinaloa

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, denunció la situación de violencia que vive la comunidad y pidió ayuda a la Presidenta Sheinbaum para combatir al crimen.
11

VERSUS ¬ EU acecha. No hay tiempo. México debe acelerar la estrategia de seguridad

Ha comenzado a circular en redes sociales la convocatoria para la llamada “Marcha Generación Z”, un movimiento que generado dudas sobre su autenticidad.
12

De Carlos Manzo a la Generación Z: La derecha usa la tragedia para reposicionarse