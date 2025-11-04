Sheinbaum se reúne con Rollins en Palacio para hablar de combate al gusano barrenador

Redacción/SinEmbargo

04/11/2025 - 6:24 am

Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con la Secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, con quien abordó el tema del gusano barrenador.

Claudia Sheinbaum se reunió Brooke Rollins para abordar la reapertura de la frontera a la exportación de ganado, la cual se vio afectada por la plaga del gusano barrenador.

Ciudad de México, 4 de noviembre, (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió el lunes con la Secretaria de Agricultura de Estados Unidos (EU), Brooke Rollins, con quien abordó el tema de la reapertura de la frontera entre ambos países para la exportación de ganado, la cual se vio afectada por la plaga del gusano barrenador.

En un comunicado, el Gobierno de México explicó que durante el encuentro en Palacio Nacional se revisaron los avances en cooperación técnica y comercial en el sector agroalimentario, por lo que se refrendo el compromiso para combatir al gusano barrenador, y así facilitar el comercio agropecuario y la protección de la salud animal en América del Norte.

También el lunes, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que el titular de dicha dependencia, Julio Berdegué, y la Secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en inglés), Brooke Rollins, “verificaron los avances de la campaña conjunta contra el gusano barrenador del ganado".

En la reunión llevada a cabo en las instalaciones del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en la Ciudad de México, ambos funcionarios acordaron las “prioridades y acciones a corto plazo que permitirán tomar decisiones sobre la reanudación de la exportación de ganado”.

En agosto de 2025, Sader anunció la firma de un acuerdo de colaboración con el Gobierno de Estados Unidos para controlar al gusano barrenador en el ganado, el cual fue elaborado por expertas y expertos mexicanos de Senasica y estadounidenses del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (Aphis, por sus siglas en inglés).

El plan de acción de Aphis-Senasica incluye una serie de criterios y medidas, propuestas por México y reconocidas por Estados Unidos, para controlar al gusano barrenador en el ganado, que incluyen:

  • La regionalización del territorio mexicano.
  • Un protocolo para importación segura de ganado sano por vía marítima.
  • Adoptar una estrategia innovadora de monitoreo basada en trampas con atrayente de la mosca.
  • La movilización de ganado dentro de México sólo podrá realizarse desde corrales certificados por el Senasica hacia corrales que también estén certificados.

En este sentido, el control del gusano barrenador en el ganado, firmado entre México y Estados Unidos, es un documento en el que se establecen objetivos, metas, acciones, presupuestos y protocolos técnicos para el control de la plaga, los cuales incluyen:

  • Control en la movilización de ganado.
  • Vigilar la dispersión de la plaga.
  • Importación de ganado desde Centroamérica a México.
  • Vigilancia en animales domésticos y fauna silvestre.
  • Lineamientos para establecer posibles suspensiones a la importación de ganado en el futuro.

