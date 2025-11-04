El abuelo de los halcones de Washington, Dick Cheney, muere a los 84 años de edad

04/11/2025 - 7:50 am

El exvicepresidente Dick Cheney fallece a los 84 años.

Durante su carrera, Cheney respaldó las invasiones de Afganistán e Irak y defendió técnicas de interrogatorio que más tarde fueron calificadas como tortura.

Ciudad de México, 4 dnoviembre (SinEmbargo).- Dick Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos (EU) y figura central del gobierno de George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre (11-S) de 2001, murió a los 84 años. Su familia informó que falleció la noche del lunes, rodeado de su esposa, Lynne Cheney, y sus hijas, Liz y Mary, por complicaciones de una neumonía y problemas cardiovasculares.

Cheney fue considerado uno de los vicepresidentes más influyentes de la historia reciente de EU. Desde su cargo, respaldó las decisiones del entonces Presidente tras los atentados, incluyendo la invasión de Afganistán en octubre de ese año y la posterior guerra en Irak en 2003.

Antes de la Vicepresidencia, Cheney fue Secretario de Defensa, también con Bush, liderando la intervención en el Golfo Pérsico, además de congresista por Wyoming y jefe de gabinete de la Casa Blanca durante la administración de Gerald Ford.

Su familia recordó su faceta como hombre de familia y mentor: “Dick Cheney fue un gran hombre que inculcó a sus hijos y nietos el amor por nuestro país y una vida de valentía, honor, amor, bondad y, sobre todo, de pesca con mosca”, indicaron en el comunicado. Añadieron que se sentían “profundamente agradecidos por todo lo que Dick Cheney hizo por nuestro país. Y nos sentimos inmensamente afortunados de haber amado y haber sido amados por este noble e imponente hombre”.

Durante su tiempo en el gobierno, Cheney también fue una figura polémica: apoyó el uso de técnicas de interrogatorio “reforzadas” contra sospechosos de terrorismo, calificadas más tarde como tortura por el Comité Selecto de Inteligencia del Senado y por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En sus últimos años, se distanció del partido republicano debido a sus críticas al Presidente Donald Trump, a quien llamó “cobarde” y “la mayor amenaza que jamás haya enfrentado" el país. Incluso apoyó a la demócrata Kamala Harris en las elecciones de 2024.

Nacido en Lincoln, Nebraska, en 1941, Cheney vivió muchos años con problemas cardiovasculares y se sometió a un trasplante de corazón en 2012, que él describió como “el regalo de la vida misma”. Pasó sus últimos años retirado, dedicado a su familia y a la pesca con mosca.

