República Dominicana pospone la Cumbre de las Américas por diferencias entre países

Redacción/SinEmbargo

04/11/2025 - 2:11 pm

República Dominicana pospuso la Décima Cumbre de las Américas por las profundas diferencias en la región "que actualmente dificultan un diálogo productivo".

República Dominicana afirmó que sus socios más cercanos, incluyendo a Estados Unidos, estuvieron de acuerdo en posponer la Décima Cumbre de las Américas.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo). El gobierno de República Dominicana anunció que decidió posponer la realización de la Décima Cumbre de las Américas para el próximo año, esto debido a la tensión que se vive en la región por las profundas diferencias "que actualmente dificultan un diálogo productivo".

De acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano, la decisión de aplazar dicho encuentro entre líderes americanos fue respaldada por Estados Unidos (EU) y otros países clave, así como por organismos internacionales, entre ellos, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Dicho documento señala que "en el año 2022 eran imprevisibles las profundas divergencias que actualmente dificultan un diálogo productivo en las Américas. A esta situación se suma el impacto causado por los recientes eventos climáticos que han afectado gravemente a varios países del Caribe".

Según lo previsto, la Décima Cumbre de las Américas se llevaría a cabo a partir del lunes 1 de diciembre en la ciudad de Punta Cana, en República Dominicana.

Tras este anuncio, el Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, compartió un mensaje su cuenta de X, antes Twitter, en el que agradeció al Presidente dominicano, Luis Abinader, por su amistad y su disposición para ser anfitrión del encuentro multinacional, al tiempo que respaldó la decisión de posponerlo para el próximo año.

"Apoyamos plenamente la decisión de posponer la cumbre y seguiremos colaborando con la República Dominicana y otros países de la región para planificar un evento productivo en 2026 que se centre en fortalecer las alianzas y mejorar la seguridad de nuestros ciudadanos", expresó.

Es importante mencionar que actualmente existen tensiones importantes entre países del continente americano, un ejemplo de ello es la reciente ruptura de las relaciones diplomáticas entre Perú y México, luego de que el gobierno mexicano diera asilo a la exprimera Ministra peruana, Betssy Chávez.

Previamente, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que no asistiría a la Décima Cumbre de las Américas, esto después de que República Dominicana revelara que no invitaría a Cuba, Nicaragua y Venezuela para garantizar la mayor asistencia y el desarrollo del foro.

Otro caso es el conflicto que existe entre Estados Unidos y países de Sudamérica, como Venezuela y Colombia, derivado del despliegue de fuerzas armadas estadounidenses en el Mar Caribe y por los constantes ataques contra embarcaciones que presuntamente transportan drogas.

A esto se suma el impacto del poderoso huracán "Melissa" en las islas del Caribe, el cual ocasionó severos daños en Jamaica, Cuba, Haití, Bahamas y la propia República Dominicana.

