Claudia considera que ONU perdió fortaleza; insiste en que es momento de una reforma

La ONU dejó de ser un espacio que favorezca el vínculo entre las naciones y la resolución de conflictos, sostuvo Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió este lunes en que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha perdido su fortaleza, por lo que consideró que es un buen momento para reformar al organismo.

"Lo cierto es que Naciones Unidas ha perdido en los últimos años, desde nuestro punto de vista, su fortaleza en términos de sus organismos multilaterales, y como un espacio que permita el vínculo entre las diferentes naciones y pueblos, y la resolución de conflictos", dijo la mandataria.

La Jefa del Ejecutivo recordó que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, planteó ante la Asamblea General de la ONU distintas propuestas para una reforma, por ejemplo, una relacionada con el Consejo de Seguridad.

"Se han hecho planteamientos importantes [...] pero es un momento importante para que los países discutan el papel de las Naciones Unidas y cómo se fortalece", recalcó Sheinbaum.

Las declaraciones de la doctora se dan un día después de que el Embajador y representante permanente de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos, afirmara que sin una reforma de fondo, la organización quedará obsoleta.

México insiste en reformar las Naciones Unidas

▶️ "La ONU se ha convertido, sin duda, en una institución absolutamente indispensable pero que, por lo mismo, requiere ineludiblemente, urgentemente, una reforma", destacó el canciller Juan Ramón de la Fuente en la ceremonia de conmemoración del 80 aniversario de la @ONUMX.… pic.twitter.com/BxFCpOGzA4 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 24, 2025

El Canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, reiteró la postura de México respecto a que es urgente una reforma a las estructuras y métodos de trabajo de la ONU, con el objetivo de entregar resultados que se conviertan en beneficios tangibles para las personas.

"La ONU se ha convertido, sin duda, en una institución absolutamente indispensable, pero que, por lo mismo, requiere ineludiblemente, urgentemente, una reforma", comentó.

Durante un evento celebrado en el marco del 80 aniversario de las Naciones Unidas, el titular de la SRE recalcó que el organismo sigue siendo la mejor herramienta para promover la paz, el desarrollo y los derechos humanos, pero que se requiere hacer un análisis para determinar cuáles son las mejoras necesarias.