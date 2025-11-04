Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se perfila como Alcaldesa suplente de Uruapan

La viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, ha sido la elegida por el Cabildo de Uruapan para completar el mandato de su esposo, asesinado este fin de semana. El Congreso de Michoacán la confirmará en las próximas horas.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– Grecia Quiroz, la viuda del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado este fin de semana en un evento público que conmocionó a Michoacán y al país, se perfila como la Edil sustituta del municipio. El Congreso local la confirmará en las próximas horas luego de que, por decisión unánime, el Cabildo la eligiera para completar el mandato de su esposo, que culmina en 2027.

Carlos Bautista, Diputado local y un integrante del Movimiento del Sombrero, que fundó Manzo y que llegó al poder en Uruapan en 2024, indicó en entrevista con Radio Fórmula que ya envió la propuesta al Congreso local para que Grecia Quiroz sea nombrada la Presidenta Municipal sustituta de Uruapan.

"Fue una decisión muy fácil", dijo Bautista, quien adelantó que esperan que el nombramiento sea aprobado en el Congreso del estado el miércoles. "No hubo ninguna objeción, todas las personas estuvimos de acuerdo. [Grecia] tiene todo el conocimiento, viene trabajando con Carlos desde los inicios, sabe de todas las gestiones, conoce el proyecto del principio, es la persona que mejor lo puede encabezar", añadió.

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ya había adelantado el fin de semana que los poderes Ejecutivo y Legislativo de la entidad iban a respetar la decisión que tomara el Cabildo de Uruapan con respecto a la elección de un sucesor o sucesora para Manzo, ya que fue el Movimiento del Sombrero y no un partido político específico el que llegó al poder por las urnas y había que respetar esa decisión.

A su vez, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso michoacano, Fabiola Alanís Sámano, dijo anoche que el Cabildo "ya definió que sea la compañera Grecia Quiroz quien asuma la Presidencia Municipal". En entrevista con El Heraldo, la Diputada indicó que el proceso "no lleva mucho tiempo".

"En cuanto nos hagan la notificación oficial al Congreso, la Comisión de Gobernación hará el dictamen y desde el Congreso lo que hemos dicho es que estamos para colaborar con la estabilidad del municipio, de que las cosas continúen haciéndose", señaló al diario.

Se espera que una vez que el Congreso de Michoacán apruebe su nombramiento, Grecia Quiroz asuma la Presidencia Municipal de Uruapan esta misma semana.

Grecia Quiroz pide detener violencia en las protestas

Grecia Quiroz hizo un llamado el lunes para que las manifestaciones por el asesinato de su pareja se realicen de manera pacífica, ya que en las últimas horas se han llevado a cabo actos de vandalismo en repudio a lo sucedido contra el Edil el pasado 1 de noviembre.

Por medio de un video difundido en la cuenta oficial de TikTok de Carlos Manzo, la viuda del Alcalde dijo que tras el atentado contra su esposo "están sucediendo cosas que a él no le hubiesen gustado", debido a que su lucha no iba encaminada hacia hechos violentos, pero insistió en seguir alzando la voz por lo sucedido durante el Festival de Velas en el centro de Uruapan, donde el funcionario fue atacado a balazos.

"Vamos a exigir y vamos a pedir justicia para Carlos. Esto no se va a quedar así. Sin embargo, yo les pido a los ciudadanos que se están manifestando en algunos puntos de la ciudad de Uruapan, que están cayendo en el tema de vandalismo, yo les pido de favor, y en memoria de Carlos, que por favor lo hagamos de manera pacífica, lo hagamos de una manera civilizada".

En este sentido, la mujer pidió honrar la memoria de Carlos Manzo, pues explicó que él "siempre estuvo en contra de la violencia". Además, señaló la existencia de grupos que buscan aprovecharse de lo sucedido, por lo que reiteró su llamado a no afectar a terceros en Uruapan. "No se manifiesten de una manera desordenada", dijo en el video difundido en redes sociales.

Carlos Manzo, quien fue Diputado local por Morena y luego Alcalde independiente, mantenía un perfil crítico frente al crimen organizado y distante de los partidos tradicionales, lo que lo colocó en una posición incómoda ante diversos actores políticos. Su asesinato se interpreta como un golpe a quienes han denunciado la infiltración del crimen en gobiernos locales.

Autoridades de seguridad identificaron este lunes a Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias “El Cuate”, como responsable del asesinato, quien era originario de la colonia Miguel Hidalgo, en Apatzingán, Michoacán, y tenía vínculos con un hombre conocido como “El Prángana”, operador de los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, alias “R1” y “R2”, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El titular de la Fiscalía General de Michoacán, Carlos Torres, difundió videos en los que se observó que el atacante del Alcalde pasó sin filtros de seguridad al Festival de Velas, además de revelar que el arma que utilizó el agresor es una pistola 9 milímetros.

Apatzingán arde con protestas por Carlos Manzo

Manifestantes incendiaron y vandalizaron el Palacio Municipal de Apatzingán, Michoacán, durante una serie de protestas en la entidad por el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder limonero, Bernardo Bravo. La movilización se llevó a cabo el lunes con la exigencia de justicia y seguridad en la región.

De acuerdo con los reportes, el grupo inconforme avanzó por las calles principales de Apatzingán hasta llegar al Palacio Municipal, donde rompió puertas, ventanas y accedió al interior del edificio. En la planta baja del inmueble, los manifestantes provocaron un incendio que se extendió rápidamente por varias oficinas.

Durante los hechos, los participantes colgaron una manta en el balcón principal para exigir la renuncia de la Alcaldesa Fanny Arreola Pichardo, militante de Morena. Además, destruyeron ofrendas y adornos alusivos al Día de Muertos que se encontraban instalados en la plaza central.

Mientras avanzaba la manifestación, los inconformes lanzaron consignas contra el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a quien acusaron de no garantizar la seguridad de los alcaldes y líderes comunitarios de Michoacán. Con ello, la protesta se tornó violenta cuando un grupo comenzó a arrojar objetos y muebles desde los balcones del edificio.