Todavía no se ha identificado al agresor del Alcalde de Uruapan, aclara la Presidenta

Redacción/SinEmbargo

04/11/2025 - 2:26 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aclaró que todavía no se conoce la identidad del agresor del Alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

La mandataria federal anunció que se reforzarán las acciones de seguridad en el estado mediante el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia".

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aclaró este martes que todavía no se conoce la identidad del agresor abatido tras el ataque al Presidente Municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

“Todavía no se ha identificado. Ayer lo dijo el Fiscal del estado. Había ayer varias noticias de que se había identificado y aún no se identifica”, explicó en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Aunque ayer se difundió que Osvaldo Gutiérrez, alias “El Cuate”, había sido identificado como responsable del homicidio de Manzo Rodríguez durante la inauguración del Festival de Velas, la Jefa del Ejecutivo y el Fiscal Carlos Torres Piña sostuvieron que la identidad del agresor aún no se confirmaba oficialmente.

El homicidio ocurrió el pasado 1 de noviembre. Según la Fiscalía General del Estado (FGE), el responsable actuó de forma premeditada, y tendría entre 17 y 19 años.

“De acuerdo a los datos objetivos que se han obtenido en estas investigaciones y labores de inteligencia, entrevistas y revisión sobre todo de videos del C5, se establece que hubo una planeación del homicidio en el que intervinieron al menos dos personas. Una de ellas el autor material y, como lo mencionó el Gobernador, fue abatido en el mismo momento. No se ha logrado identificar al agresor”, señaló el Fiscal Carlos Torres Piña.

Fuentes de seguridad citadas por El Universal indicaron que “El Cuate” tendría vínculos con “El Prángana”, operador de los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, alias “R1” y “R2”, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). No obstante, Torres Piña explicó que el responsable fue abatido en el lugar y que, por carecer de identificación oficial, el reconocimiento requiere del apoyo del INE para cotejar huellas dactilares y tatuajes.

Durante la agresión, el Alcalde recibió siete disparos, uno de ellos mortal, y dos personas más resultaron heridas, incluido un elemento de Protección Civil y el Regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo.

En relación con la violencia en Michoacán, la mandataria aseguró que las acciones implementadas han mostrado resultados y que se intensificarán con la llegada de más elementos de seguridad, así como con la aplicación del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia".

Sheinbaum Pardo señaló que su Administración brindará apoyo a la Fiscalía estatal para esclarecer los hechos y, de ser necesario, la Fiscalía General de la República (FGR) asumirá la investigación. Asimismo, indicó que escucharán las demandas de la población para orientar mejor las estrategias contra la inseguridad.

“La violencia no lleva a nada. ¿Cómo se atiende el problema de la delincuencia organizada? Con inteligencia, con investigación, con detenciones en el marco de la Ley, y con una estrategia de atención a las causas y con investigación”, subrayó.

En otro punto, la mandataria descartó que exista algún plan de intervención de Estados Unidos (EU) en territorio mexicano contra los cárteles del narcotráfico: “No va a ocurrir. Tenemos un entendimiento en seguridad que trabajamos durante muchos meses con el Gobierno de Estados Unidos y que lo acordamos cuando estuvo el Secretario de Estado. Y vamos a seguir trabajando en ese marco de entendimiento que tiene principios muy claros, que es respeto a la soberanía, a nuestra territorialidad, y colaboración y coordinación sin subordinación de ninguno de los Estados”, afirmó.

Sheinbaum Pardo añadió que el Gobierno de México se opone a cualquier injerencia o intervención de tropas extranjeras en el país y que lo ha reiterado en sus conversaciones con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

