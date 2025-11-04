¿En qué estados de EU hay elecciones y qué se disputa? Aquí todo lo que debes saber

La Opinión

04/11/2025 - 4:19 pm

En Estados Unidos (EU), este martes hay elecciones en 11 estados, incluidos California, Nueva York, Nueva Jersey y Virginia.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump amenaza con recortar fondos a NY si Mamdani gana Alcaldía; pide votar por Cuomo

Zohran Mamdani se perfila como el político favorito para el electorado neoyorkino

CLOSE UP ¬ Mamdani: el socialista demócrata y migrante que busca gobernar Nueva York

Este martes 4 de noviembre hay varias elecciones en EU, en las que se elegirán gobernadores, alcaldes, asambleas, proposiciones, etc.

Por Jesús García

Los Ángeles, 4 de noviembre (LaOpinión).- En Estados Unidos (EU), este martes hay elecciones en 11 estados, incluidos California, Nueva York, Nueva Jersey y Virginia, donde hay procesos que han tenido cierto impacto nacional.

Una de las competencias más mediáticas es por la Alcaldía de la ciudad de Nueva York, sobre la cual ha hablado incluso el Presidente Donald Trump en contra del candidato demócrata Zohran Mamdani, quien lidera las encuestas. Su principal contendiente es el exgobernador del estado, Andrew Cuomo, quien si bien ha avanzado en las encuestas, sigue en segunda posición de preferencia. En tercer lugar se encuentra el republicano Curtis Sliwa, a quien el Presidente Trump no respalda públicamente.

“No soy fan de Cuomo ni para bien ni para mal, pero si tengo que elegir entre un mal demócrata y un comunista [en referencia a Mamdani], sinceramente, siempre me decantaré por el mal demócrata”, dijo Trump en una entrevista en CBS News.

En California hay elección especial por la Proposición 50, el plan de redistribución de distritos del Gobernador Gavin Newsom, impulsado luego del cambio de cinco distritos en Texas, aprobado por republicanos.

La Proposición permitiría eludir temporalmente a la comisión independiente de redistribución de distritos de California e implementar un mapa electoral congresional más favorable para su partido antes de las elecciones de mitad de mandato del 2026.

Las encuestas indican que los votantes se inclinan por apoyar la Proposición 50, respaldada por el expresidente de EU Barack Obama. De aprobarse, permitiría avanzar en un mapa que otorgaría cinco escaños a los demócratas en la Cámara de Representantes.

Nueva Jersey y Virginia

En Nueva Jersey hay una cerrada contienda electoral por el gobierno del estado, entre la demócrata Mikie Sherril y el republicano Jack Ciattarelli. La encuesta de AtlasIntel, publicada el 1 de noviembre, mostró que la demócrata obtenía el 50.2 por ciento de los votos frente al 49.3 por ciento de Ciattarelli, con un margen de error del dos por ciento, es decir, un empate técnico.

Sherrill ha tenido el respaldo de demócratas de alto perfil, incluido el Senador Rubén Gallego (Arizona), quien lideró dos eventos el domingo en el estado y llamó a los latinos a ejercer su voto a favor de Sherrill.

“A todos los latinos que están aquí hoy, nosotros somos los trabajadores de este país, somos los defensores de este país, somos la comunidad que quiere asegurar que todos tengan la oportunidad del sueño americano”, dijo Gallego en el evento realizado el condado Hudson. “Salgan para votar por el futuro de sus niños, el futuro del país. Este país no va a estar seguro si la comunidad latina no está segura, por favor”.

En Nueva Jersey también hay elecciones por la Asamblea General.

En Virginia se votará por Gobernador, Vicegobernador, Fiscal General y los 100 escaños de la Cámara de Delegados.

El estado hará historia, ya que podría tener por primera vez a una Gobernadora. Las contendientes son la Vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears y la demócrata Abigail Spanberger, quien es excongresista y exagente de la CIA.

La contienda en Virginia es considerada el “laboratorio” de lo que podría ocurrir en las elecciones intermedias del 2026, como una forma de conocer cómo califican los votantes las política del Presidente Trump.

Los republicanos se juegan una posición importante, ya que si Earle-Sears logra imponerse, eso ayudaría al legal de su colega de partido, el Gobernador Glenn Youngkin, quien incluso podría buscar competir por la Presidencia.

 

Los candidatos a la Vicegobernación son la demócrata Ghazala F. Hashmi y el republicano John Reid.

Un recuento de varias encuestas realizado por Newsweek revela que la demócrata Spanberger lidera entre votantes con 52.2 por ciento contra 43.2 por ciento para republicana Earle-Sears.

Otras contiendas importantes en las elecciones

Este 4 de noviembre en EU también hay elecciones en Arizona, Connecticut, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maine y Missouri.

Hay una elección especial por el Distrito 18 federal de Texas, donde hay 16 candidatos. Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, los dos más votados pasarán a una segunda vuelta, quien gane completará el mandato del exrepresentante Sylvester Turner hasta enero de 2027.

También hay elecciones de ejecutivos estatales, legislaturas estatales, consultas electorales estatales, Poder Judicial estatal, Gobierno Municipal, alcaldes, Juntas Escolares, Poder Judicial local, consultas electorales locales y revocación de mandato.

En Michigan hay elecciones para la Alcaldía de Detroit, Dearborn, Hamtramck, Taylor, Southfield, Pontiac y New Baltimore; así como para el consejo municipal y propuestas de gobernanza municipal.

¿A qué hora abren y cierran los centros de votación en estados de EU?

  • Arizona: de 6:00 a 19:00 horas.
  • Connecticut: de 6:00 a 20:00 horas.
  • Illinois: de 6:00 a 19:00 horas.
  • Indiana: de 6:00 a 18:00 horas.
  • Kentucky: de 6:00 a 18:00 horas.
  • Luisiana: de 6:00 a 20:00 horas.
  • Maine: de 6:00 y las 20:00 horas. Algunos pueden cerrar antes.
  • Missouri: de 6:00 a 19:00 horas.
  • Nueva Jersey: de 6:00 a 20:00 horas.
  • Nueva York: de 6:00 a 21:00 horas.
  • Virginia: de 6:00 a 19:00 horas.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Riesgo Moral

“No es exagerado decir que grandes decisiones tienen grandes consecuencias”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Michoacán y el desafío de la prevención

“Hace cuatro años, desde la tribuna de San Lázaro, Carlos Manzo hizo una pregunta incómoda viralizada ahora...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Los ataques de EU y recursos de AL

“El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado al menos quince ataques en contra...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

+ Sección

Galileo

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La SCJN ha rechazado aplazar nuevamente sus resoluciones sobre el pago de impuestos pendiente de las empresas de Salinas Pliego.
1

Salinas Pliego quería darle más largas a 33.5 mil millones. Nop, lo frena la Corte

La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
2

Qué vida, la de Inés: Champán, avión privado, gran derroche y un bolso de 8 millones

La representante mexicana de Miss Universo, Fátima Bosch, denunció que un directivo tailandés la insultó, por lo que sus compañeras se solidarizaron con ella.
3

VIDEO ¬ "Me llamó tonta": Fátima Bosch denuncia insulto de directivo de Miss Universo

Sujeto acosa a Claudia Sheinbaum
4

VIDEO ¬ Un tipo toquetea y acosa a la Presidenta durante un acto público en la CdMx

La viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, ha sido la elegida por el Cabildo de Uruapan para completar el mandato de su esposo. El Congreso local la confirmará.
5

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se perfila como Alcaldesa suplente de Uruapan

Ciclovía Tlalpan
6

La ciclovía de Tlalpan

- Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, aseguró este martes que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le tiene mucho respeto a Claudia Sheinbaum Pardo como Presidenta de México.
7

Trump "tiene mucho respeto por ella [CSP]" y aprecia coordinación: Casa Blanca

La FGE identifica al asesino del Edil Carlos Manzo: es Osvaldo Gutiérrez, "El Cuate"
8

Osvaldo Gutiérrez, alias “El Cuate”, sería el presunto asesino del Alcalde de Uruapan

República Dominicana pospuso la Décima Cumbre de las Américas por las profundas diferencias en la región "que actualmente dificultan un diálogo productivo".
9

República Dominicana pospone la Cumbre de las Américas por diferencias entre países

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
10

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

En vísperas de las segundas elecciones a la Alcaldía de NY, Donald Trump lanzó una amenaza a los votantes para cortar la creciente simpatía de Zohran Mamdani.
11

Trump amenaza con recortar fondos a NY si Mamdani gana Alcaldía; pide votar por Cuomo

Más allá de Carlos Manzo.
12

Más allá de Carlos Manzo

Víctima de feminicidio en Monterrey, Nuevo León fue atacada previamente.
13

Presunto responsable de feminicidio en Monterrey es localizado sin vida en un hotel

Ha comenzado a circular en redes sociales la convocatoria para la llamada “Marcha Generación Z”, un movimiento que generado dudas sobre su autenticidad.
14

De Carlos Manzo a la Generación Z: La derecha usa la tragedia para reposicionarse

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) investiga posibles casos de violación agravada y explotación laboral en Casa de las Mercedes.
15

La Fiscalía de la CdMx investiga posibles patrones de abuso en Casa de las Mercedes

Destacadas

Ver sección
Destacadas
En Estados Unidos (EU), este martes hay elecciones en 11 estados, incluidos California, Nueva York, Nueva Jersey y Virginia.
1

¿En qué estados de EU hay elecciones y qué se disputa? Aquí todo lo que debes saber

Sujeto acosa a Claudia Sheinbaum
2

VIDEO ¬ Un tipo toquetea y acosa a la Presidenta durante un acto público en la CdMx

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.
3

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) investiga posibles casos de violación agravada y explotación laboral en Casa de las Mercedes.
4

La Fiscalía de la CdMx investiga posibles patrones de abuso en Casa de las Mercedes

- Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, aseguró este martes que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le tiene mucho respeto a Claudia Sheinbaum Pardo como Presidenta de México.
5

Trump "tiene mucho respeto por ella [CSP]" y aprecia coordinación: Casa Blanca

La viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, ha sido la elegida por el Cabildo de Uruapan para completar el mandato de su esposo. El Congreso local la confirmará.
6

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se perfila como Alcaldesa suplente de Uruapan

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aclaró que todavía no se conoce la identidad del agresor del Alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.
7

Todavía no se ha identificado al agresor del Alcalde de Uruapan, aclara la Presidenta

República Dominicana pospuso la Décima Cumbre de las Américas por las profundas diferencias en la región "que actualmente dificultan un diálogo productivo".
8

República Dominicana pospone la Cumbre de las Américas por diferencias entre países

La SCJN ha rechazado aplazar nuevamente sus resoluciones sobre el pago de impuestos pendiente de las empresas de Salinas Pliego.
9

Salinas Pliego quería darle más largas a 33.5 mil millones. Nop, lo frena la Corte

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que la ONU ha perdido su fortaleza, por lo que consideró que es un buen momento para reformar al organismo.
10

Claudia considera que ONU perdió fortaleza; insiste en que es momento de una reforma

La representante mexicana de Miss Universo, Fátima Bosch, denunció que un directivo tailandés la insultó, por lo que sus compañeras se solidarizaron con ella.
11

VIDEO ¬ "Me llamó tonta": Fátima Bosch denuncia insulto de directivo de Miss Universo

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) descartó la versión de la cadena NBC News, la cual señala que el gobierno de Donald Trump planea enviar tropas a México.
12

CSP descarta ataques de EU en México: "Eso no va a ocurrir y no estamos de acuerdo"