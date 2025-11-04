La Fiscalía de la CdMx investiga posibles patrones de abuso en Casa de las Mercedes

Las autoridades buscan determinar si los hechos denunciados son aislados o parte de un patrón sistemático de abusos, así como identificar a los responsables y a quienes hayan tenido conocimiento o participación.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) investiga posibles casos de violación agravada y explotación laboral en agravio de niñas y adolescentes que estuvieron bajo resguardo de la Fundación Casa de las Mercedes.

Como parte de las diligencias, agentes ministeriales catearon las dos sedes de la Fundación, donde aseguraron equipo de cómputo y documentación con el objetivo de localizar expedientes de menores y personal vinculado con la institución.

"Se ejecutaron cateos en las dos sedes de la Fundación, donde se aseguró equipo de cómputo y documentación, con el objetivo de localizar los expedientes de las niñas, adolescentes y personal que han estado vinculados con la institución a lo largo de los años", informó la FGJ-CdMx en un comunicado.

Las autoridades también aplicarán entrevistas investigativas a las niñas y adolescentes reubicadas, bajo protocolos especializados y acompañamiento psicológico, para recabar sus testimonios en condiciones seguras, con el fin de determinar si los hechos denunciados son casos aislados o parte de un patrón sistemático de abusos.

"El plan de investigación contempla la aplicación del procedimiento de entrevista investigativa a todas las niñas y adolescentes reubicadas, en condiciones seguras y de acompañamiento psicológico, con el fin de recabar sus testimonios de forma cuidadosa y especializada. Estas entrevistas permitirán establecer si los hechos denunciados corresponden a casos aislados o a un posible patrón de abusos", detalló la dependencia capitalina.

A su vez, la Fiscalía busca identificar a los probables responsables, así como a personas que hayan tenido conocimiento o participación en los hechos, sin excluir a nadie del alcance de la investigación.