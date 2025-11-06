Jóvenes exigen paz en Michoacán y condenan que partidos se aprovechen de su reclamo

Dulce Olvera

05/11/2025 - 9:48 pm

Sheinbaum lanza Plan Michoacán “para construir paz”. Refiere a Calderón: “Guerra no”

Apatzingán arde tras el asesinato de Carlos Manzo; Palacio Municipal es incendiado

RADICALES ¬ Las vías para pacificar México se acortan. Más inteligencia, o más guerra

El movimiento estudiantil que exige paz en Michoacán condenó que su indignación esté siendo apropiada con fines partidistas porque, plantea, no se trata de colores sino de vidas. "Quieren sacar atajadas sobre esta situación cuando jamás han pisado Michoacán o Uruapan", dijo el líder local Alberto Jiménez.

Ciudad de México, noviembre (SinEmbargo).– En los últimos 10 años los delitos de homicidio doloso y extorsión han aumentado en Michoacán, de acuerdo con lo reportado por la Fiscalía estatal. En ese contexto. Jóvenes estudiantes que han crecido a la par de esa percepción de inseguridad se han manifestado para exigir paz.

Sin embargo, dentro de este reclamo ciudadano —y más allá de los grupos de choque en Morelia y Apatzingán— hay indicios relacionados con el PRI, el PAN y el magnate Ricardo Salinas Pliego que están utilizando a esta generación con fines políticos y convocaron a una manifestación el 15 de noviembre contra el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

"Los jóvenes ya nos acostumbramos a crecer sabiendo que en Michoacán matan, que Michoacán es un estado peligroso, que en Michoacán salir después de cierta hora a la calle es inseguro y es muy riesgoso, y corremos el riesgo de no regresar a nuestras casas (...) Que sepan que todos tenemos miedo, la intriga de saber qué va pasar con nosotros, pero hay que hacer ruido porque queremos un Michoacán seguro, queremos vivir en un lugar en paz, no queremos vivir en la incertidumbre y 'qué tal si es mejor irme a otro país' y dejar a mi familia, no queremos eso", dijo desde Morelia, la estudiante de 24 años Lizbeth Hernández.

Lizbeth estudia la maestría en Imagen Pública y además es Secretaria estatal de la Red Juvenil por Michoacán, que forma parte desde 2024 de la Red Juvenil por México, fundada en 2022 y liderada a nivel nacional por Luis Eduardo Vega Dulac, un joven cercano al panista excandidato a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, Santiago Taboada, y también cercano al legislador priista Rubén Moreira, operador político del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, quien al igual que Salinas Pliego se apropió el movimiento local del sombrero encabezado por el Alcalde de Uruapan Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre.

"Él (Vega Dulac) dirige el Consejo nacional, pero las preferencias políticas son personales, dentro de la Red hay jóvenes con preferencias políticas diversas y jóvenes apartidistas, como yo, y muchos más", aclaró Lizbeth Hernández.

Comunicado de la Red Juvenil por Michoacán contra apropiación partidista de su movimiento. Imagen: Facebook.

El líder de Red Juvenil por Michoacán es Alberto Jiménez, quien encabezó vestido de blanco las protestas en Uruapan, donde se vio una bandera pirata de la serie de anime japonesa One Piece, la cual se está usando para convocar a la marcha del 15 de noviembre de la generación Z. Esta protesta, de acuerdo con la Presidenta Claudia Sheinbaum, está siendo impulsada en redes sociales por la oposición con cuentas hechas con IA.

"Nosotros no enarbolamos una bandera partidista. E incluso se me hace feo que los partidos (todos) quieran sacar atajadas sobre esta situación cuando jamás han pisado Michoacán o Uruapan", respondió por WhatsApp Alberto al cuestionarle si el movimiento estudiantil michoacano es una mezcla entre jóvenes apartidistas y afines a partidos.

Respecto a su relación con la Red Juvenil a nivel nacional, liderada por un cercano al PRI y PAN, comentó que el acercamiento se dio con él para salvaguardar la seguridad de los integrantes en Michoacán, "donde la cosa está bastante caliente y ya hay identificación de los líderes que estamos enarbolando el movimiento estudiantil. Tratamos de hacer las cosas diferentes y el hecho de que nosotros nos hayamos acercado fue por temor de las cosas que puedan pasar en consecuencia de todo lo que estamos generando", aclaró.

Las gráficas con datos recopilados por el Secretariado Ejecutivo muestran cómo el delito de extorsión en Michoacán pasó de 0.92 casos por cada 100 mil habitantes en 2015 a 5.90 casos en 2024, y los homicidios dolosos subieron de 16.35 casos por cada 100 mil habitantes en 2015 a 24.93 casos en 2024, con un pico importante en 2021.

Durante el primer semestre de 2025, la Fiscalía de Michoacán judicializó 33 carpetas de investigación por extorsión, con 25 personas vinculadas a proceso; además de haberse evitado pagos por un total de 8 millones 460 mil 500 pesos, reportó en su informe semestral.

En Michoacán ambos delitos, extorsión y homicidio doloso, pueden llegar a combinarse como en el caso del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo, quien encabezaba una lucha de productores limoneros contra la extorsión y fue hallado muerto el 20 de octubre tras permanecer desaparecido unas horas.

A este homicidio se sumó recientemente el del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, registrado durante un evento público semanas después de la captura de René Belmonte Aguilar, alias “El Rino”, presunto líder local del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Marcha de estudiantes en Michoacán, noviembre 2025. Foto: Red Juvenil por México

Lizbeth es originaria de Ario de Rosales, un municipio michoacano ubicado a unos 70 kilómetros de Uruapan, y a 98 kilómetros de Morelia, donde estudia actualmente la maestría en Imagen Pública. Al vivir siempre "a la defensiva", decidió participar en las movilizaciones estudiantiles de esta semana, las cuales, enfatizó, fueron convocadas para realizarse de manera pacífica, pero hubo grupos de choque infiltrados, lo que terminó con algunos jóvenes detenidos e incluso sometidos con fuerza, como observó Amnistía Internacional. En ella, reconoció, participaron tanto jóvenes con preferencias políticas como apartidistas, como ella.

"Me hace vivir siempre a la defensiva, por así decirlo, es estar atenta ante cualquier situación que pueda perjudicar mi bienestar, mi salud, mi vida. Entonces, pues yo creo que las mujeres en general en todo el estado vivimos preocupadas también por esa parte de los secuestros, de las violaciones, de la violencia que se vive también para las mujeres michoacanas", compartió la joven de 24 años.

Sobre las protestas abundó: "Lo que se vivió el día de ayer (lunes) fue en un principio convocado de manera pacífica. Todos los estudiantes que asistimos el día de ayer fuimos con esa intención de manifestarnos y de marchar también, pero de hacerlo de una manera pacífica, no vandalizar porque somos estudiantes, somos académicos, no somos delincuentes. Nosotros no dañamos edificios, nosotros no dañamos tampoco a las personas. Pero pues claro, como en todas las marchas, como en todas las protestas, hay grupos de choque que se infiltran y que bueno, tratan de desprestigiar nuestro movimiento y lo hubo el día de ayer".

Afirmó que unos 20 compañeros fueron llevados a la Fiscalía local. "Es lamentable que se nos reprima y que se nos oprima de esta manera", dijo.

Michoacán se ubica en el sexto lugar en el ranking del delito de homicidio a nivel nacional. Imagen: Fiscalía Michoacán

Michoacán tuvo como Fiscal General el Estado a Adrián López Solís de febrero de 2019, en el Gobierno de Silvano Aureoles, hasta el 20 de agosto pasado, luego de que presentó su renuncia. López Solís, agente ministerial desde los 90, también fue Diputado local por el PRD y muy cercano a Aureoles (prófugo de la justicia), incluso fue su coordinador de campaña y su Secretario de Gobierno de 2015 a 2018. Durante su gestión como Fiscal estatal, entre otros casos, indagó en 2020 el asesinato del defensor Homero Gómez, quien luchaba contra la tala ilegal en la reserva de las mariposas monarca.

Desde su salida el encargado de la investigación de delitos locales es el Fiscal Carlos Torres Piña, quien ha contado con el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo para consolidar estrategias coordinadas entre niveles de gobierno para atender los desafíos en materia de seguridad y justicia en la región de Tierra Caliente.

Esta semana, sobre el homicidio del Alcalde Carlos Mazno, expuso en rueda de prensa los avances de la investigación y reiteró que la Fiscalía General del Estado continuará utilizando cada herramienta técnica y científica disponible para lograr el esclarecimiento total de este hecho, en el que se advierte la posible participación del crimen organizado.

"Tenemos miedo, la verdad es que salimos preocupados y nuestras familias en casa se quedan también preocupadas porque a veces alzar la voz cuesta la vida y no queremos que a nosotros nos cueste. Pero tenemos que hacerlo porque si vivimos siendo una sociedad conformista, que no expresa su sentir, que no expresa su inconformidad, pues las cosas no van a cambiar. Entonces, yo decidí hacerlo porque me interesa que los jóvenes tengamos un mejor presente", afirmó Lizbeth Hernández, una joven michoacana cansada de la inseguridad en su estado.

Dulce Olvera es reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Conduce con Monserrat Antúnez "Dos con Todo" por SinEmbargo al Aire de 20:30 a 21:30 horas de L-V. Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

Galileo

Copernicus Sentinel-1D alcanzó la órbita a bordo del cohete Ariane 6. Proporcionará visión por radar al programa de observación de la Tierra Copernicus.

El Copernicus Sentinel-1D alcanza la órbita a bordo del cohete Ariane 6. ¿Qué hará?

El intestino podría ser la clave para dormir mejor, revela un nuevo estudio de Pekín

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
1

Mafias factureras

El guardia agredió a la mujer y a la alumna en muletas en la entrada del CCH Vallejo, de la UNAM.
2

VIDEO ¬ Guardias de la UNAM agreden a alumna de CCH Vallejo en muletas y a su mamá

Claudia Sheinbaum Pardo dijo que las fotos que publicó el periódico Reforma sobre el acoso que sufrió ayer la revictimizan, por lo que exigió una disculpa.
3

Claudia dice que las fotos de Reforma sobre el acoso la revictimizan y exige disculpa

La protesta de Fátima Bosch en el Miss Universo 2025 provocó reacciones de solidaridad y apoyo del mundo entero, desde sus compañeras hasta políticos.
4

La protesta de una mexicana contra el machismo en el Miss Universo hace eco global

La exministra Presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, dijo que los cambios al Poder Judicial se debieron a la sobrerrepresentación electoral.
5

Norma Piña reaparece en la UNAM y revela: "Hicimos de todo para defender al PJ"

Gracia Quiroz
6

Él pidió ayuda y ahora sí quieren mandar seguridad, reclama esposa de Carlos Manzo

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
7

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

El presunto agresor de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también acosó a otras dos mujeres en las calles del Centro Histórico, reveló este día la SSC-CdMx.
8

El agresor de Sheinbaum acosó a otras 2 mujeres en Centro Histórico, revela SSC-CdMx

9

La ONU condena acoso a Sheinbaum y pide no minimizar la violencia contra mujeres

Desde el pasado 1 de noviembre, casi 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos han perdido el acceso a sus cupones de alimentos.
10

Del caos político al hambre: 42 millones en EU pierden sus cupones de alimentos

Uriel "N", el presunto acosador de Claudia Sheinbaum durante un recorrido por la CdMx, quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.
11

El acosador de la Presidenta ya está detenido. Mujeres rechazan violencia de género

Fiscal de Michoacán vincula al CJNG con asesinato de Carlos Manzo.
12

El Fiscal de Michoacán vincula al CJNG con el asesinato del Alcalde Carlos Manzo

Las empresas de Ricardo Salinas Pliego solicitaron otras prórrogas en varios amparos respecto al pago de impuestos pendientes, pero la SCJN rechazó sus pedidos.
13

Salinas Pliego quería darle más largas a 33.5 mil millones. Nop, lo frena la Corte

El presidente de la empresa española Telefónica, Marc Murtra, confirmó ayer que la compañía también saldrá de Venezuela, México y Chile.
14

Telefónica sale de México, Venezuela y Chile; evalúa dejar de cotizar en Wall Street

Ciclovía Tlalpan
15

La ciclovía de Tlalpan

EU anuncia reducción de vuelos por cierre de gobierno.
1

EU reducirá vuelos en 40 aeropuertos a partir del viernes por cierre de Gobierno

Jóvenes de Michoacán rechazan uso político de sus movilizaciones.
2

Jóvenes exigen paz en Michoacán y condenan que partidos se aprovechen de su reclamo

Fiscal de Michoacán vincula al CJNG con asesinato de Carlos Manzo.
3

El Fiscal de Michoacán vincula al CJNG con el asesinato del Alcalde Carlos Manzo

La deuda de Pemex que debe saldar el gobierno de Sheinbaum, como lo hizo antes Andrés Manuel López Obrador, fue contratada con el aval de Calderón y Peña
4

#PuntosYComas ¬ La violencia en Michoacán se agravó en gobiernos de Calderón y Peña

5

La ONU condena acoso a Sheinbaum y pide no minimizar la violencia contra mujeres

El guardia agredió a la mujer y a la alumna en muletas en la entrada del CCH Vallejo, de la UNAM.
6

VIDEO ¬ Guardias de la UNAM agreden a alumna de CCH Vallejo en muletas y a su mamá

La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos activó la Alerta Amarilla para prevenir a la ciudadanía del descenso de la temperatura en seis alcaldías.
7

Protección Civil activa alerta amarilla por bajas temperaturas en 6 alcaldías de CdMx

La exministra Presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, dijo que los cambios al Poder Judicial se debieron a la sobrerrepresentación electoral.
8

Norma Piña reaparece en la UNAM y revela: "Hicimos de todo para defender al PJ"

La SSPC detuvo el día de hoy en Culiacán, Sinaloa, a Daniel “N” de ciudadanía estadounidense, quien buscado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
9

Autoridades detienen a "El Dany" en Culiacán; es de los capos más buscados por el FBI

La protesta de Fátima Bosch en el Miss Universo 2025 provocó reacciones de solidaridad y apoyo del mundo entero, desde sus compañeras hasta políticos.
10

La protesta de una mexicana contra el machismo en el Miss Universo hace eco global

Gracia Quiroz
11

Él pidió ayuda y ahora sí quieren mandar seguridad, reclama esposa de Carlos Manzo

Las autoridades de China confirmaron que el "arancel adicional" del 24% sobre las importaciones procedentes de EU "permanecerá suspendido durante un año".
12

China suspende un año arancel adicional del 24% a EU luego de tregua entre Xi y Trump