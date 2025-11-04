Tribunal de Disciplina suspende a Juez de Colima por reducir penas en casos de armas

Redacción/SinEmbargo

04/11/2025 - 4:56 pm

DATOS ¬ El Poder Judicial es un pantano. Los nuevos juzgadores no la tendrán fácil...

"Es el fin de una era, de un Poder Judicial que servía a unos cuántos": Sheinbaum

La Suprema Corte de Norma Piña agoniza... pero todavía podría dar un manotazo hoy

El Tribunal de Disciplina Judicial suspendió a un Juez de Colima por reducir penas en al menos cuatro casos de armas y drogas, excediendo sus facultades.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) suspendió ayer a un Juez de Distrito con sede en Colima, acusado de reducir de manera indebida las penas impuestas en, al menos, cuatro casos relacionados con portación, y posesión de armas de fuego y estupefacientes.

Por medio de un comunicado, la Comisión de Investigación del órgano determinó la medida tras detectar un desvío de la legalidad en su actuación, debido a que el Juez en turno no garantizó el cumplimiento de los requisitos legales y adoptó una conducta reiterada que excedió sus facultades, contraviniendo los principios del procedimiento penal.

"Este proceder contravino lo dispuesto en las fracciones III y IX del artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que la Comisión de Investigación determinó la suspensión, a fin de evitar que continúe poniendo en riesgo la correcta administración de justicia", destacó la autoridad en un boletín.

De acuerdo con el Tribunal, el Juez modificó en repetidas ocasiones las penas previamente acordadas entre la Fiscalía y los imputados dentro de los procedimientos abreviados. Dichas resoluciones fueron corregidas por tribunales de apelación, que señalaron que su actuación fue contraria a Derecho.

Además de alterar las penas establecidas, el funcionario concedió beneficios de condena condicional sin cumplir los requisitos de Ley, lo que derivó en violaciones al debido proceso. Estas irregularidades afectaron la validez de las resoluciones y generaron inconsistencias procesales en los casos atendidos.

A raíz de ello, la suspensión provisional fue notificada al Juzgador, con el objetivo de frenar los efectos perjudiciales de la presunta falta administrativa y salvaguardar la integridad de las personas involucradas en los procedimientos que encabezó.

Sin embargo, la Comisión de Investigación subrayó que la suspensión no implica una resolución definitiva, sino una medida cautelar mientras se desarrollan las indagatorias para determinar su responsabilidad administrativa. Con ello, la resolución final dependerá de los resultados de la investigación en curso.

Asimismo, el órgano recordó que el Tribunal de Disciplina Judicial tiene la facultad de investigar y sancionar conductas que violen los principios de legalidad, imparcialidad e independencia del Poder Judicial Federal (PJF).

Finalmente, la Comisión de Investigación reiteró su compromiso con la objetividad, el respeto al debido proceso y la política de cero tolerancia ante conductas ilegales dentro del Poder Judicial. De esta forma, aseguró que continuará vigilando el desempeño de los funcionarios para garantizar la integridad de la justicia en México.

