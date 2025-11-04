Metro contrata a exfuncionaria acusada de corrupción; no está inhabilitada, dice STC

Redacción/SinEmbargo

04/11/2025 - 5:44 pm

A la actual funcionaria del Metro de la CdMx la persiguen acusaciones de presunta corrupción en Veracruz.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Rubalcava ataca periodistas, medios, políticos. CdMx lo premia por favores políticos

Rubalcava prometió Alcaldía a Morena. Le dieron 21 millones. Perdió... y lo premiaron

Claudia, sobre Adrián Rubalcava: “Apoyó nuestro movimiento, denle una oportunidad”

El Metro de la CdMx confirmó que la exadministradora del PJ de Veracruz, donde es señalada de presunta corrupción, no está inhabilitada para ocupar cargos públicos.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– La exadministradora del Poder Judicial de Veracruz, Joana Marlén Bautista Flores, señalada por presuntos casos de corrupción, sí trabaja en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CdMx), confirmó la dependencia, que mostró que no cuenta con inhabilitación para tener un cargo público en la capital ni a nivel federal.

En respuesta a los señalamientos en contra de la exfuncionaria del Poder Judicial veracruzano, el Metro, que encabeza el polémico expriista Adrián Ruvalcaba, informó en redes sociales que "todas las contrataciones de personal de estructura requieren la entrega de constancias de no inhabilitación para el servicio público, tanto a nivel local como federal".

"En este caso, la servidora pública entregó en tiempo y forma dichos documentos correspondientes a la Ciudad de México, al ámbito federal y al estado de Veracruz, cumpliendo con la normatividad aplicable para su contratación", señaló la dependencia, mostrando ambos documentos.

Sin embargo, el Metro mostró la habilitación para ejercer cargos públicos tanto a nivel federal como en la CdMx, pero no su habilitación para ejercer cargos públicos en el estado de Veracruz, que es el centro de las denuncias en redes sociales contra su nombramiento.

Los cuestionamientos van dirigidos contra la funcionaria en el sentido de que habría sido suspendida de cargos públicos por 10 años en Veracruz. Actualmente, Joana Marlén Bautista Flores es la actual titular de la Coordinación de Compras en el Extranjero del STC, como se puede corroborar en el sitio oficial del Metro. Ocupa este puesto desde agosto pasado.

Joana Marlén Bautista Flores fue, entre agosto de 2020 y septiembre de 2023, directora general de Administración del Poder Judicial de Veracruz, así como del Consejo de la Judicatura estatal.

Antes, desde diciembre de 2018 hasta agosto de 2020, se desempeñó como secretaria particular en la Secretaria de Finanzas y Planeación de Veracruz, Eleazar Guerrero, durante el Gobierno del morenista Cuitláhuac García. De 2015 a 2016, ocupó un puesto en el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz.

Joana Marlen Bautista Flores fue administradora del PJ en Veracruz y ahora es funcionaria del Metro de la CdMx.
Joana Marlen Bautista Flores fue administradora del PJ en Veracruz y ahora es funcionaria del Metro de la CdMx. Foto: Facebook

También fue profesora de la Facultad de Economía en la Universidad Veracruzana. Es licenciada en Economía.

Las acusaciones en su contra

La realidad es que en 2024, el Poder Judicial de Veracruz interpuso cuatro denuncias contra quienes resulten responsables por desvíos de más de 50.5 millones de pesos por la contratación de empresas fantasma en 2023, el último año de la administración de Joana Marlen Bautista Flores.

Las denuncias fueron interpuestas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) luego de una auditoría de la Contraloría Interna, de acuerdo con la presidenta del Poder Judicial veracruzano, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. Las denuncias también incluyen robo de inmobiliario, desfalco y simulaciones de inversión y contratación de empresas que no existen.

Sobre su presunta inhabilitación para ocupar cargos públicos en Veracruz, Joana Marlén Bautista ha asegurado que es víctima de violencia política de género por parte de Jiménez Aguirre y ha mostrado a medios locales un supuesto amparo que la protege y que la suspensión en su contra.

¿Qué labor hace Joana Marlén Bautista Flores en el Metro de CdMx?

Entre las labores que lleva a cabo Joana Marlén Bautista Flores en este cargo están la adquisición de bienes de importación dentro de los criterios de transparencia, así como introducir legalmente al país los bienes de procedencia extranjera que se requieren para el cumplimiento de los programas de trabajo.

La exadministradora del PJ de Veracruz trabajó con Eleazar Guerrero, en el gobierno de Cuitláhuac García.
La exadministradora del PJ de Veracruz trabajó con Eleazar Guerrero, en el gobierno de Cuitláhuac García. Foto: Facebook

Además, debe integrar el programa anual de adquisiciones de bienes de importación para programar las adquisiciones de acuerdo al techo presupuestal; realizar la localización de nuevas personas proveedoras para la actualización del catálogo de bienes de importación; efectuar las adquisiciones e introducir legalmente al país los bienes de procedencia extranjera que se requieran; y realizar la adquisición de bienes de importación mediante la modalidad de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa.

También debe registrar las requisiciones de material y equipo de importación generadas por las unidades administrativas del STC; analizar las cotizaciones para la adquisición de bienes de importación para la selección de las personas proveedoras; obtener autorización de suficiencia presupuestal ante la Gerencia de Presupuesto para el pago a las personas proveedoras; preparar bases y convocatorias de licitación pública e invitación restringida y enviarlas al Grupo Revisor de Bases para su aprobación; y realizar contratos, tramitar pagos, realizar informes de contratos surtidos y verificar la introducción legal de los bienes al país, así como efectuar reclamaciones a las personas proveedoras.

Entre otras labores, Joana Marlén Bautista Flores está encargada de efectuar las reclamaciones a las personas proveedoras por bienes rechazados o faltantes, conforme a las cláusulas establecidas en el contrato de adjudicación correspondiente; dar seguimiento a las reclamaciones de los bienes rechazados o faltantes para evitar daños al patrimonio del STC; verificar que las adquisiciones de los bienes de consumo para atender situaciones urgentes o extraordinarias planteadas por las distintas áreas del Organismo, se realicen a través de la modalidad de adjudicación directa; realizar contratos oficiales, gestionar autorizaciones y permisos para formalizar la adquisición de bienes en el extranjero; y realizar los informes de mercancía en tránsito, contratos fincados de bienes de importación y requisiciones en trámite.

Por último, tiene como responsabilidades: recabar las garantías de cumplimiento y realizar el seguimiento de los contratos de adquisición de bienes para verificar el cumplimiento de las personas proveedoras y, en su caso, aplicar sanciones o penas convencionales, previa solicitud de la Unidad Administrativa, y realizar reclamaciones a las personas proveedoras por los bienes rechazados o faltantes, para evitar posibles daños al patrimonio del STC, previa solicitud de las unidades administrativas responsables de la recepción.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Riesgo Moral

“No es exagerado decir que grandes decisiones tienen grandes consecuencias”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Michoacán y el desafío de la prevención

“Hace cuatro años, desde la tribuna de San Lázaro, Carlos Manzo hizo una pregunta incómoda viralizada ahora...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Los ataques de EU y recursos de AL

“El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado al menos quince ataques en contra...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

+ Sección

Galileo

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Sujeto acosa a Claudia Sheinbaum
1

VIDEO ¬ Un tipo se acerca y acosa a la Presidenta durante un acto público en la CdMx

La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
2

Mafias factureras

Las empresas de Ricardo Salinas Pliego solicitaron otras prórrogas en varios amparos respecto al pago de impuestos pendientes, pero la SCJN rechazó sus pedidos.
3

Salinas Pliego quería darle más largas a 33.5 mil millones. Nop, lo frena la Corte

La representante mexicana de Miss Universo, Fátima Bosch, denunció que un directivo tailandés la insultó, por lo que sus compañeras se solidarizaron con ella.
4

VIDEO ¬ "Me llamó tonta": Fátima Bosch denuncia insulto de directivo de Miss Universo

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
5

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

Ciclovía Tlalpan
6

La ciclovía de Tlalpan

El asesinato de Carlos Manzo y todo lo ocurrido tras este lamentable hecho que ha generado indignación en diversos sectores de la sociedad y que obliga a revisar las estrategias de seguridad que promueve el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el problema.
7

RADICALES ¬ Las vías para pacificar México se acortan. Más inteligencia, o más guerra

8

Tribunal de Disciplina suspende a Juez de Colima por reducir penas en casos de armas

En vísperas de las segundas elecciones a la Alcaldía de NY, Donald Trump lanzó una amenaza a los votantes para cortar la creciente simpatía de Zohran Mamdani.
9

Trump amenaza con recortar fondos a NY si Mamdani gana Alcaldía; pide votar por Cuomo

Más allá de Carlos Manzo.
10

Más allá de Carlos Manzo

La FGE identifica al asesino del Edil Carlos Manzo: es Osvaldo Gutiérrez, "El Cuate"
11

Osvaldo Gutiérrez, alias “El Cuate”, sería el presunto asesino del Alcalde de Uruapan

República Dominicana pospuso la Décima Cumbre de las Américas por las profundas diferencias en la región "que actualmente dificultan un diálogo productivo".
12

República Dominicana pospone la Cumbre de las Américas por diferencias entre países

La viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, ha sido la elegida por el Cabildo de Uruapan para completar el mandato de su esposo. El Congreso local la confirmará.
13

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se perfila como Alcaldesa suplente de Uruapan

En Estados Unidos (EU), este martes hay elecciones en 11 estados, incluidos California, Nueva York, Nueva Jersey y Virginia.
14

¿En qué estados de EU hay elecciones y qué se disputa? Aquí todo lo que debes saber

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
15

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

Destacadas

Ver sección
Destacadas
A la actual funcionaria del Metro de la CdMx la persiguen acusaciones de presunta corrupción en Veracruz.
1

Metro contrata a exfuncionaria acusada de corrupción; no está inhabilitada, dice STC

El asesinato de Carlos Manzo y todo lo ocurrido tras este lamentable hecho que ha generado indignación en diversos sectores de la sociedad y que obliga a revisar las estrategias de seguridad que promueve el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el problema.
2

RADICALES ¬ Las vías para pacificar México se acortan. Más inteligencia, o más guerra

3

Tribunal de Disciplina suspende a Juez de Colima por reducir penas en casos de armas

En Estados Unidos (EU), este martes hay elecciones en 11 estados, incluidos California, Nueva York, Nueva Jersey y Virginia.
4

¿En qué estados de EU hay elecciones y qué se disputa? Aquí todo lo que debes saber

Sujeto acosa a Claudia Sheinbaum
5

VIDEO ¬ Un tipo se acerca y acosa a la Presidenta durante un acto público en la CdMx

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.
6

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) investiga posibles casos de violación agravada y explotación laboral en Casa de las Mercedes.
7

La Fiscalía de la CdMx investiga posibles patrones de abuso en Casa de las Mercedes

- Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, aseguró este martes que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le tiene mucho respeto a Claudia Sheinbaum Pardo como Presidenta de México.
8

Trump "tiene mucho respeto por ella [CSP]" y aprecia coordinación: Casa Blanca

La viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, ha sido la elegida por el Cabildo de Uruapan para completar el mandato de su esposo. El Congreso local la confirmará.
9

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se perfila como Alcaldesa suplente de Uruapan

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aclaró que todavía no se conoce la identidad del agresor del Alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.
10

Todavía no se ha identificado al agresor del Alcalde de Uruapan, aclara la Presidenta

República Dominicana pospuso la Décima Cumbre de las Américas por las profundas diferencias en la región "que actualmente dificultan un diálogo productivo".
11

República Dominicana pospone la Cumbre de las Américas por diferencias entre países

Las empresas de Ricardo Salinas Pliego solicitaron otras prórrogas en varios amparos respecto al pago de impuestos pendientes, pero la SCJN rechazó sus pedidos.
12

Salinas Pliego quería darle más largas a 33.5 mil millones. Nop, lo frena la Corte