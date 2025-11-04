Metro contrata a exfuncionaria acusada de corrupción; no está inhabilitada, dice STC

El Metro de la CdMx confirmó que la exadministradora del PJ de Veracruz, donde es señalada de presunta corrupción, no está inhabilitada para ocupar cargos públicos.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– La exadministradora del Poder Judicial de Veracruz, Joana Marlén Bautista Flores, señalada por presuntos casos de corrupción, sí trabaja en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CdMx), confirmó la dependencia, que mostró que no cuenta con inhabilitación para tener un cargo público en la capital ni a nivel federal.

En respuesta a los señalamientos en contra de la exfuncionaria del Poder Judicial veracruzano, el Metro, que encabeza el polémico expriista Adrián Ruvalcaba, informó en redes sociales que "todas las contrataciones de personal de estructura requieren la entrega de constancias de no inhabilitación para el servicio público, tanto a nivel local como federal".

"En este caso, la servidora pública entregó en tiempo y forma dichos documentos correspondientes a la Ciudad de México, al ámbito federal y al estado de Veracruz, cumpliendo con la normatividad aplicable para su contratación", señaló la dependencia, mostrando ambos documentos.

Con relación a publicaciones sobre la contratación de Joana Marlén Bautista Flores, el Metro informa que todas las contrataciones de personal de estructura requieren la entrega de constancias de no inhabilitación para el servicio público, tanto a nivel local como…

Sin embargo, el Metro mostró la habilitación para ejercer cargos públicos tanto a nivel federal como en la CdMx, pero no su habilitación para ejercer cargos públicos en el estado de Veracruz, que es el centro de las denuncias en redes sociales contra su nombramiento.

Los cuestionamientos van dirigidos contra la funcionaria en el sentido de que habría sido suspendida de cargos públicos por 10 años en Veracruz. Actualmente, Joana Marlén Bautista Flores es la actual titular de la Coordinación de Compras en el Extranjero del STC, como se puede corroborar en el sitio oficial del Metro. Ocupa este puesto desde agosto pasado.

Joana Marlén Bautista Flores fue, entre agosto de 2020 y septiembre de 2023, directora general de Administración del Poder Judicial de Veracruz, así como del Consejo de la Judicatura estatal.

Antes, desde diciembre de 2018 hasta agosto de 2020, se desempeñó como secretaria particular en la Secretaria de Finanzas y Planeación de Veracruz, Eleazar Guerrero, durante el Gobierno del morenista Cuitláhuac García. De 2015 a 2016, ocupó un puesto en el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz.

También fue profesora de la Facultad de Economía en la Universidad Veracruzana. Es licenciada en Economía.

Las acusaciones en su contra

La realidad es que en 2024, el Poder Judicial de Veracruz interpuso cuatro denuncias contra quienes resulten responsables por desvíos de más de 50.5 millones de pesos por la contratación de empresas fantasma en 2023, el último año de la administración de Joana Marlen Bautista Flores.

Las denuncias fueron interpuestas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) luego de una auditoría de la Contraloría Interna, de acuerdo con la presidenta del Poder Judicial veracruzano, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. Las denuncias también incluyen robo de inmobiliario, desfalco y simulaciones de inversión y contratación de empresas que no existen.

Sobre su presunta inhabilitación para ocupar cargos públicos en Veracruz, Joana Marlén Bautista ha asegurado que es víctima de violencia política de género por parte de Jiménez Aguirre y ha mostrado a medios locales un supuesto amparo que la protege y que la suspensión en su contra.

¿Qué labor hace Joana Marlén Bautista Flores en el Metro de CdMx?

Entre las labores que lleva a cabo Joana Marlén Bautista Flores en este cargo están la adquisición de bienes de importación dentro de los criterios de transparencia, así como introducir legalmente al país los bienes de procedencia extranjera que se requieren para el cumplimiento de los programas de trabajo.

Además, debe integrar el programa anual de adquisiciones de bienes de importación para programar las adquisiciones de acuerdo al techo presupuestal; realizar la localización de nuevas personas proveedoras para la actualización del catálogo de bienes de importación; efectuar las adquisiciones e introducir legalmente al país los bienes de procedencia extranjera que se requieran; y realizar la adquisición de bienes de importación mediante la modalidad de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa.

También debe registrar las requisiciones de material y equipo de importación generadas por las unidades administrativas del STC; analizar las cotizaciones para la adquisición de bienes de importación para la selección de las personas proveedoras; obtener autorización de suficiencia presupuestal ante la Gerencia de Presupuesto para el pago a las personas proveedoras; preparar bases y convocatorias de licitación pública e invitación restringida y enviarlas al Grupo Revisor de Bases para su aprobación; y realizar contratos, tramitar pagos, realizar informes de contratos surtidos y verificar la introducción legal de los bienes al país, así como efectuar reclamaciones a las personas proveedoras.

Entre otras labores, Joana Marlén Bautista Flores está encargada de efectuar las reclamaciones a las personas proveedoras por bienes rechazados o faltantes, conforme a las cláusulas establecidas en el contrato de adjudicación correspondiente; dar seguimiento a las reclamaciones de los bienes rechazados o faltantes para evitar daños al patrimonio del STC; verificar que las adquisiciones de los bienes de consumo para atender situaciones urgentes o extraordinarias planteadas por las distintas áreas del Organismo, se realicen a través de la modalidad de adjudicación directa; realizar contratos oficiales, gestionar autorizaciones y permisos para formalizar la adquisición de bienes en el extranjero; y realizar los informes de mercancía en tránsito, contratos fincados de bienes de importación y requisiciones en trámite.

Por último, tiene como responsabilidades: recabar las garantías de cumplimiento y realizar el seguimiento de los contratos de adquisición de bienes para verificar el cumplimiento de las personas proveedoras y, en su caso, aplicar sanciones o penas convencionales, previa solicitud de la Unidad Administrativa, y realizar reclamaciones a las personas proveedoras por los bienes rechazados o faltantes, para evitar posibles daños al patrimonio del STC, previa solicitud de las unidades administrativas responsables de la recepción.