Disturbios en el Cereso de Aguascalientes deja al menos tres prisioneros heridos

Redacción/SinEmbargo

04/11/2025 - 6:47 pm

Una riña en el penal varonil de Aguascalientes dejó este martes a tres internos heridos y denuncias de cobros de cuotas a reclusos por parte de grupos internos.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- Una fuerte riña registrada la mañana de este martes dentro del Centro Penitenciario Estatal para Varones de Aguascalientes dejó como saldo a tres internos lesionados, y generó un incendio en distintos puntos del recinto.

De acuerdo con medios locales, el hecho ocurrió durante las primeras horas del día, cuando varios reclusos se enfrentaron en los patios del penal, lo cual derivó en un altercado de gran magnitud. El enfrentamiento provocó la rápida movilización de elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Ejército Mexicano, bomberos y paramédicos, quienes acudieron al lugar para controlar la situación y atender a los heridos.

En tanto, el personal de Protección Civil confirmó que el fuego fue sofocado con apoyo del personal interno del penal.

Las tres personas lesionadas, identificadas como Juan Bulmaro, César González y José Abraham Torres, fueron trasladados a un hospital bajo un fuerte operativo de seguridad. Dos de ellos fueron reportados en condición estable y uno más en estado grave, debido a heridas producidas por objetos punzocortantes.

Mientras se desarrollaba el operativo, familiares de los internos se concentraron frente al penal para exigir información sobre la condición de los heridos. Entre gritos y reclamos, las personas demandaron conocer la situación de sus parientes y denunciaron presuntos abusos dentro del centro penitenciario.

Varias mujeres relataron a medios locales que, desde hace meses, sufren presiones económicas debido a presuntos cobros obligatorios dentro del penal. Asimismo, afirmaron que los pagos, que pueden alcanzar hasta seis mil pesos mensuales, son exigidos por internos vinculados a grupos delictivos con conocimiento de las autoridades penitenciarias.

Una de las madres de los reclusos aseguró que, en caso de no cumplir con las cuotas, los internos son golpeados o castigados por otros presos. Además, señaló que la venta de alimentos y artículos básicos dentro del penal se realiza a precios elevados, lo que agrava la situación económica de las familias.

De manera extraoficial, se informó que el altercado podría haber comenzado por una disputa entre grupos de internos, presuntamente vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operan bajo el liderazgo de un individuo identificado como “El Charro”.

Riña en penal de Aguascalientes deja tres internos heridos y un incendio
Riña en penal de Aguascalientes deja tres internos heridos y un incendio. Foto: Captura de pantalla

A raíz de ello, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, informó que el orden fue restablecido poco después de la riña y que se implementaron medidas de seguridad adicionales. También aseguró que se llevará a cabo una investigación interna para determinar si hubo omisiones o complicidad del personal del centro penitenciario.

Durante la revisión posterior al incidente, se decomisaron objetos prohibidos, entre ellos armas punzocortantes y teléfonos celulares. El hallazgo reforzó las sospechas sobre la operación de redes internas que facilitan el ingreso de artículos ilegales al penal, lo que será parte de las indagatorias en curso.

Hasta el momento, el operativo de seguridad se mantiene activo en los alrededores del centro penitenciario, con apoyo de elementos de los tres niveles de Gobierno. Además, las vialidades cercanas permanecen parcialmente cerradas, mientras las autoridades evalúan posibles traslados de reclusos para evitar nuevos disturbios.

Por ahora, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha iniciado una carpeta de investigación sobre los hechos, la cual podría derivar en sanciones administrativas o penales. A su vez, las autoridades penitenciarias se comprometieron a mantener comunicación con los familiares, a fin de informar sobre el desarrollo de las investigaciones y el estado de los lesionados.

