VIDEO ¬ Un tipo toquetea y acosa a la Presidenta durante un acto público en la CdMx

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbuam Pardo fue acosada este martes por un hombre cuando caminaba en el Centro Histórico de la Ciudad de México de camino a la Secretaría de Educación Pública (SEP). El sujeto se acercó a la mandataria federal y le dio un beso en la mejilla, al tiempo que intentó agarrarla por la espalda con sus manos.
Manoseo
Porque un hombre acosa sexualmente a la Presidenta de México en un descuido de su equipo. pic.twitter.com/XW3FXyrYvg
— Por que es tendencia en México? (@TendenciaMax) November 4, 2025