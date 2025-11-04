VIDEO ¬ Un tipo toquetea y acosa a la Presidenta durante un acto público en la CdMx

Al darse cuenta de lo ocurrido, Sheinbaum retira las manos del hombre y personal de ayudantía de la Presidencia se acerca para apartar al individuo.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbuam Pardo fue acosada este martes por un hombre cuando caminaba en el Centro Histórico de la Ciudad de México de camino a la Secretaría de Educación Pública (SEP). El sujeto se acercó a la mandataria federal y le dio un beso en la mejilla, al tiempo que intentó agarrarla por la espalda con sus manos.

