Nueva York vive una elección histórica: más de 1.4 millones se vuelcan a las urnas

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- Zohran Mamdami, un socialista demócrata de 34 años, musulmán y migrante, será Alcalde de Nueva York (NY), la urbe más poderosa de Estados Unidos y símbolo del capitalismo en el mundo.

En una de las elecciones con mayor participación en las últimas cinco décadas en el estado neoyorquino –más de dos millones de votantes–, Mandani arrasó con su contrincante republicano, Andrew M. Cuomo, por quien el mismo Presidente Donald Trump pidió votar la mañana de este martes.

El triunfo de Zohran Mamdami se convierte en una derrota contundente para Donald Trump, también de NY, y quien en los últimos meses denostó al político musulmán e incluso amenazó a los neoyorquinos con quitarles fondos fedeerales si Mamdami se alzaba con la victoria.

El que Nueva York le diera un amplio respaldo a Mamdami es visto esta noche como un castigo contra Trump y sus políticas racistas, que atacan a los más pobres para favorecer a los multimillonarios del país.

Mamdani emitió su voto en la Frank Sinatra High School en Queens, acompañado de su esposa, Rama Duwaji. Su equipo confirmó que el político votó por sí mismo en la casilla del Working Families Party, con el que mantiene una alianza, y no directamente en la del Partido Demócrata.

Las urnas cerraron alrededor de las 21:00 horas, pero durante esta jornada los candidatos continuaron en campaña activa, a diferencia de otros países donde la Ley prohíbe la promoción electoral durante la jornada de votación. El proceso electoral de Nueva York coincide con elecciones estatales en Virginia y Nueva Jersey, así como con un referéndum en California sobre la redistribución de los distritos electorales.

Mamdani, nacido en Uganda y criado en Nueva York, se ha convertido en la figura más representativa del ala progresista del Partido Demócrata local. Sus planteamientos sobre justicia social y redistribución económica lo han hecho ganar apoyo entre jóvenes y comunidades migrantes, aunque también lo han expuesto a críticas de sectores conservadores.

Una de las propuestas de Mamdani incluye congelar durante cuatro años los aumentos de alquiler para los apartamentos de renta controlada, pues uno de los principales problemas de la ciudad es el encarecimiento de la vida.

En una entrevista reciente con Fox News, el legislador rechazó las acusaciones de antisemitismo derivadas de sus críticas a la ofensiva israelí en Gaza, calificándola como “una violación al Derecho Internacional”, y subrayó que también condena los ataques de Hamás. “Defender los derechos humanos no tiene que ver con religión, sino con principios”, sostuvo.

Para muchos observadores, Mamdani encarna el renacimiento progresista del Partido Demócrata en la ciudad. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez lo describió como “una figura que representa la esperanza en un momento peligroso para el país”.

Los candidatos Silwa y Cuomo emiten sus votos

El exgobernador Andrew Cuomo compitió como candidato independiente con el respaldo del Presidente Donald Trump y ejerció su voto por la mañana en la High School of Art and Design, en Midtown East, Manhattan.

Tras perder las primarias demócratas ante Zohran Mamdani, Cuomo buscaba ser una alternativa viable para la ciudad más grande de Estados Unidos. Su plataforma electoral se centró en mejorar vivienda asequible y políticas económicas para la creación de empleo.

El republicano Curtis Sliwa, fundador de los Guardian Angels, ya había votado de manera anticipada en el Upper West Side de Manhattan. Esta mañana fue visto en la escuela secundaria Christopher Columbus, en Parkchester, El Bronx, saludando a electores acompañado de la concejala Kristy Marmorato. Sliwa había hecho campaña con un mensaje centrado en la seguridad ciudadana y el control migratorio, buscando atraer a los votantes conservadores en distritos tradicionalmente demócratas.

El ambiente político está marcado por la renuncia a la reelección del Alcalde Eric Adams, quien dejó el cargo en medio de presiones por investigaciones federales y cuestionamientos sobre su gestión. De acuerdo con una encuesta de Fox News, el costo de la vida es el tema que más preocupa a los votantes neoyorquinos, seguido de la vivienda y la seguridad. Los resultados finales podrían conocerse en las próximas horas, aunque la Junta Electoral ha advertido que los votos por correo podrían demorar el conteo total.

Trump amenaza a votantes

En vísperas de las segundas elecciones a la Alcaldía de Nueva York (NY), el Presidente Donald Trump lanzó una amenaza a los votantes, con el fin de cortar la creciente simpatía de Zohran Mamdani.

“Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones a la Alcaldía de Nueva York, es muy improbable que destine fondos federales, salvo el mínimo indispensable, a mi querida primera residencia”, declaró Trump en una publicación en Truth Social. “Como Presidente, no quiero malgastar el dinero”. “Con un comunista al mando, la situación sólo puede empeorar, y como Presidente, no quiero seguir malgastando dinero. Es mi obligación gobernar la nación, y estoy firmemente convencido de que la ciudad de Nueva York será un completo desastre económico y social si Mamdani gana”, insistió.

En cambio, el repblicano pidió explícitamente a los residentes de la ciudad de Nueva York que votaran por Andrew Cuomo en lugar del candidato demócrata Zohran Mamdani en las elecciones a la Alcaldía.

El respaldo del magnate a la candidatura independiente del exgobernador de Nueva York, Cuomo, se produjo en vísperas de las elecciones, en las que Curtis Sliwa es el candidato republicano y en las que el asambleísta Mamdani ha mantenido consistentemente una sólida ventaja en las encuestas.

Los comentarios de Trump se hacen eco de los que emitió el domingo durante su aparición en el programa "60 Minutes" de la CBS, en el que dijo: “Me va a resultar difícil como Presidente dar mucho dinero a Nueva York, porque si tienes a un comunista gobernando Nueva York, lo único que estás haciendo es desperdiciar el dinero que envías allí”.