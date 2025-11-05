VIDEOS ¬ Avión se estrella en aeropuerto de Kentucky; hay 3 muertos y 11 heridos

El Gobernador de Kentucky confirmó la muerte de tres personas y 11 heridos tras el desplome de un avión de transporte de UPS en el aeropuerto de Louisville.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- Un avión de transporte de mercancías de UPS se estrelló la tarde de este martes poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Muhamad Alí de Louisville, en el estado de Kentucky, lo que provocó la muerte de al menos tres personas y 11 heridos, informó el Gobernador Andy Beshear.

“En este momento, creemos que la zona principal afectada comprendía dos negocios, aunque sabemos que hubo más locales afectados”, dijo Beshear en conferencia de prensa y detalló que se trataba de una cifra preliminar, por lo que el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas.

Respecto a los tres tripulantes del avión, el Gobernador detalló que “por el momento, desconocemos el estado de la tripulación” y agregó: “creo que todos estamos muy, muy preocupados por ellos”.

New footage about UPS cargo plane crash near Louisville, Kentucky airport showing the fire during take-off. pic.twitter.com/p93xAw6qa4 — aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) November 4, 2025

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés detalló que la aeronave MD-11 de la compañía de envíos y logística, que tenía como destino el Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu, en Hawái, se desplomó alrededor de las 17:15 horas (hora local).

La FAA que ya se encuentra investigando el accidente en conjunto con la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB).

Al sitio acudieron elementos del Departamento de la Policía Metropolitana de Louisville, el cual pidió a la población mantenerse alejada y emitió una orden de resguardo en un radio de ocho kilómetros alrededor del aeropuerto, debido al los "fuegos y escombros" que ha producido el incidente.

En un breve comunicado, la compañía detalló que el avión siniestrado tenía "tres tripulantes a bordo", mientras que el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville destacó que se registraron heridos tras el percance sin ofrecer más detalles al respecto.

🇺🇸 | Las autoridades confirmaron que al menos 25.000 galones de combustible para aviones estaban a bordo del McDonnell Douglas MD-11 en el momento del accidente en Louisville, Kentucky.

pic.twitter.com/IZxG30eXSJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 4, 2025

En videos compartidos en redes sociales, se observa el momento en el que la nave se estrella y provoca una gran explosión que deja una gran estela de humo negro de varios metros de altura. Las grabaciones también muestran a varios camiones de bomberos que intentan sofocar las llamas.