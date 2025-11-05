El Buen Fin 2025 amplía su duración a cinco días y prevé ventas por 200 mil mdp

La décima quinta edición del Buen Fin está a punto de llegar y aquí te decimos en qué fechas. ¡Toma nota!

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).-La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) anunció este martes las fechas en las que se realizará el Buen Fin 2025, lo que permitirá a millones de consumidores aprovechar descuentos en tiendas físicas y en línea para este mes de noviembre, aquí te decimos los días que se llevará a cabo la décimo quinta edición.

¿Cuándo es el Buen Fin 2025?

En conferencia de prensa, los integrantes de la Concanaco Servytur informaron que esta nueva edición (del fin de semana más barato del año) será de cinco días, del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, y contempla una meta de ventas por 200 mil millones de pesos. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detalló que durante la campaña desplegará un operativo nacional para supervisar precios, verificar promociones, y evitar simulación de descuentos en comercios físicos y plataformas digitales.

Autoridades federales y representantes del sector privado explicaron que esta iniciativ busca fortalecer la economía mexicana mediante el impulso al consumo responsable. Además, destacaron que en esta ocasión, el lema “Hecho en México” será el eje de las campañas comerciales, con el propósito de fomentar la compra de productos nacionales y apoyar a las empresas que generan empleo dentro del país.

Informé que en esta edición XV del Buen Fin cuenta con la perspectiva de que lo Hecho en #México está Mejor Hecho. Estamos orgullosos de que somos y podemos de hacer!! 🇲🇽🇲🇽 pic.twitter.com/BshZpqgg0G — Carlos Candelaria (@Candelaria___) November 4, 2025

El presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, sostuvo que más de 200 mil comercios participarán en esta edición. Con ello, destacó que se pretende incrementar las ventas en un 15.7 por ciento respecto al año anterior y garantizar que cada promoción sea auténtica y verificable.

Asimismo, señaló que los servicios médicos, odontológicos, turísticos y académicos tendrán una mayor presencia este año, así como de los giros tradicionales de comercio y tecnología. De esta forma, subrayó que los consumidores prefieren descuentos directos en un 74 por ciento, ofertas combinadas en un 20 por ciento y meses sin intereses en un 2.9 por ciento, mientras que el efectivo continúa siendo el método de pago más utilizado.

Por su parte, el titular de la Profeco, César Iván Escalante, explicó que el operativo de vigilancia abarcará 334 centros comerciales y 50 zonas de alto consumo. Inspectores de la dependencia revisarán alrededor de 480 productos para comprobar que los precios sean reales y que no existan incrementos previos a los descuentos anunciados.

Escalante precisó que el monitoreo busca proteger los derechos del consumidor, y ofrecer información veraz sobre precios y promociones. Además, invitó a la ciudadanía a optar por productos con el sello “Hecho en México” como una forma de fortalecer la producción nacional y apoyar el empleo local.

A su vez, el titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía, Carlos Candelaria, indicó que también se llevarán a cabo operativos para prevenir la venta de productos de contrabando o piratería, con el fin de proteger el mercado formal y garantizar la competencia justa entre los comerciantes.

En tanto, el Subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas Morales, destacó que la ampliación a cinco días tiene como propósito facilitar la participación de consumidores y negocios, y reforzar la colaboración público-privada en beneficio del mercado interno. Añadió que Profeco continuará verificando precios para evitar fraudes en establecimientos físicos y en línea.

Finalmente, las autoridades recordaron que El Buen Fin es un programa coordinado por la Secretaría de Economía junto con diversas cámaras empresariales, dependencias públicas y asociaciones del sector financiero y comercial. Su propósito es fortalecer la economía familiar, promover el comercio formal y contribuir a la prosperidad compartida mediante el consumo responsable.