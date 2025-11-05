El Buen Fin 2025 amplía su duración a cinco días y prevé ventas por 200 mil mdp

Redacción/SinEmbargo

04/11/2025 - 9:56 pm

La décima quinta edición del Buen Fin está a punto de llegar y aquí te decimos en qué fechas. ¡Toma nota!

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).-La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) anunció este martes las fechas en las que se realizará el Buen Fin 2025, lo que permitirá a millones de consumidores aprovechar descuentos en tiendas físicas y en línea para este mes de noviembre, aquí te decimos los días que se llevará a cabo la décimo quinta edición.

¿Cuándo es el Buen Fin 2025?

En conferencia de prensa, los integrantes de la Concanaco Servytur informaron que esta nueva edición (del fin de semana más barato del año) será de cinco días, del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, y contempla una meta de ventas por 200 mil millones de pesos. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detalló que durante la campaña desplegará un operativo nacional para supervisar precios, verificar promociones, y evitar simulación de descuentos en comercios físicos y plataformas digitales.

Autoridades federales y representantes del sector privado explicaron que esta iniciativ busca fortalecer la economía mexicana mediante el impulso al consumo responsable. Además, destacaron que en esta ocasión, el lema “Hecho en México” será el eje de las campañas comerciales, con el propósito de fomentar la compra de productos nacionales y apoyar a las empresas que generan empleo dentro del país.

El presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, sostuvo que más de 200 mil comercios participarán en esta edición. Con ello, destacó que se pretende incrementar las ventas en un 15.7 por ciento respecto al año anterior y garantizar que cada promoción sea auténtica y verificable.

Asimismo, señaló que los servicios médicos, odontológicos, turísticos y académicos tendrán una mayor presencia este año, así como de los giros tradicionales de comercio y tecnología. De esta forma, subrayó que los consumidores prefieren descuentos directos en un 74 por ciento, ofertas combinadas en un 20 por ciento y meses sin intereses en un 2.9 por ciento, mientras que el efectivo continúa siendo el método de pago más utilizado.

Por su parte, el titular de la Profeco, César Iván Escalante, explicó que el operativo de vigilancia abarcará 334 centros comerciales y 50 zonas de alto consumo. Inspectores de la dependencia revisarán alrededor de 480 productos para comprobar que los precios sean reales y que no existan incrementos previos a los descuentos anunciados.

buen-fin-2024-profeco-reporte
La edición 2025 del Buen Fin se realizará del jueves 13 al lunes 17 de noviembre y contempla una meta de ventas por 200 mil millones de pesos. Foto: Magdalena Montiel Velázquez, Cuartoscuro

Escalante precisó que el monitoreo busca proteger los derechos del consumidor, y ofrecer información veraz sobre precios y promociones. Además, invitó a la ciudadanía a optar por productos con el sello “Hecho en México” como una forma de fortalecer la producción nacional y apoyar el empleo local.

A su vez, el titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía, Carlos Candelaria, indicó que también se llevarán a cabo operativos para prevenir la venta de productos de contrabando o piratería, con el fin de proteger el mercado formal y garantizar la competencia justa entre los comerciantes.

En tanto, el Subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas Morales, destacó que la ampliación a cinco días tiene como propósito facilitar la participación de consumidores y negocios, y reforzar la colaboración público-privada en beneficio del mercado interno. Añadió que Profeco continuará verificando precios para evitar fraudes en establecimientos físicos y en línea.

Finalmente, las autoridades recordaron que El Buen Fin es un programa coordinado por la Secretaría de Economía junto con diversas cámaras empresariales, dependencias públicas y asociaciones del sector financiero y comercial. Su propósito es fortalecer la economía familiar, promover el comercio formal y contribuir a la prosperidad compartida mediante el consumo responsable.

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Riesgo Moral

“No es exagerado decir que grandes decisiones tienen grandes consecuencias”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Michoacán y el desafío de la prevención

“Hace cuatro años, desde la tribuna de San Lázaro, Carlos Manzo hizo una pregunta incómoda viralizada ahora...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Los ataques de EU y recursos de AL

“El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado al menos quince ataques en contra...
Por Rubén Martín
Opinión en Video

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Galileo

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Las más leídas
Zohran Mamdami, un socialista demócrata de 34 años, musulmán y migrante, será Alcalde de Nueva York, la urbe más poderosa de Estados Unidos y símbolo del capitalismo en el mundo.
1

Un socialista, moreno, musulmán y migrante, Zohran Mamdani, gana la Alcaldía de NY

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.
2

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Sujeto acosa a Claudia Sheinbaum
3

VIDEO ¬ Un tipo se acerca y acosa a la Presidenta durante un acto público en la CdMx

La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
4

Mafias factureras

Las empresas de Ricardo Salinas Pliego solicitaron otras prórrogas en varios amparos respecto al pago de impuestos pendientes, pero la SCJN rechazó sus pedidos.
5

Salinas Pliego quería darle más largas a 33.5 mil millones. Nop, lo frena la Corte

La representante mexicana de Miss Universo, Fátima Bosch, denunció que un directivo tailandés la insultó, por lo que sus compañeras se solidarizaron con ella.
6

VIDEO ¬ "Me llamó tonta": Fátima Bosch denuncia insulto de directivo de Miss Universo

7

VIDEO ¬ “¡A ver, tú, idiota, llora por Carlos Manzo. ¡Imbécil, payaso!”, grita Téllez

A la actual funcionaria del Metro de la CdMx la persiguen acusaciones de presunta corrupción en Veracruz.
8

Metro contrata a exfuncionaria acusada de corrupción; no está inhabilitada, dice STC

Ciclovía Tlalpan
9

La ciclovía de Tlalpan

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
10

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

La historia de las Tiendas del Bienestar
11

CRÓNICA ¬ Pocos saben, pero rebeliones de los 60 y 70 alientan Tiendas del Bienestar

Tras el hallazgo de una presunta víctima de feminicidio en Monterrey, las autoridades localizaron muerto al principal sospechoso en el hotel Plaza de Oro.
12

El presunto responsable de un feminicidio en Monterrey es hallado sin vida en hotel

Un avión de UPS se estrelló dejando un saldo de tres personas muertas y 11 heridas.
13

VIDEOS ¬ Avión se estrella en aeropuerto de Kentucky; hay 3 muertos y 11 heridos

La FGE identifica al asesino del Edil Carlos Manzo: es Osvaldo Gutiérrez, "El Cuate"
14

Osvaldo Gutiérrez, alias “El Cuate”, sería el presunto asesino del Alcalde de Uruapan

Más allá de Carlos Manzo.
15

Más allá de Carlos Manzo

Destacadas
1

El Buen Fin 2025 amplía su duración a cinco días y prevé ventas por 200 mil mdp

2

VIDEO ¬ “¡A ver, tú, idiota, llora por Carlos Manzo. ¡Imbécil, payaso!”, grita Téllez

Zohran Mamdami, un socialista demócrata de 34 años, musulmán y migrante, será Alcalde de Nueva York, la urbe más poderosa de Estados Unidos y símbolo del capitalismo en el mundo.
3

Un socialista, moreno, musulmán y migrante, Zohran Mamdani, gana la Alcaldía de NY

Un avión de UPS se estrelló dejando un saldo de tres personas muertas y 11 heridas.
4

VIDEOS ¬ Avión se estrella en aeropuerto de Kentucky; hay 3 muertos y 11 heridos

5

Disturbios en el Cereso de Aguascalientes deja al menos tres prisioneros heridos

A la actual funcionaria del Metro de la CdMx la persiguen acusaciones de presunta corrupción en Veracruz.
6

Metro contrata a exfuncionaria acusada de corrupción; no está inhabilitada, dice STC

El asesinato de Carlos Manzo y todo lo ocurrido tras este lamentable hecho que ha generado indignación en diversos sectores de la sociedad y que obliga a revisar las estrategias de seguridad que promueve el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el problema.
7

RADICALES ¬ Las vías para pacificar México se acortan. Más inteligencia, o más guerra

8

Tribunal de Disciplina suspende a Juez de Colima por reducir penas en casos de armas

En Estados Unidos (EU), este martes hay elecciones en 11 estados, incluidos California, Nueva York, Nueva Jersey y Virginia.
9

¿En qué estados de EU hay elecciones y qué se disputa? Aquí todo lo que debes saber

Sujeto acosa a Claudia Sheinbaum
10

VIDEO ¬ Un tipo se acerca y acosa a la Presidenta durante un acto público en la CdMx

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.
11

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) investiga posibles casos de violación agravada y explotación laboral en Casa de las Mercedes.
12

La Fiscalía de la CdMx investiga posibles patrones de abuso en Casa de las Mercedes